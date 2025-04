Guía Básica Sobre Magic: The Gathering

1. Tierras:



Estas en su mayoría, no hacen mas que servir como combustible para invocar, estas se usan dependiendo del costo de mana (tierras) que tienen las cartas, si la carta dice que para bajarlo al campo de batalla se necesitan 3 manas de cualquier color, pues solo se giran 3 manas que estén en el campo de batalla y así podrás invocar esa carta, pero hay otras que piden un tipo especifico de mana, por ejemplo 2 manas verdes y 1 oscuro, tendrás que girar 2 manas verdes que estén en el campo de batalla y 1 oscuro para bajar esa carta, no siempre lo único que te piden es mana, si hay una carta que te pide el costo de mana mas sacrificar una criatura, para bajarla tendrás que pagar el mana y sacrificar la criatura que desees, después hablare de los tipos de manas, hay tierras dobles, estas la mayoría se bajan giradas al campo de batalla, por lo tanto no pueden ser usadas en el momento en el que las bajas.







2. Criaturas:



Son aquellas cartas que sirven para diversas cosas como atacar o defender, hay otras que pueden servir incluso como mana al girarlas, cuando tu pagas el coste de mana para bajar una criatura, normalmente esta entra al campo de batalla con mareo, eso significa que no puede atacar este turno pero si defender, a menos que tenga la habilidad de prisa, pero esto se vera después, el primer numero que aparece abajo es la fuerza que tiene y el segundo la resistencia, si la resistencia llega a 0 la criatura muere.







3. Instantáneos:



Estas cartas pueden ser usadas tanto en tu turno como en el turno del oponente, estas tienen diferentes efectos, como causar daño tanto a una criatura como a un jugador, hacer mas fuerte o mas débil a una criatura, destruir criaturas y otros efectos que afectan a algo en el campo de batalla, estos cuando son usados son enviados al cementerio.







4. Encantamientos:



Son similares a los instantáneos solo que estos solo pueden ejecutarse durante tu turno, al igual a los instantáneos, estos tienen diferentes efectos en el campo de batalla, estos suelen ser mas poderosos y duraderos que los instantáneos ya que los encantamientos por lo general crean efectos durante el tiempo que ese encantamiento este en el campo de batalla, es decir que a diferencia de los instantáneos, estos no se van al cementerio cuando son usados.







5. Auras:



Estas se pueden equipar a una criatura o jugador, dependiendo de que dice la carta, las auras le dan ventajas y desventajas dependiendo de que efecto tenga, algunas hacen mas fuerte a una criatura y le dan efectos, otras las hacen mas débiles, pueden hacer que una criatura sea muy poderosa o volver inútil a otra, sus efectos varían y también dependen de que color tengan en el mana, ya que cada mana tiene diferentes cualidades.







6. Artefactos:



Estos sirven tanto de criaturas como de objetos, todo esto depende del artefacto, hay artefactos equipa bles que hacen cierto tipo de efecto mientras estén equipados, estos también pueden tener efectos propios, el mas común en un artefacto es indestructible, pero este efecto solo se aplica al artefacto y no a la criatura a la que esta equipado a menos que el artefacto diga que le da ese efecto a la criatura.





7. PlanesWalker:



Este tiene su propia vida (contadores de lealtad) se invoca como cualquier carta pero mientras esta en el campo tiene diferentes habilidades, estas se usan durante tu turno y solo puedes usar una por turno, estas le dan mas vida o quitan vida al planeswalker, pero siempre crean un efecto, algunos pueden crear emblemas, estos no pueden ser destruidos de ningún modo y se quedan durante toda la partida.







8. Conjuros:



Es prácticamente lo mismo que un instantáneo solo que debe ser utilizado durante tu turno.







¿Como se juega?



Se necesita un mazo de un mínimo de 60 cartas y un máximo de 120, al principio, se revuelve la biblioteca y luego se roban 7 cartas del top de la biblioteca, si la mano que te toco no es de tu agrado, puedes hacer Mulligan (devuelves las 7 cartas y las pones en el fondo de la biblioteca, y esta vez robas 1 menos), puedes hacer Mulligan cuantas veces quieras, cuando empece, solo pueden bajar una tierra por turno, el juego se basa en bajar el total de vidas del oponente a 0, o reuniendo los requisitos para ganar, que dependiendo de que encantamiento o cosa que tengas, puedes conseguir los requisitos para ganar.



Efectos de criaturas



Prisa:



Este efecto hace que cuando invoques una criatura esta pueda atacar al momento de entrar en el campo de batalla, sin tener el efecto de mareo.







Amenaza:



Este efecto hace que la criatura que la tiene al momento de atacar, deba ser defendida obligatoria mente por 2 o mas criaturas como mínimo, y si no tiene 2 criaturas para bloquearla, esta es inbloqueable y el paso entrará directamente.







Inbloqueable:



Hace que la criatura que tiene esta habilidad no pueda ser bloqueada por ningún medio.







Indestructible:



Hace que lo que posea esta habilidad, no pueda morir o ser destruido de ningún medio, la única manera de hacer que este deje el campo de batalla seria exiliandolo.







Arrollar:



Hace que la criatura que lo posee, hace daño de penetración, es decir que si ataca con 7 de daño y una criatura con 2 de defensa la bloquea, 5 daños entran al jugador objetivo.







Vigilancia:



Hace que cuando ataques con una criatura, esta no se gira, es decir que puede atacar y defender.







Destello:



Hace que la carta que tiene el efecto pueda entrar al campo de batalla incluso durante el turno del oponente.







Escrutar:



Hace que mires la primera carta de tu biblioteca y si te gusta la dejas allí, pero si no, la envías al cementerio.







Adivinar:



Hace que mires la primera carta de tu biblioteca y si te gusta la dejas allí, pero si no, la envías al fondo de la biblioteca.







Nombres en el campo



Campo de batalla:



Es el lugar al que entran los encantamientos, criaturas y planeswalkers, aquí es donde se libra la batalla.



Biblioteca:



Es tu sección de cartas, solo puedes robar una carta del top una vez por turno.



Cementerio:



Es a donde van todos los instantáneos después de ser usados, criaturas después de morir y encantamientos y otras cartas que fueron contrarrestados.



Zona de exilio:



Allí van todas las cartas que sean exiliadas, de allí es una muerte permanente, y no se pueden recuperar de ningún modo.