World of Warships - Guerras Marítimas (Artículo)

Que tal comunidad de Gamehag, El dia de hoy les traigo un título muy impresionante y además lo pueden usar como forma para ganar gemas del alma así que este artículo les podría interesar a muchos y ser de gran utilidad para otros, ya que se informaran de como va el juego y además también les servirá para que puedan conseguir los premios que otorga la página por jugarlo de una manera más rápida y sencilla utilizando la información que les brindare en este artículo, por cierto el título lleva por nombre World of Warships que de seguro ya habían escuchado sobre el antes. A continuación, vamos pasar al artículo del día de hoy así que ¿Síganme marineros, una aventura grandiosa nos espera?

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Como ya mencioné este juego se titula World of Warships un juego impresionante si quieres pasar un buen rato y olvidarte del mundo por un momento, Este juego lleva sus años de estreno, puesto que se estrenó oficialmente el 17 de septiembre del 2015 para las plataformas de Microsoft Windows, Mac OS, Microsoft Windows y Xbox One específicamente. Es un videojuego con algunos modos de juego muy interesantes que, por supuesto más adelante comentaremos sobre cada uno de ellos, ya que sabemos un poco sobre el juego en general vamos a pasar al artículo del día de hoy.







JUGABILIDAD - GAMEPLAY



Este es un juego marítimo multijugador masivo ¿y que hay en los títulos de este estilo? Si acertaste muchos jugadores en línea matándose entre sí y tú no serás la excepción, ya que vas a poder batallar con diferentes Buques de guerra para destruir a tus rivales y ayudar a tus compañeros en esta batalla entre buques, pero espera porque si creías que este juego era solamente de barcos pues estas en lo correcto LOL, ya que es solo de barcos, pero cuenta con diferentes clases que le dan una variedad y emoción al juego muy peculiar y puede llegar hasta ser muy adictiva.







MODOS DE JUEGO



World of Warships cuenta con modos muy interesante, ya que tenemos una variedad bastante amplia para ser un juego que solamente es de un estilo de guerra marítima. Vamos a comenzar a hablar sobre el primer modo de juego que es la Batalla Aleatoria en este modo vas a poder ingresar a un equipo de buques en línea con otros jugadores para pelear contra ellos, un modo que si sabes dominar te va a fascinar. Ya que a veces se puede tornar muy frenético e intenso. Un dato importante es que las misiones pueden completarse en este modo de juego.







El siguiente modo de juego es llamado Batalla Cooperativa en la cual cooperaremos como lo dice el nombre con otros jugadores en línea para luchar contra la Inteligencia Artificial (IA). Además de los dos modos ya mencionados tenemos el modo de Batallas de Clasificación la cual estará disponible por un límite de tiempo y además de esto debes tener tu buque de guerra a un nivel específico para poder entrar a estas batallas de clasificación. Antes de aventurarte en este modo te recomiendo que juegues y te acostumbres jugando con el primer modo mencionado o si no con este modo que te mencionaré a continuación.







Este es el modo del Tutorial en este modo aprenderás los controles básicos del juego para que te adaptes antes de entrar a la batalla entre jugadores en línea que son muy feroces y hasta difíciles si no tienes una pequeña noción de los controles básicos. Pero espera ya que hay un modo más y es el Modo Entrenamiento en el cual podrás personalizar todos los aspectos desde el número de buques de guerra por equipo hasta el tiempo que tardará el juego en terminarse, así que marinero no esperes más que la aventura te espera y además podrás encontrar tesoros magníficos como gemas del alma, por ejemplo. Dicho esto, pasemos al siguiente apartado del artículo, ¡Acompáñenme marineros que esto apenas comienza!







TIPOS DE BUQUES DE GUERRA



Este título además de tener una gran variedad de modos de juego como vimos anteriormente también cuenta con una variedad de barcos para todos los modos de juego, Los tipos de barcos que tendremos son: Los destructores, Cruceros, Acorazados y Portaaviones. Estos buques tienen una Jugabilidad totalmente diferente por eso digo que son para diferentes estilos de juego. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, el primero son Los Destructores los cuales cuenta con mucha velocidad y con un ataque bastante potente para destruir otros buques de una manera sencilla, pero tiene un problema y es que la defensa de este buque es muy baja y si otro buque te acierta bien un proyectil estás muerto.







El segundo buque de guerra se encuentra en la categoría de Cruceros los cuales son un poco más grande que Los Destructores y con una defensa un poco mayor, por eso a menudo en las partidas siempre se encargan de cazar a Los Destructores para que no dañen a sus compañeros, Después no encontramos con otros buques y estos son los Acorazados, estos son notablemente más lentos que los Cruceros o los Destructores pero cuentan con una mayor defensa para hacerles frente y además tiene mayor potencia de fuego. Por último, pero no menos importantes tenemos a Los Portaaviones como el nombre lo indica con este buque podrás enviar aviones los cuales dañan gravemente al enemigo, pero estos buques pueden ser muy vulnerables, ya que son extremadamente lentos y esto en el campo de batalla puede significar la muerte.







CALIDAD GRÁFICA



Las gráficas de este título para ser un juego marítimo están bastante bien logradas, además las físicas se ven muy bien para ser un juego Free to Play, En este apartado no me puedo quejar, puesto que el juego además de ser gratuito cuenta con varios años desde su estreno al mercado y todavía sigue siendo bastante jugado en la actualidad por una gran comunidad de jugadores.







OPTIMIZACIÓN



Este apartado tiene diferentes opiniones, dado que hay personas que a veces les falla ya sea por la conexión a los servidores o por algún bug o fallo del propio juego. Pero en términos generales este título que claramente no es perfecto en mi opinión es bastante estable a la hora de jugarlo, puesto que los bugs aparecen, pero no es algo muy frecuente en las partidas.







CONCLUSIÓN



Para finalizar con este artículo solamente les quería decir que además de que se van a divertir mucho jugándolo también ganaran Gemas del alma por realizar los desafíos que te pide la página, que honestamente no me parecen muy complicados de hacer, así que chicos como siempre aquí me despido. Hasta la próxima, un abrazo y adiós marineros.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 9/10 PRECIO: FREE Gamehag y Steam