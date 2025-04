Infinite: Beyond the Mind - Reseña

Hola usuarios de Gamehag! El día de hoy os vengo a traer una reseña de otro juego más de plataformas muy chulo que seguramente no lo conozcáis porque es relativamente nuevo en el mercado y la verdad que merece mucho la pena jugar ya que es muy adictivo. Estoy hablando del videojuego titulado como Infinite: Beyond the Mind.

Infinite: Beyond the Mind es un videjuego de acción plataformas retro desarrollado por la empresa "Emilie COYO" con ayuda de la empresa "Blowfish Studios". Fue lanzado al mercado el pasado mes, más concretamente el 7 de mayo de 2020 para PC en la plataforma de Steam. El juego actualmente también está disponible para las plataformas de PS4, Xbox One y Nintendo Switch.Dicha esta pequeña introducción de este juego, os contaré sobre la trama de este mismo.La campaña trata, en pocas palabras, sobre que somos dos tipos de protagonistas, Tanya y Olga, las cuales tienen un superpoder y que el ejército comandado por Evangelyn Bramann, la reina de Beljantaur, quiere acabar con nosotros para obtener los poderes y reinar en el mundo. Nuestro objetivo es detener los planes malvados de esta comandante y destruir a todos los soldados de este ejército que se nos cruce en el camino utilizando los superpoderes de nuestras protagonistas. Para iniciar el juego podremos elegir entre las dos personajes para jugar, pero no podremos cambiar de personaje durante la aventura.La campaña está repartida en 16 niveles y tiene una duración unas 2 o 3 horas pero todo dependerá de la dificultad que empleemos para completar el videojuego y que además dependerá también de la habilidad que contemos para completar este tipo de juegos de plataformas. También cabe destacar que el juego se puede jugar en modo cooperativo para hacerlo más divertido.En cuanto a jugabilidad, cuenta con los botones clásicos para movernos con el personaje pero en este juego tendremos también la posibilidad de actuar con nuestra habilidad y también la posibilidad de realizar un salto o si pulsamos otra vez, en mi caso, la barra de espacio realizaremos un doble salto.Una cosa que me gustó mucho y que no todos los juegos de este género presentan es un nivel cero en el que nos enseñarán a usar la habilidad y para acostumbrarnos a la movilidad del personaje.Nuestra habilidad consiste en un deslizamiento hacia delante o hacia atrás que nos servirá para acercarnos más rápido a los enemigos. Durante el deslizamiento, seremos inmunes a los disparos de nuestros enemigos, pero esta habilidad no estará disponible todo el rato, ya que cuenta con una barra que observaremos en la parte superior izquierda de la pantalla que se gasta cada vez que usemos este deslizamiento. La barra se recargará sola cuando no usemos por unos tres segundos la habilidad. A parte de esta habilidad, también haciendo click izquierdo atacaremos con una especie de palo a nuestros enemigos cuando estemos cerca de ellos.Al final de cada nivel, nos enfrentaremos a un jefe final que antes de comenzar el combate nos aparecerá su nombre en el centro de la pantalla. Estos jefes tienen su propia habilidad con la cual intentará acabar con nosotros. Durante el combate, podremos observar la salud de este jefe en la parte inferior central de nuestra pantalla.En cuanto a sistema de salud, contamos con una especie de cartuchos de escopeta que serán nuestras vidas en este juego y que podemos observar en la parte superior izquierda y que al tocar un disparo del enemigos, una de estas se gastarán. Si llegamos a cero cartuchos (cosa que veo difícil ya que nos dan bastantes desde el principio) empezaremos el nivel desde el principio. Estas vidas podremos recargarlas cuando empezamos nuevo nivel o por la obtención de pociones de salud que soltarán algunos enemigos o que encontraremos mientras avanzamos a lo largo del nivel.En cuanto al apartado gráfico, el ambiente artístico está muy bien logrado y los fondos de los distintos niveles dan la sensación de un juego vivo y tiene una amplia gama de colores que usan en los diferentes escenarios (cabe destacar que cada nivel tiene su propio escenario y ninguno de estos se reciclan para otros niveles).En cuanto a modelos de los personajes, cada una de ellas destaca a su manera en el escenario teniendo su propio diseño el cual se nota que está hecho con mucho mimo por parte de los desarrolladores. En cuanto a los modelos de los enemigos, los soldados del ejército, no puedo decir lo mismo porque todos son iguales, se vuelven repetitivos, y no cambian uno de otros, solo puedo decir que algunos son soldados normales con arma, pero otros llegan al escenario para matarnos en paracaídas y otros están puestos en una metralladora inmóvil, también hay algunos que están quietos y lo único que hacen es tirar granadas para hacernos daño en área (pero muy fácil de esquivarlo).El juego emplea una banda sonora con música que me recuerda a esos juegos plataformeros de los años 90, pero esta banda sonora cuenta solo una canción que al final se vuelve monótona, ya que no cambia durante todo el juego.Los efectos de sonido están muy bien implementados, hay uno para cuando usamos nuestra habilidad, otro para cuanto atacamos cuerpo a cuerpo y también tienen implementado un efecto de sonido a las armas y granadas de los soldados. Una cosa que he notado es que no tienen un sonido para la muerte de los enemigos, como es muy común en este tipo de juegos.En cuanto a textos, el juego está completamente en español y no cuenta con voces de ningún tipo, es un juego que sólo se basa en diálogos que a veces se vuelven algo tediosos.En cuanto a los pros de este juego, puedo decir que su precio es relativamente bajo (está a ARS$ 129,99 en Steam sin descuento y a 9 euros para Europa). También puedo incluir que los diferentes escenarios tienen un apartado artístico de diez que no he visto en muchos juegos de este género. También puedo decir lo mismo de los niveles, los cuales no se vuelven monótonos ya que cada uno es diferente del siguiente y así sucesivamente.En cuanto a los contras, lo único que puedo decir es que la durabilidad es algo corta para juegos de hoy en día.A mi personalmente me gustan los juegos de este género y lo recomiendo a todo aquel que quiero jugar juegos diferentes y adentrarse en otros géneros diversos que no haya jugado hasta la fecha; recomiendo comprarse el juego en ofertas de Steam ya que el precio baja muchísimo y en cuanto a precio-calidad está perfecto.Bueno comunidad, esto ha sido todo, espero que os haya gustado la reseña que he hecho sobre este juego de plataformas en 2D y sobretodo me gustaría que comentéis vuestra opinión del juego en los comentarios y si vosotros le daríais una oportunidad. Un saludo