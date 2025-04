¡Un gran saludo a todos los lectores de esta comunidad! Sean bienvenidos una vez más a este nuevo artículo que tratara sobre ‘’Tu buen amigo el Hombre Araña”. Si, el presente tema se enfocara en el muy querido héroe arácnido en su primera aparición en el mundo cinematográfico, y cuando hablamos de ello, hago referencia a la primera película del Hombre Araña de la primera y única trilogía, específicamente las de Tobey Maguire, así que espero que les guste el artículo y valoren este esfuerzo.

¿SE BASA TOTALMENTE EN LA PELÍCULA?









MECÁNICAS DE JUEGO

El día de hoy les comentare sobre, el cual es un título de acción y aventuras distribuido por Activision y Capcom en el año 2002 para consolas como la PS2, Xbox y Computadores Personales. Cabe destacar que el juego corresponde a la primera entrega de la única trilogía dedicada a este famoso personaje de Marvel, filme que fue estrenado el mismo año que se presentó este juego en el mundo de las consolas.Esta es la pregunta que cualquier seguidor, jugador o simplemente fanático de este personaje se hará antes de probar este título y la respuesta es, si, si se basa en los fragmentos más importantes de ella, así que si las vistes una y otra vez ya conocerás la historia, no obstante, durante esta aventura habrán escenas y personajes ficticios para darle más diversión al juego y a su vez complementarlo ya que normalmente al basarse en una película, es muy difícil atraer a los jugadores sabiendo que solo hay un villano “El Duende Verde” y que ese será el único con el que se peleara, pero ese no es el caso en esta entrega. Además de ello se debe resaltar las inclusión de voces originales solamente del héroe y el villano.

La dinámica que ofrece esta primera entrega es sencilla y agradable pero a su vez limitada, es decir, el juego presenta una jugabilidad basada en movimientos, golpes, interacción entre otras muchas más cosas, no obstante, tiene sus pros y sus contras. Esta entrega divide y relata la trama en misiones u capítulos, en donde manejaremos al hombre araña por los cielos y edificios más altos de Nueva York, sin embargo esto se hará únicamente al buscar las misiones guiadas por un radar, del resto, cada misión es lineal y en ambientes cerrados, por lo que eso puede ser un punto negativo ya que a muchos nos gusta ver trepar y volar con las telarañas a el hombre araña, pero aquí no ocurre mucho esta dinámica, además es bastante curioso ver como usamos al personaje y que este lance telarañas hacia el cielo y con ellas se balancee, algo muy extraño ya que se necesita de paredes u edificaciones para realizar dichas acciones.







Por otro lado hay una mezcla entre la aventura y el género “Yo contra el barrio” debido a que estos dos se complementan a tal punto de que se convierten en el patrón de cada misión u avance del juego, esto significa que tendremos que atravesar obstáculos, saltar edificios y trasladarnos hacia el objetivo para luego entrar en las misiones, en donde aparecerán una cierta cantidad indefinida de enemigos, los cuales irán aumentando de dificultad durante el transcurso de la historia, pero esto no será un problema para el gran hombre araña.







Por último se debe resaltar los modos, objetivos extras y patrones adicionales que tiene cada misión, estas se puede completar dependiendo los puntos obtenidos en cada una de ellas. Ya que he olvidado mencionar que a través de la dinámica, el personaje además de combatir a los delincuentes, también puede realizar muchas acciones que complementan un poco más esa dinámica de juego limitada que existe en este titulo, entre ellas los jugadores pueden experimentar con el hombre araña realizando acrobacias, tomando objetos pesados y arrojarlos, escalando muros, esconderse en las sombras, mantener el sigilo, realizando combinaciones extremas y completar misiones con el tiempo más rápido posible, todo ello con el fin de desbloquear habilidades, contenido extra y trofeos que no mencionare por el hecho de que no me gusta hacer spoiler sobre cosas sorprendentes y ocultas de un juego.







SISTEMA DE CÁMARA Y CONTROLES

Algo muy pesado y difícil de controlar es la cámara, puesto a que no se maneja de manera automática lo que hace un poco tedioso el ubicar un buen ángulo ya que al ser un juego en tercera persona es muy importante la rotación de esta así sea manual o automáticamente pero con el objetivo de que termine siendo agradable para los jugadores.



Los controles, el manejo y aprendizaje de estos es sencillo, para ello el juego nos guiara y ofrecerá un tutorial completo sobre todo lo relacionado al manejo tanto de la movilidad del Hombre Araña, como también el manejo de las habilidades, golpes, traslado, saltos, acrobacias, combinaciones, escalado y muchas cosas dinámicas que posee el videojuego.







GRÁFICOS

Los detalles anímicos fueron algo sorprendentes, de hecho en las escenas presentadas en esta entrega son magníficas relatando los sucesos de la película pero con unos gráficos y transiciones excelentes a mi parecer, además de dar ese toque de historieta, sin embargo al jugar notaremos una diferencia de desarrollo totalmente diferente y defectuoso, agregándole una mal sistema de optimizado en las peleas, pese a ello se puede disfrutar de la jugabilidad y la dinámica que presentan las misiones. Por mi parte con 7/10 estoy satisfecho ya que es un juego de hace 18 años y no podemos exigirle tanto en este apartado.







CONCLUSIÓN



No queda nada más que agregarle a este buen juego dedicado al primer hombre araña, podrá ser el pero para muchos o el mejor para otros, pero para mí esta decente y resulta ser divertido por su gran manera de relatar la trama de la excelente primera película. Sin más que añadir me despido y espero seguir redactando para ustedes, no olviden valorar de manera sincera y dejar su comentario.