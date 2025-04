Capitán comando (Reseña y opinión)

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren muy bien, el día de hoy les quiero hablar sobre un videojuego bastante antiguo del año 1991, fue estrenado para la super nintendo pero desde mi punto de vista es un juego divertido que me agrada demasiado, se trata de Capitán Comando, un juego desarrollado por la famosa compañía capcom. Si te gustan los juegos retro tal vez te interese continuar leyendo este artículo.

Hay mucho que decir sobre este juego pero quiero comenzar dando algunos datos generales, yo lo llegue a jugar solo mediante un emulador y me ha parecido bastante entretenido, además de que capitán comando es un personaje reconocido en varios videojuegos de capcom, este juego fue lanzado en un principio para arcades pero fue en el 91 que decidieron lanzarlo para el super nintendo y me alegro que lo hayan hecho. Capitán comando es un juego de genero beat them up en donde el objetivo es derrotar a todos los enemigos que salgan para poder continuar el nivel, este tipo de juegos fueron bastante populares en el pasado, les pongo de ejemplo juegos para nes como battletoads y doble dragón, para el super nintendo se continuó con la tendencia y este es uno de los mejores juegos que podemos encontrar del género para esta consola.Al ser un juego para super nintendo la jugabilidad es bastante sencilla, lo único que debemos hacer es dar golpes y patadas, podemos hacer distintos combos mediante estos para derrotar a los enemigos fácilmente, además, cada personaje tiene un ataque especial que tendrá distintos efectos como paralizar a los enemigos además de hacerles daño. En el juego nos desplazamos por los niveles y en diferentes secciones saldrán enemigos que debemos derrotar para seguir avanzando, a lo largo de cada escenario podemos encontrar objetos como armas o robots que podremos utilizar contra los enemigos, esto es bastante útil si te esta resultando complicado vencerlos, estas armas se recogen del suelo con el botón que sirve para golpear y tienen un uso limitado, si encuentras alguno no deberías pensarlo dos veces, ¡úsalo!.Contamos con nueve diferentes niveles y el tiempo de juego dependerá de tu habilidad, podrías terminarlo en menos de una hora si eres bastante hábil. Otra cosa que es importante mencionar es que tiene una modalidad para dos jugadores y podemos elegir entre cuatro personajes para jugar: capitán comando (el líder del grupo), ginzu el ninja, baby head (es un bebé encima de un robot) y mack the knife (una momia). Cada personaje tiene un estilo de pelea diferente así que puedes probar jugar con todos para ver con cual te acomodas más. Por último al final de cada nivel nos encontraremos con un jefe final que suele ser bastante difícil de derrotar así que te recomiendo usar objetos contra él y tus ataques especiales, la clave esta en saber esquivar sus golpes y atacar.Cada nivel tiene música distinta lo que considero bastante apropiado, normalmente va acorde a la temática del nivel. Respecto a la composición podemos escuchar música propia de un juego de 16 bits, la melodía es dinámica, cambia conforme a lo que vemos en pantalla, por ejemplo, si estamos en una zona donde saldrán bastantes enemigos o al llegar con el jefe final se hace más rápida, esto provoca que estemos alerta y hace que el juego sea más interesante, tiene un toque futurista ya que el juego esta ambientado en el año 2026, así que en general la banda sonora del juego me parece apropiada y bastante buena. Encontramos sonidos de sintetizadores y guitarras, además de que cuenta con efectos sonoros bastante buenos como son las voces de los personajes (que normalmente lo único que hacen es gritar cuando golpean o reciben un golpe), también encontramos efectos de sonido de las armas que se utilizan por lo que respecto a soundtrack es un juego bastante completo.El diseño de este juego me parece bastante interesante, hay que recordar que es un juego de 1991 por lo que si lo comparamos con un juego actual su apariencia no será la mejor, así que hay que verlo desde una perspectiva diferente. Los diseños de los personajes son interesantes, el traje de capitán comando luce futurista y esta pensado principalmente para hacer alusión a un super héroe por lo que es bastante fornido, el segundo personaje con apariencia futurista y un poco divertida es baby head ya que es un bebe superdotado que es capaz de manejar un robot para pelear, jinzu y mack cuentan con diseños más simples. Respecto a los niveles, los fondos y objetos que podemos encontrar tienen bastante detalle para ser un juego de 16 bits, la ambientación no luce tanto como si fuera el año 2026 pero hay niveles que si nos dan esa impresión futurista (en especial los últimos niveles).Los diseños de los enemigos también son divertidos e interesantes, podemos luchas contra personajes encapuchados con diferentes armas, mujeres con el cabello de colores, ninjas y hombres musculosos, los jefes finales resaltan bastante ya que su diseño es más elaborado y son más grandes lo que nos hace saber que son más poderosos. Las animaciones de los sprites son buenas, al usar ataques de fuego podemos ver como se queman nuestros enemigos y al igual cuando usamos ataque eléctricos vemos las descargas sobre ellos. En general es un juego muy bien hecho con personajes y enemigos interesantes.Como datos curiosos les puedo decir que capitán comando fue pensado para ser la mascota de capcom y por eso lleva ese nombre (itánando) ya que sus primeras letras forman la palabra capcom, como mascota no tuvo mucho éxito ya que había personajes con mucha más popularidad como megaman. Otro dato curioso es que este personaje aparece en algunos juegos de pelea de capcom como lo es el famoso marvel vs capcom donde podemos elegir a este personaje para jugar. La última curiosidad que les traigo para este artículo es que en un principio los lentes del capitán eran azules pero esto fue cambiado más tarde por unos lentes naranjas que le dan mayor contraste al personaje.Para concluir quiero decir que a mi me parece un juego bastante bueno y entretenido, lo recomendaría si te gustan los juegos retro y del género beat them up, es bastante bueno y creo que te dará bastante entretenimiento, yo lo considero uno de los mejores juegos retro del super nintendo y le tengo mucho cariño al personaje, si buscas jugar algo diferente que te ofrezca un reto deberías buscar capitán comando. En cuanto a dificultad no es tan difícil el juego, al principio puede costar un poco de trabajo, en especial los jefes finales, pero cuando entiendes la dinámica del juego todo se hace mas sencillo.Eso sería todo por el momento, si llegaron hasta aquí les agradezco y quiero dejarles un vídeo del juego para ejemplificar mejor lo que escribí en este artículo que espero les haya parecido interesante.