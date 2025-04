Nanatsu no Tazai: Caballeros de Britania

¿Cómo están comunidad de Gamehag? El día de hoy tengo el placer de hablarles un poco de este videojuego el cual podemos encontrar para la plataforma de Play Station 4, Los Siete Pecados Capitales: Caballeros De Britania. Me centrare en un análisis y desmenuzar los componentenes del mismo juego. Espero les guste. Además dar las gracias por aconsejarme a cerca de las proporciones de los videos ♥.

Los Siete Pecados Capitales: Caballeros de Britania | Análisis

El titulo realizado por la tan conocida empresa, Bandai Namco, es un juego de lucha tridimensional, en el que participan hasta 2 vs 2 luchadores,con ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, que ofrecen distintas opciones estratégicas. Los escenarios son amplios y dan bastante libertad, siendo lo mejor el NIVEL DE DESTRUCCIÓN de los mismos, a pesar de que esto no afecta demasiado a las batallas.



CONTROLES:



• Los controles son muy simples y tras un par de partidas, los dominarán. Tenemos un ataque "Débil" un ataque "Fuerte" y el "Mágico" para atacar a distancia, que combinados dan lugar a varios tipos de ataques. Junto a ellos está el "Salto", el "Super Salto", una "Embestida" o la posibilidad de "transportarnos" detrás del rival para sorprenderlo o romper su defensa, así como un bloqueo para evitar grandes daños.



• Algunos de estos ataques, como las magias gastan un indicador que se recarga con el tiempo, siendo lo mejor, los poderosos movimientos definitivos, que para usarlos debemos rellenar su respectivo medidor.













• Si en el equipo tenemos a dos personajes, estos comparten vitalidad y podemos pedirle ayuda para realizar ataques cooperativos, aunque no siempre acudirán.









• Durante los combates encontraremos trampas que se activarán al golpearlas, apareciendo estas tras destruir casas, rocas u objetos grandes. Cada uno tiene un efecto especial en las batallas y puede afectar a cualquier luchador, por lo que saber cuando activarlas es esencial para conseguir la Victoria.





MODALIDADES:



En cuanto a sus modalidades, el juego cuenta con dos modos principales, bien diferenciados: Aventura y Duelo.



•Aventura: Nos relata la misma aventura por la que pasas los personajes en la de la primera temporada del anime, pero con ciertos detalles de la segunda. Aquí la ciudad de Britania se ve amenazada por los Caballeros Sagrados, haciendo creer que los culpables son los siete pecados capitales. En medio de este conflicto se encuentra Elizabeth, hija del rey, que ha sido secuestrado y que busca la ayuda de los siete pecados para resolver el problema de una vez por todas. La trama no esta nada mas y sus personajes son muy carismáticos aunque la forma en la que es narrada no me parece la mas adecuada, con imágenes muy estáticas que no ofrecen mucha espectacularidad, saltándose también detalles importantes de la trama.



• Para avanzar por la historia debemos viajar con la Taberna Ambulante (En la mamá de Hawk) cumpliendo misiones para desbloquear nuevos lugares y tareas. Al explorar o, durante los combates podemos conseguir también unos cristales y útiles que nos ayudan a crear nuevos objetos mágicos que los personajes pueden equiparar para obtener beneficios, teniendo que desbloquearlos de una especia de árbol de habilidades.



•VAMOS MAMA DE HAWK•







•ARBOL DE HABILIDADES•





•En esta modalidad encontraran misiones en las que solo tendrán que combatir contra los rivales, como otras en las que se enfrentaran a multiples enemigos, como si de un #SLAG se tratara, en algunas tendrán que ir contrarreloj, enfrentarse a criaturas gigantescas, aunque normalmente se limitaran a apretar el botón de ataque hay algunas misiones que son MUY pesadas con el tiempo que te establecen. También hay menor medida en misiones de recolección o combates de "Quick Time Events", si bien no son demasiado originales ni vistosas no hay mal que por bien no venga, nos seguirán ayudando a abastecer a nuestros personajes en el árbol de habilidades.









MODO DUELO



Pasando ahora al modo duelo esta ofrece a su vez varias submodalidades de batalla:



•INDIVIDUAL: En donde luchamos contra IA en combate 1 vs 1.

•COOPERATIVA: Es similar, pero con dos personajes, es decir, 2 vs 2.

•MULTIJUGADOR LOCAL: Donde nos enfrentamos a nuestros amigos de una misma consola.

•MULTIJUGADOR ONLINE: En el que luchamos contra jugadores de todo el mundo, siendo este último el más entretenido de todos, por ofrecer un mayor desafío.



• Tenemos un total de unos 25 personajes, de los cuales entre ellos nos encontramos con varias versiones de un mismo personaje, como es el caso de Meliodas. Sus movimientos más característicos no han sido muy bien representados porque no puedo negar que tiene una notable superioridad a comparación de los demás personajes, es decir, esta MUY ROTO.



• Sus escenarios no son muy numerosos, pero por suerte gracias al nivel de interacción que podemos tener con ellos los hacen bastante llamativos y vistosos.









CONCLUSIONES:



• Realmente para ser un video juego basado en un Anime, me gustó mucho el apartado gráfico puesto que los diseñadores no optaron por excederse en ese aspecto para así centrarse en otras cosas.



• La cámara, como en la mayoría de juegos donde tienes que desplazarte constantemente, es bastante ortodoxa, fastidia mucho a la hora de jugar aun mas en los espacios cerrados.



• A nivel sonoro nos quedamos sin las geniales melodías del anime, cabe recalcara que la banda sonora sí es correcta, lamentablemente luego de unas cuantas horas se vuelve simple y monótona. Un punto a favor es el doblaje correcto en japones y las traducciones al español tanto del juego en general como las de las batallas para no perdernos ninguno detalle.





Espero que les halla gustado mi reseña y mi análisis. Les dejo el trailer del juego aquí abajo. Gracias por leer. hasta la próxima.









-Koryugi