Alone in the Dark the New Nightmare Retro-reseña

Hoy vengo con una reseña de uno de los mejores juegos de terror que se han hecho, salio el 2001 para la ps1 y posteriormente para otras plataformas, es una de la mejores experiencias de terror que vas a poder vivir, y claro mas si eres de esa generación del 2000 y de los 90. Espero que les guste gracias por leerme.

Alone in the Dark, una saga de videojuegos inspirados en el terror lovecraftiano, los primeros 3 esencialmente, fue unos de los precursor del genero survival horror, si ese mismo en el cual se basan los primeros Resident Evil de Capcom y Silent Hill de Konami. El primer título salió en el año 1992 y su principal saga constaría de 3 juegos, ya para el año 2001 con los estragos que causaría Resident Evil, esta saga de Videojuegos tendría que renovarse con nuevo gráficos y nuevo estilo de juego, así nacería para mi uno de los mejores Videojuegos que haya jugado, Alone in the Dark the New Night Nightmare. Un juego muy denso que aun por las limitaciones de la ps1 y para el año en que salió, el ambiente terrífico que logra es excepcional, una de las experiencias más aterradoras que recuerdo, hoy quiero centrarme especialmente en este Videojuego.





La historia comienza con Edward Carnby un investigador muy afamado de lo paranormal y Celine Cedrac una arqueóloga se encuentran atrapados en Shadow Island, una isla encanta o maldita según lo quieran ver. Aquí tendremos que buscar la manera de sobrevivir y salir de la isla a salvo, pero el camino estará plagado de peligros y numerosos monstruos que tendremos que derrotar para poder seguir con nuestro objetivo, a su vez tendremos que descubrir el oscuro secreto que guarda la isla que nos develara los secretos más oscuros de la familia Morton (Que eran los que habitaban la isla).

Aquí hubo un cambio radical en cuanto a jugabilidad y gráficos se refiere, ya que sus antecesores (La saga clásica) se basaban casi en su totalidad en la aventura más que en el terror mismo, para esta entrega sus gráficos también fueron mejorados, basándose en su totalidad en juegos como Residente Evil igualmente en jugabilidad. Este juego es un maestro en infundir miedo, mientras avanzamos por la terrorífica mansión y sus alrededores nos sentiremos constantemente asechados por la gran oscuridad que este mismo posee. Cuando entramos al juego podremos escoger con cual personaje jugar, con Carnby o con Aline Cedrac ofreciendo así un poco de variedad al jugarlo, las historias de los personajes está casi en su totalidad separada y aunque la trama se desarrolle en la misma isla los eventos que le suceden a cada personajes son un poco diferentes (El modo historia con Aline Cedrac es infernalmente difícil, mucho más que con Edward Carnby).





Otro aspecto a destacar es la asombrosa ambientación que se logra con la banda sonora, una de mis favoritas junto a la de Silent Hill. Aunque aquí hablo más por el factor nostalgia más que por la calidad, si comparamos la banda sonora de este juego con otras como la de Silent Hill la verdad es que palidece bastante, a veces suele desentonar un poco con el ambiente y puede chocarnos por momentos, desde el punto en el cual lo veamos, pero no todo es un desastre ya que al menos esta logra hacer un trabajo decente. Para agregar los efectos de sonido están muy bien logrados y ese factor lograra seguramente sacarnos varios sustos por el camino. Todavía recuerdo una canción con especial temor, cada vez que le escucho no puedo evitar que se me erice la piel.





Lo mejor de este juego es la atmosfera que crea, es muy inmersirva y logra su objetivo causarte miedo. Este juego es la mejor experiencia Lovecraftiana que se ha logrado hasta ahora, juegos como el reciente Call Of Cthulhu que intentaron emular el ambiente u atmosfera del estilo lovecraft, no han llenado las expectativas que causaron y terminaron siendo una decepción, este título es el que mejor ha logrado emular ese ambiente y lo hace muy bien, claro no es la experiencia definitiva pero ha sido la mejor lograda, y seguro no decepcionara a cualquier aficionado de Lovecraft. Recomiendo mucho este juego ya que es una las mejores experiencia terroríficas que vivirán, sin duda alguna uno de los mejores juegos que se han hecho de terror, aunque al final la crítica no encontró un punto medio y estuvo muy divida, pero a pesar de todo la historia que se nos narra logra ser tan atrayente que seguramente te enganchara y no estarás tranquilo hasta develar todo el misterio. Espero realmente que lo puedan disfrutar, gracias por leer.