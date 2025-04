Mini-Reseña: Daddy Long Lengs no es fácil

Introducción: Bueno, Daddy Long Legs es un juego que a mi me gusto bastante pero es complicado de igual forma. Para hacerla corta consiste en que tenemos un simple personaje negro con patas bastante largas (basado en una araña con el mismo apodo) y debemos tener equilibrio así vences records de caminatas y completar misiones.

Lanzamiento

Aunque la información sobre su lanzamiento es casi nula, su desarrolladora es Set Snail y salió a la luz en Junio 22, 2016 (si, hace 4 años) pero aun siguen actualizandolo, siendo su ultima actualización en 2019. Cuando fue lanzado se gano el puesto de uno de los juegos mas estresantes y complejos de la Play Store y iOS App Store, habiendo estado en algunas revistas y foros on-line, cabe recalcar que también estuvo para páginas de estilo Friv (Kizi, Crazy Games y Minijuegos ES) a disponibilidad de los usuarios.

Jugabilidad & Auto-superación

La jugabilidad es extremadamente simple, pero al mismo tiempo compleja, consiste en tocar tu pantalla con dedo o cursor y tratar que nuestro Daddy no se caiga así consiguiendo records y caminando metros y metros como un juego de auto-superación. Si, es complicado pero de eso de trata, de intentar superarte a ti mismo con empeño y habilidad, ahora si, debes tu también dar tu parte y ayudar a Daddy a cruzar un terreno bastante amplió y endless hasta ver donde llegas. Te puedes poner nervioso al comienzo pero una vez vas jugando más y más ya podrás ser todo un jugador en este.



Resumiendo lo anterior, debemos tratar que Daddy no caiga al suelo con movimientos y pulsaciones coordinadas, ya que pueden trabarse sus piernas y caer cuando vuelvas a avanzar o también perder el equilibrio y caer hacia atrás. A mi me gusto mucho y lo uso como para superarme cada vez más en algo que no me sale, en este juego no se trata de ser inteligente o estratega, se trata de practica y superación.

Los gráficos no lo son todo

Los gráficos no son la gran cosa y para mi son bastante pobres, no digo que no le queden bien al juego, si no que personalmente no me gustan (son garabatos) pero de eso no trata el juego, de lo que trata ya lo vimos en puntos anteriores y tampoco me gusta juzgar mucho un libro por su portada. Podría decir que hay gente que no lo ha jugado simplemente por los gráficos, pero avanzando mas y yendo al grano le doy un puntaje bastante bajo a estos porque a demás si acercas un poco la vista notaras aun píxeles de el trazado.



Aunque si nos ponemos a pensar tampoco hay que fijarse mucho en ello y no más debemos disfrutar, es decir, hay juegos mucho peores en gráficos y aunque este no sea tan atractivo para la vista ese no es el mensaje que quieren dejar los desarrolladores, lo que quieren en la mecánica principal (la cual es la jugabilidad divertida o también estresante)

Consejos personales

Ahora para no quedarnos así con el mensaje poco positivo del punto anterior, les daré unos consejos personales para que jueguen correctamente y no caigan repetidamente sobre el suelo (ya que suele ser estresante) en mi opinión lo que se tienen que fijar siempre es la postura de Daddy y en general ver como están posicionados sus pies en caso de que hayas presionado y estén abiertos deberas tocar la pantalla cuando ponga el pie delante (antes de que se abra demasiado de piernas) si te enrollas intenta tocar una vez mas y si te caes de frente tocar otra vez para salvarte de la caída.



En lo posible intenten seguir estos consejos ya que yo conseguí llegar a 200 MTS de esta forma y aunque a veces haya hecho movimientos mal, logre hacerlo y me sentí bastante bien.

Conclusión & Puntuación (7/10)

En conclusión, se que el artículo quedo bastante corto pero es lo mas a fondo que pude investigar sobre el juego en si y no irme demasiado por las ramas. Espero que les haya entretenido ver este divertido pero estresante juego que encontré y probé por unas horas. Quería traerlo aquí porque no vi que otra persona haya traído un juego estresante, siempre vi juegos divertidos y con puntuaciones altas. No me encanto, pero tampoco me desagrado le daría un 7/10 (ya que tiene aun cosas que mejorar respecto a los gráficos, pero dudo que vaya a pasar), en fin, les recomiendo ir a probarlo y contarme que record llegaron, adiós!