Heavenworld

Me gusta la idea de este juego hasta ahora. A continuación he enumerado algunos pros y contras del juego, no dudes en utilizarlo para decidir si te gustara el juego.

*Lo que amo hasta ahora:

La IA inmersiva con sobrevivientes

Los sobrevivientes en otras facciones deambularán por el mapa y buscarán botín en los edificios. Dependiendo de lo bien equipados que los hayas hecho en la configuración del juego, puede ser bastante peligroso para tu personaje.









Configuraciones de juego personalizadas

Me gusta cómo puedes elegir cómo se configura tu juego en particular. Hay varias condiciones de victoria, configuraciones para facciones y zombies, y configuraciones para estadísticas y equipo para tu personaje.

Construcción de mapas

Todavía no tuve la oportunidad de profundizar en esto, pero estoy agradecido de que esté allí, así que tengo la oportunidad de hacer mi propio mapa para explorar.

Misiones secundarias

Puedes hacer pequeñas misiones para otras facciones. Pequeña adición agradable para completar el espacio.







*Lo que no me gusta hasta ahora:

Mejoramiento

En este momento el juego no se siente muy suave. Yo diría que tengo una computadora bastante decente, pero la velocidad de fotogramas parece saltar de vez en cuando.

Colocación / desove de zombis :

Todavía no estoy muy seguro de cómo funciona el desove de zombis en el juego. Se siente como si entraran y salieran mientras juegas, y parecen perseguirte sin cesar sin importar cuán lejos huyas de ellos. Preferiría que las ubicaciones de zombies se determinen de manera predeterminada y no estén demasiado cerca de mí. También hay una configuración para elegir cuántos zombies pueden estar activos a la vez, pero parece demasiado pequeño para un área cuadrada de 9 km. El juego realmente necesita ser optimizado mejor para permitir más zombis y engendrarse más dispersos para que no aparezcan al azar.

Atajos de teclado:

Si bien algunas teclas puede cambiar para ciertos controles, no puede vincular cada tecla. Solo una selección menor, pero preferiría tener una combinación de teclas personalizada completa.

Escaleras no escalables



Autoexplicativo. Veo una escalera, quiero poder subirla XD

Lo que me gustaría ver pero no creo que sea completamente necesario:

Más objetos lootable



Como se mencionó anteriormente, algunos lootables no se aclaran demasiado y sería mejor tener más objetos configurados como un objeto lootable en lugar de que se hagan exclusivamente como un objeto del entorno para hacer las cosas menos confusas.







Áreas para moverse entre mapas:

Sería genial tener áreas alrededor de los bordes de los mapas para permitirte moverte entre ellos y hacer que los modos infinitos sean un poco más interminables

Trabajos de sobreviviente:

No he visto sobrevivientes que tengan un trabajo exacto en su facción designada (podría ser que no he jugado lo suficiente como para verlo correctamente, así que si me equivoco, no dude en corregirme y haré una edición para esta revisión) . Sería genial poder tener sobrevivientes en facciones (y para las facciones de jugadores) designadas para un trabajo específico. Por ejemplo: comerciante, carroñero, constructor, guardia, etc.

Más personalización al personaje:

Me gusta cómo se realizan los ajustes de personajes personalizados, te da suficiente para trabajar mientras juegas, pero preferiría editar la cara un poco más y cambiar la ropa y el equipo visibles en el juego. Quizás tenga algo de ropa que le dé más resistencia que otras.









Más personalización para la construcción y la creación de mapas:

Ya hay muchas cosas que puede construir para impulsar su creatividad en la construcción, sin embargo, me gustaría poder crear edificios personalizados (especialmente para un creador de mapas). Me he dado cuenta de que algunos edificios parecen demasiado pequeños para mirar correctamente, por ejemplo; cuando intentas subir unas escaleras, no puedes colocarlas todo el tiempo dependiendo del edificio. Podría ser una simple solución de cambio de tamaño, es todo lo que se necesita para eso, pero aún así sería genial hacer tus propios edificios.

Narradores personalizados:

Ya hay una cantidad decente de narradores para usar en su juego, sin embargo, me gustaría poder hacer el mío ya que soy muy quisquilloso con lo que me gustaría que sucediera en el juego frente a lo que no quiero. suceder en el juego.

¡Eso es todo por ahora! Gracias por tomarse el tiempo de leer mi crítica.

Pero como dije, solo necesita un poco más, y creo que este juego será una experiencia bastante decente para la mayoría de las personas. Pero por ahora, es un pequeño experimento divertido