Un saludo a toda la comunidad y sus lectores de este apartado, en esta ocasión he venido a darles a conocer Amnesia the Dark Descent, un juego original donde deberemos enfrentar nuestros propios miedos y dominar el lado oscuro de nuestra conciencia para poder salir con vida de este escalofriante escenario, un lugar con muchos peligros que afectan nuestras fobias donde deberemos enfrentar todo, sin tener acceso a ninguna arma con la cual poder defendernos tan solo utilizando nuestro ingenio para poder evitar todos los peligros que nos acechan.



Introducción del juego.



En este juego de terror en primera persona nos pondremos en la piel de Daniel, un joven asustadizo y poco cuerdo, que de alguna manera despierta y se ve ubicado en un tenebroso castillo, sin tener recuerdo alguno, nada más que su nombre y que algo lo perseguía.

Al decidir escapar de este horrendo lugar, Daniel encuentra una hoja de su diario, donde escribió, que debía bajar a la parte inferior del castillo y eliminar a su enemigo, recorriendo el descenso del castillo iremos encontrando más hojas de nuestro diario, las cuales nos permitirá recordar un poco más de nuestra historia e identidad de quien mismo somos.

Amnesia the Dark Descent nos pone a simular nuestro desarrollo tanto físico como psicológico, con una escenografía en 3D con un dinámico sistema de sonido sin limitar recursos para lograr engancharte un poco mas y descubrir lo que nos espera dentro de este maravilloso juego de terror, en el cual deberemos sobrevivir a los peligros que nos acechan en cada habitación de este enorme castillo.











Jugabilidad



En cuanto a jugabilidad se refiere, Amnesia the Dark Descent, tiene una jugabilidad particular ya que deberemos prestar mucha atención a cada hoja de nuestro diario que encontremos en trayecto del juego para poder recordar lo suficiente de nuestra vida e historia, sin tener armas con las cuales defendernos, este juego te pone al limite de tu sensatez debido a que deberás ingeniártelas recogiendo y suministrando cada cerillo que hayas recogido para poder ingresar en lugares oscuros, ya que si ingresas en dichos lugares empezarás a debilitarte psicológicamente, esto hace que el juego te ponga al límite ya que solo dependerá del ingenio de cada uno de nosotros para poder escondernos de los monstruos que habitan en el castillo, para lo cual deberás utilizar la oscuridad y es ahí cuando afectará el estado psicológico de nuestro personaje Daniel.

Además de nuestra barra de salud, nos mostrará una barra muy particular, la cual nos indica la cordura, ya que si permanecemos demasiado tiempo en la oscuridad o miramos por un tiempo indefinido a dichas criaturas, Daniel comenzará a entrar en un estado psicótico, presenciando sucesos perturbadores que afectan nuestra cordura y esto servirá para que los habitantes del castillo nos encuentren más rápido de lo previsto. Este es un juego de survival horror en el cual no tendremos armas ni nada para defendernos, lo único que tendremos es nuestra lámpara la cual funciona con aceite y cerillos, para encender velas, antorchas etc., los cuales son limitados durante el juego así que tendremos que usarlos adecuadamente.









Pros y contras del juego.



Pros

+ La historia consigue atraparte en su misterioso desarrollo.

+ Una ambientación lúgubre, ideal para este juego.

+ Los puzzles, desafiantes e imaginativos.

+ Survival Horror puro, una joya del género y una revolución.

+ Varios finales y tareas opcionales con un DLC.



Contras

- La falta de iluminación y el sonido crean una atmósfera muy agobiante.

- La necesidad de iluminar los espacios oscuros para no enloquecer.

- Quizá sea algo corto de duración, depende de como lo mires.

- Un poco pobre a nivel gráfico, pero sobresale en otros aspectos.











Mi opinión para este juego de terror.



Amnesia es uno de esos juegos, los cuales realmente lo que te pondrá nervioso es la ambientación del mismo, con unos pasadizos muy estrechos en momentos o lugares amplios pero oscuros y con ese soundtrack de fondo que hace que avancemos lento, pero con cuidado de no toparnos con esas criaturas que nos persiguen a lo largo del juego. Uno de los motivos que admiro en esta clase de juegos es que te lleguen a meter en el mismo y la forma para lograr eso es con la combinación perfecta de sonido + ambientación y Amnesia lo hace muy bien.

Aunque la manera de encontrar sentido en su historia puede resultar confusa ya que no existen cinematografías que expliquen acerca lo sucedido, para tal motivo esta implementado las hojas del diario, ya que por estas hojas nos podremos enterar de lo que sucedió e intentar aclarar toda la historia de Amnesia the Dark Descent.





Bueno estimada comunidad este es mi aporte para este juego llamado Amnesia the Dark Descent, espero sea de su agrado, no olviden calificar y valorar adecuadamente el trabajo realizado y disfruten al máximo de este verano.



Amnesia: The Dark Descent