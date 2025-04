Metal Gear Solid: The Phantom Pain | Reseña.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, desarrollado por Kojima y Konami en el 2015. Que ya de seguro mucho de ustedes lo conocerán por el sin numero de videos que se encuentran por la red de youtuber famosos jugando a este juego… O quizás porque simplemente sois fan y simplemente amáis la increíble franquicia de donde pertenece esta entrega.

La franquicia de Metal Gear Solid siempre han sido estilos de juegos que se enfocan más que todo en el sigilo y un estilo de juego lineal pero al parecer aquí, en la última entrega de la franquicia, Kojima y Konami Digital Entertaiment intentan algo diferente, un Metal Gear Solid en donde podremos explorar un mundo abierto que simplemente es gigantezco, que si nos ponemos a recorrerlo a pie, directamente nos tardaríamos todo el día en recorrerlo de esquina a esquina. Aparte de la posibilidad de reclutar soldados, montar vehículos y crear nuestra propia base.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece MGSV: The Phantom Pain, nos encontramos ambientados en diversos mundos abiertos con diferentes ambientes y características que lo diferenciaran uno al otro, por ejemplo, el primer mundo con el que nos encontraremos al principio del juego será montañoso y lleno de arena que a simple vista se ve que tiene un clima caluroso y de vez en cuando viene alguna que otra tormenta de arena.



En cuanto a los otros mundos, tendrán una flora boscosa y selvática llena de fangos y charcos de agua por doquier y que a simple vista se ve que tienen un clima calido y fresco.

Como ya hablamos anteriormente de la fauna y del ambiente que nos aporta el juego, profundicemos un poco más en cómo afectaría esto a la jugabilidad del juego, ya que esto juega un papel importante. Por ejemplo en el sigilo, la tormenta de arena será una gran aliada tanto por el día como por la noche ya que esto hará que a los enemigos se les haga más difícil detectarnos, pero al igual que ellos no podrán ver nada nosotros tampoco así que tendremos que usar la visión nocturna para ver levemente mejor… Si es que estamos de noches, sino se verá con mucho contraste.



Otro dato curioso vendría siendo que si esta de día obviamente los enemigos nos detectaran mucho más fácil que estando de noche (haciendo así, que si no estamos en una cobertura o en algo que nos aleje de la vista de ellos, nos puedan detectar a unos 100 metros de distancia con total facilidad y en algunos casos tardarían 3-5 segundos en detectar quienes somos) Cosa que estando de noche es todo lo contrario, habilitando así que incluso podremos correr con total facilidad por todos lados sin que nos descubran (obviamente estando a cierta distancia del enemigo, a unos 10-50 metros de distancia, puesto el sonido también juega un papel importante en la jugabilidad que aporta el juego) Aparte de que también si pasamos por un foco de luz o algo que nos haga ver con mayor facilidad, esto convertirá la noche como si fuese un día cualquiera, haciendo así que los enemigos nuevamente puedan vernos desde 100 metros de distancia aproximadamente.

Aparte de ya de por si tener la posibilidad de podernos esconder en unas especies de cajas y hacernos pasar así simplemente por una caja de envió cualquiera y que los enemigos no nos detecten… Si es que no nos movemos, si nos movemos este se extrañara y vendrá directamente a nosotros a supervisar. Pero eso no es todo, puesto también tendremos la posibilidad de ponerle una especie de stickers a estas cajas que los encontraremos a lo largo del juego, bueno, más que stickers son pinups por así decirlo y ya podrían hacerse una idea del papel que juegan estos. (Embobar a los soldados y que se acerquen a nosotros, dándonos la posibilidad así de noquearlos o simplemente eliminarlos)

Como ya mencione anteriormente en la introducción del artículo, tendremos la posibilidad de reclutar a estos “enemigos” como soldados o reclutas para nuestra base y hacerlos razonar y entrar en razón del mal que están causando apoyando al enemigo, aparte de ya de por si tener la posibilidad de reclutar prisioneros custodiados por estos. Cabe recalcar que mientras más soldados reclutemos mejor y cada uno se especializa en una cosa diferente, calificándolos así de la A a la F. (A, B, C, D, F) Mientras sea una calificación que se encuentre más cerca a la A en el abecedario mejor, y mientras más cerca se encuentre a la F peor.



Ah, antes de que se me olvide mencionarlo. Mejorar la base nos servirá para poder así crear mejor equipo de todo tipo que nos ayudara medida vayamos avanzando en la historia y que no sea tan tediosa o difícil aportándonos así armas, indumentarias para sigilo o para defensa pero que son muy ruidosas, vehículos y compañeros destacados que jugaran un papel importante en la historia.

Ya que mencionamos a los compañeros, estos nos ayudaran a eliminar a los enemigos a lo largo del juego y obviamente cada uno de ellos tienen sus características y personalidades diferentes. Unos de los más llamativos vendría siendo “Quiet” que se caracteriza por ser callada, sigilosa, utilizar un francotirador y eliminar a los enemigos a larga distancia, ya sea de forma inofensiva (noqueándolos) o de forma hostil (eliminándolos)… Aparte de la indumentaria atractiva que porta esta chica.

BANDA SONORA.

En cuanto a la banda sonora que nos aporta MGSV The Phantom Pain, nos podremos encontrar con ciertas canciones o musicas que adornan de una forma llamativa y emocionante a ciertos momentos importantes de la historia aparte de que ya de por si tenemos la posibilidad de encontrar tirados por ahí discos de música de artistas variados y cada uno diferente al anterior, o no quizás tan solo tirados por ahí, sino que también en ciertas cabañas o casuchas que nos encontraremos medida vayamos explorando el juego.

GRAFICOS.

Los graficos que nos ofrece MGSV The Phantom Pain son simplemente increíbles y que ustedes mismos pueden juzgarlo ya de por si en las imágenes que he dejado anteriormente. Un dato curioso y “realista” si es que lo podemos llamar así, es que cuando Snake (nuestro protagonista) elimina a muchos soldados este se llenara de sangre por todos lados o si lo acribillan a tiros este se empezara a desangrar haciendo así que su ropa se manche de sangre y esto no se borrara hasta que terminemos la misión de la historia o cuando nos demos una ducha en la base, cabe recalcar que a veces estos actos afectaran la cinemáticas de la historia o activara algún que otro “easter egg” que hará que los personajes principales de la historia le digan a nuestro protagonista se dé una ducha o directamente que huele horrible.

OPTIMIZACION.

Ya que acabamos de hablar sobre los gráficos por anticipado, profundicemos un poco mas en lo que vendría siendo la optimizacion que nos aporta MGSV The Phantom Pain, que la verdad para ser sincero. Se encuentra bastante bien optimizado, y dudo mucho que vayáis a tener algún que otro problema con este juego como picos o bajones de fps de vez en cuando. En cuanto a problemas de optimización no tendras, pero que nuestra Pc sea una "tostadora" ya es otro cantar.

MINIMOS.

SO: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit OS Required)

Procesador: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better (DirectX 11 card Required)

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 28 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX 9.0c compatible sound card

RECOMENDADOS.

SO: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit OS Required)

Procesador: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) or better; Quad-core or better

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11 graphic card required)

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 28 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX 9.0c compatible sound card (Surround Sound 5.1)

FINAL.

Hasta aquí llega mi articulo estilo reseña de este juego llamado Metal Gear Solid The Phantom Pain, la verdad es que me esforcé bastante en hacerla y trate de exprimirle información lo mas que pude en cuanto jugabilidad, banda sonora, graficos y optimizacion. Nos vemos a la próxima.