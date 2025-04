Assetto Corsa - Una joya del pasado Artículo

Como están comunidad hermosa de Gamehag, El día de hoy quiero hablarles acerca de un título bastante bueno de carreras llamado ‘’Assetto Corsa'' para los amantes de la conducción y el manejo, Este título es un poco viejo, puesto que es del 2014 pero eso no le quita lo increíble que es tanto en Jugabilidad, Gráficas y muchas cosas más que veremos a continuación en este artículo así que quédense junto a mi porqué vamos a comenzar con el articulo el día de hoy.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Como ya hacemos siempre en mis artículos vamos a empezar a comentar un poco sobre el juego, puesto que no vamos a entrar de lleno a los otros temas sin saber primero su evolución. Este juego lleva por nombre ‘’Assetto Corsa’’ y fue estrenado el 19 de diciembre de 2014 y fue lanzado para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows, Este fue distribuido al mercado por Kunos Simulazioni y 505 Games, Dado que ya sabemos más o menos el origen del juego vamos a pasar al siguiente apartado.







JUGABILIDAD



Este título es una simulación de conducción con una jugabilidad de otro planeta en este título, La conducción se puede ir alternando entre diferentes cámaras eso ya depende de cual prefiera el jugador, Además de esto la conducción y los gráficos son sencillamente preciosos, Así que no esperes más y prueba este juego, que me siento obligada a decir que es bastante completo en todos los aspectos. Antes de pasar a la siguiente categoría les quería comentar que si ustedes no son muy fanáticos de los juegos de carreras realistas no compren este juego por que el sistema de carrera es muy realista y si vas estilo Gta V conduciendo atropellando ancianas, este juego te penalizara bastante dentro de los circuitos.







MODOS DE JUEGO



Este título tiene varios modos de juego bastante comunes diría yo en estos juegos de carrera y son los modos Online y el modo Un Jugador, pero aquí viene lo interesante y es que cuenta con una variedad de submodos muy extensa y atractiva para los jugadores. Y estos submodos son los Eventos especiales, campaña fuera de línea, campeonatos personalizados, carrera rápida, arrastre, deriva y sesiones de fin de semana en las cuales jugaras carreras contra la AI o en solitario.







Pero además de estos submodos puedes crear servidores en línea o unirte a ellos para vencer a los rivales en una carrera online, en circuitos de carreras extremadamente detallados, Así que conductor que esperas adéntrate en este juego y sumérgete en la piel de un conductor, derrota a tus rivales y consigue la posición número uno. Antes de entrar a cualquier carrera ya sea online u offline el juego te permite ajustar las partes de tu coche para que tenga más ventajas sobre la pista. Las partes que puedes modificar son las velocidades de ruedas, velocidades de empacador, rango de recorrido, altura de manejo, suspensión etc. Como pueden ver este juego tiene una variedad increíble de cosas que puedes hacer para no aburrirte durante un largo rato.







VEHÍCULOS DEL JUEGO



Todo buen juego de carreras que se respeta tiene una enorme variedad de autos y este no es la excepción, ya que este no se podía quedar atrás, puesto que cuenta con una variedad asombrosa y gigante tanto de marcas de coches como de vehículos, Ahora voy a mencionar cada una de las marcas para que se vayan familiarizando con los autos que incluye el juego, Estas marcas son: Mclaren, Mercedes, Nissan, Pagani, Praga Cars, Porsche, Shelby, Cobra, Tatuus, Fórmula Abarth,Toyota, Mazda, Maserati, Lotus, Lamborghini, KTM, Ford, Ferrari, Chevrolet Corvette, BMW, Audi, Alfa Romeo, Entre algunas más pero esas son las que me llegan a la mente ahora mismo.







GRÁFICAS



En lo que se refiere a gráfica este título tiene unas increíbles gráficas a pesar de que es del 2014, Las gráficas son espectaculares y esto sumado a la jugabilidad que es una completa obra maestra hace que el juego sea uno de los mejores juegos de carrera, que puedes encontrar en el mercado relación calidad y precio, A continuación, les dejare los requisitos para PC por si quieren comprar el juego. Que por cierto es de paga, pero bastante barato para lo que ofrece.





OPTIMIZACIÓN



Este apartado en PC tiene algunos problemas, dado que la gente tiene muchos problemas cuando tiene un internet malo, dado que sufre de un lag alucinante, y a veces tiene sus bugs como todos los juegos, Pero es un poco normal dado que el juego no es actual y lleva sus años en el marcado, Si lo quieres probar el juego ahora mismo se encuentra en Steam muy barato, puesto que ya lleva sus años desde su estreno. Así que conductor te invito a experimentar una experiencia de conducción que nunca olvidarás.







OPINIÓN Y CIERRE



Pues chicos llegamos al final de otro artículo increíble, Como siempre espero que les haya encantado y les haya sido de utilidad, Por último, recomiendo este título bastante, dado que si te gusta la conducción y no quieres gastar mucho dinero como un juego como Forza Horizon 4 por ejemplo este juego es una buena opción, Sin más aquí me despido y hasta un próximo artículo, Adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 8/10 PRECIO: €4.18