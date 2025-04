CON esta breve introducción hay que dejar claro que posiblemente sea un juego muy conocido o tal vez no para algunos, originalmente creado por el equipo de Monster Cat y berzerk studio , publicado en Steam el 19 de agosto del 2017.

Mi nombre es Adolfo Alejandro Yala puede que no sea un creador de contenido experto pero me gustaría dar mi opinión y que me acompañen hoy a leer mi artículo en el cual he decidido darle un pequeño homenaje a este juego con algunos argumentos sobre su historia y demás cosas con este artículo, también quisiera mencionar que le he puesto mucho cariño y espero que lo puedan apreciar y compartir si es posible, MUCHAS GRACIAS (también voy a advertir una alerta de Spoiler y tal vez algunas referencias con chistes ocasionales a lo largo de esta lectura informativa, y también me disculpo por la longitud que pueda tener este ya que he pensado en hacer una segunda parte en la cual incluiré detalles que he omitido o algo parecido).

Quisiera compartirles un poco mi experiencia con este genial juego y también decir que este articulo lo hago por diversión, por las ganas de hacer un tipo de reseña y muchas otras cosas, he pensado en ser Youtuber alguna vez, pero basta de contar sobre mí, es momento de ir a lo importante Y CON ESO EMPEZAMOS DE UNA VEZ.

El juego de Just Shapes And Beats sorprendentemente no utiliza dialogo en la gran mayoría del tiempo para los personajes, pero en algunas escenas es un poco curioso como utilizan este recurso para generar un poco de sorpresa o tal vez humor al romper la cuarta pared, supongo que la definición puede variar.

Su historia es simple pero la jugabilidad es muy impresionante e igualmente desafiante a veces ya controlamos a un pequeño cuadrado color celeste, un triángulo amarillo, un pentágono verde o incluso un círculo naranja respectivamente en el modo online que deberá evitar tocar las balas y objetos de color rosado para poder salir vivo, esto es lo básico que hay que saber para entender un poco de lo que es esta joya visualmente y de manera musicalmente con melodías épicas adaptadas al ambiente y situación.









El modo historia es muy divertido y nos presenta a personajes curiosos que con solo verlos identificamos si son amigos o enemigos, y nos veremos envueltos en una odisea musical donde un pequeño cuadrado color azul intenta recuperar todos los fragmentos de un árbol mega especial en una isla que antes era su hogar, nuestro pequeño héroe azul y geométrico deberá atravesar un volcán activo, una fábrica macabra y una torre que al parecer llega hasta el infinito y más allá para recuperar la paz.









Un detalle que también hace especial a Just shapes and beats es que cada una de sus fases incluye 3 niveles que pondrán a prueba nuestros reflejos y un jefe final junto con un nuevo amigo que nos ayudará en la ventura, pero el primer y peor jefe será nuestro peor enemigo, gigante cíclope rosado que al principio era inofensivo pero se convierte en un demonio responsable de corromper criaturas inocentes en sus secuaces, hacer crecer sus extremidades cuando se le antoje, lanzar rayos láser, pero lo único bueno de este monstruo es que la música que compone como DJ cuando no estamos peleando contra el endiablado ciclope.











Tiene un grandioso ritmo y habiente musical entre sus colores característicos se encuentran colores como rosa, blanco y azul dentro de cada nivel, en mi opinión me gustaría que agregaran mas variedad a los distintos obstáculos que este presenta, y agregar mas personajes jugables para el modo online lo haría mas entretenido, algunos pensaran que agregar alguna Skin podría mejorar lo que es Just shapes and beats pero es mejor conservar lo original de esta obra jugable musical.

Recientemente se han añadido canciones extras para el juego en la Playlist en algunos DLC que incluyen referencias a Megaman, Street Fighter, Mario Bros, Red dead redemption y el buen Mortal Kombat sin mencionar que hacen aparición algunos desarrolladores haciendo bromas en lugares inesperados, tal es el caso en la introducción del juego como en el final e incluso si nos descubren haciendo trampa, pero les aseguro que no lo notaran hasta jugarlo y crean en mi palabra cuando les digo que no se van a arrepentir.











Y en el modo desafío podremos elegir ciertas dificultades y canciones según aparezcan en la pantalla, también sirve para desbloquear varias canciones extra si realizamos cierto número de hazañas, como no recibir daño al no hacer dash o conseguir mas de 15000 Beat Points en dicho modo, de todas maneras el modo Hardcore ha hecho las cosas mas interesantes y con cambios muy notables en cada nivel, soundtrack y jefe al que nos enfrentemos, solo quisiera decir buena suerte para los valientes aventureros Gamers que se atrevan a intentarlo sin perder ni una sola vida, en total hay 45 canciones y con todas las que están por venir en un futuro es posible que este universo se siga expandiendo, así que la diversión continuara sonando como si fuera una fiesta sin final.

Pero este articulo termina aquí, gracias por su atención saludos.

DE ADOLFO YALA PARA LA COMUNIDAD DE GAMEHAG =)