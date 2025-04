Para que le sirven los artículos a Gamehag

Okay, esto no va sobre un juego en específico, pero no nieguen que es interesante. Además, lo que voy a contar aplica en un montón de páginas, no solo en Gamehag. Y esta información podría ser útil para los demás escritores como yo e interesante para la mayoría de usuarios.

¿Alguna vez se han preguntado por qué una página de juegos, que gana dinero mediante anuncios y convenios, posee un espacio para la creación de artículos? E incluso, ¿por qué escribir un buen artículo es tan valioso para la página y se paga hasta con 1000 GA?

Pues para entenderlo primero hará falta distinguir entre dos tipos de búsquedas:



Transaccionales e Inbound



Las búsquedas transaccionales son aquellas que se hacen para conseguir un bien o servicio.

"Como conseguir juegos gratis" o "Minecraft premium barato" serán escritas por gente que puede dar con Gamehag o páginas similares, hacer lo que tiene que hacer, comprar GA por ej, e irse, viendo un par de anuncios en el proceso. Es decir, apuntando a estas búsquedas las páginas consiguen clientes directos. Por eso están llenas de competencia.

Posicionarse en la primera posición de Google para esas palabras es complicado. Pero existe un segundo grupo en el que Gamehag puede enfocarse para crecer.



Las búsquedas inbound son las que hacemos para buscar información. De ellas no se consiguen clientes, crear páginas acordes requiere más tiempo y pueden no funcionar. Entonces, ¿para qué sirven?



Bueno, lo admito, mentí un poco. Si una persona llega a nosotros por una búsqueda inbound, se puede quedar para ver lo que ofrecemos. De este modo se convertiría en un cliente. Y si contamos que estás búsquedas tienen un flujo de gente mayor, menos competencia, se posicionan más rápido y pueden viralizarse; empezamos a ver por que son útiles.

Es que hasta hacen que nos encuentre gente que ni siquiera estaba buscando un producto nuestro y no nos conocía de nada. Además de que nos recomiendan o nos toman de fuentes, generando links hacia nuestro sitio web. Si quieres un ejemplo claro toma "feminista lagarto rdr" donde mi primer artículo y un vídeo que hice al respecto están en las primeras posiciones. Quien hace esta búsqueda quiere informarse sobre la noticia que salió hace poco.





Entonces, tenemos que Gamehag pone artículos para conseguir visitantes. Estos artículos deben tratar sobre juegos o sobre la pagina para ser aprobados. Así se garantizan que quien los encuentre podría interesarse luego en lo que ofrecen.

Ademas, la pagina quiere garantizar un estándar de calidad y saber que sus artículos van a gustar. De ahí la necesidad de que uno de los filtros sea la aprobación de los usuarios.

Pueden taparlo con un archivo robots.txt, usar un subdominio o en este caso, no indexarlos. Me atrevo a apostar, esto hacen (no en foros)