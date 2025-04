Graal un clasico de los tiempos pasados

Hola, te hablare sobre un juego que apuesto no hayas jugado, pero para mi es un gran juego que jugaba en infancia, te lo recomendaria jugarlo es muy bueno, aqui te dare toda la informacion sobre que es este gran juego, ya que no muchos lo conocen y han jugado, demosle una oportunidad, hare un resumen de estos ya que para explicarlos seria demasiado largo.



Y tambien hablare sobre cual seria mi reseña para este juego, lo que tiene de bueno y malo, si lo recomendaria para probarlo, si aun existe o se puede jugar, todas esas dudas seran respondidas en este articulo espero lo disfruten, muchas gracias.



Estos juegos son una joya de los tiempos de cuando eramos pequeños, son muy buenos y los recomiendo probar aunque sea uno de ellos porque son una maravilla a la hora de jugarlos, solo espero te guste este articulo y que sea aceptado, ponte comodo a mirar esta informacion ;).

Graal.... Un juego que no muchos conocen, Y hay gran variedad de juego que fueron creador por su empresa, por ejemplo, esta graal era, graal zone, graal playerworlds, graal online, y graal ol' west, y graal delteria, estos juegos fueron evolucionando con sus actualizaciones, y han hecho mas entretenida su jugabilidad y ambiente, diras que plataforma ahi para jugarlos?, bueno algunos se juegan en via facebook y android, pero solo el graal playerworlds necesita descargarse, ya que el no esta disponible en facebook, y esta solo para ser jugado si esta descargado en tu computadora no esta disponible en android, y sino se descarga no podra jugarse porque no hay paginas web que lo ejecuten.Jugabilidad:Los juegos cuentan con graficos 2D, no son graficos tan buenos, pero lo que lo hace reconocerse es su gran jugabilidad hablando del tema de que genero se trata, y demas, porque por ejemplo, el juego graal era, cuenta con genero de accion, ya que puedes trabajar, comprar, vender, y puedes tener armas en tu poder, su moneda son las gralats, son gemas que puedes conseguir trabajando de pizzero, recolector de basura, recolector de flores, y recolector de conchas o shells, aqui te muestro la foto de cada trabajo y tambien veras como es su jugabilidad, podras ver los bontones y mas sobre el graal era.Pizzero:Recolector de basura:Recolector de shells:Recolector de flores:Ahi como ves, asi son los trabajos, en graal era, y toma tiempo ganar gran cantidad de gralats, ya que el trabajo mas bueno que es pizzero, te pagan solo 18 a 21 gralats cada pizza, y la ropa y armas son muy costosos, y seria dificil conseguirlos, pero todo se trata de esfuerzo para ganarselo.Bueno ahora te hablare de graal zone, graal zone es un juego de accion tambien con algo de aventura, ya que te encuentras en el espacio en una ciudad ahi mismo, donde tienes que trabajar, comprar, vender, pero el juego ofrece mas diversion ya que trae pistolas lasers, y minijuegos para jugar con otros jugadores como por ejemplo este.Tendras que hacer misiones y aniquilar a tus enemigos, y podras jugar las misiones junto a tus amigos, ya que seria mas divertido, su moneda es la misma, las gralats, que tambien son dificiles de conseguir, sus trabajos son de reparador de nave y recolector de basura, pero ganar dinero rapidamente seria dificil ya que se demoraria mucho conseguir almenos 10000 gralats, te recomendaria trabajar de recolector de basura, ya que paga bien. Ademas puedes viajar a diferentes planetas como lo ves aqui:Ahi ves que el usuario esta viajando a otro planeta y eso lo hace divertido al juego ademas de sus peligrosas misiones donde tienes que sobrevivir, te trae mucho es muy bueno.Ahora te hablare sobre graal online, es un juego que su genero es mas de aventura, y RPG, ya que cuenta con dragones de montaje, y espadas y escudos como arma, y su moneda son las gralats, aqui muestro una foto de el juego a continuacion:Es tambien muy buen juego para probarlo, y tiene misiones geniales, y divertidas, porque tendrias que adentrarte a dungeons, o mazmorras, que te encantaria adentrarte para explorarla, para conseguir gralats, es mas algo facil, pero todavia esta dificil sino que no tanto en este, y que te trae este juego? bueno aqui te lo dira.en sus fotos se ve que te daria ganas de probarlo porque en verdad te lo recomiendo, mejor te recomendaria jugar todos sus juegos, son muy buenos y divertidos, este se trata mas de una edad antigua, ya que no hay armas lasers, ni armas negras, solo espadas, caballos, y mazmorras que lo hace aun mas interesante, pruebalo no te arrepentiras.Ahora viene el turno a graal ol' west, su genero seria mucho de aventura porque este juego se trata mas sobre el viejo oeste, sobre la edad en donde se encontraban los vaqueros, ladrones, tesoros, y mas, aqui te dare una foto para que veas como es este gran juego.Se ve interesante para probarlo no?, para mi es un gran juego, ahi puedes hacer duelos, encontrar tesoros, montar caballos, tener armas, hacer misiones y aventuras, y mas te trae este juego como todas sus otras creaciones, el tema de conseguir dinero o gralats, es dificil en este juego ya que tienes que trabajar de minero (es el unico trabajo que me acuerdo), y no te da tantas gemas que digamos pero su genero o lo que tiene de aventura hara mas deseable jugarlo y darle una probada, ya que puedes vivir en este juego la de un vaquero de hace tiempos, te lo recomiendo tambien ;).Bueno ahora le toca el turno al juego de graal delteria, es un juego de genero accion, aventura, porque se trata mas de explorar calabozos y mazmorras con mas contenido, y enfrentarte a jefes por jugosos premios, ya que puedes comprar mejoras para tu arma y compra una mejor y ir asi mejorando tu equipo y tener el deseo de ser el mas fuerte, aqui una pieza de el:Este juego mas que a todos te lo recomiendo bastante probarlo, es demasiado entretenido, ya que pasaras tiempo jugandolo para subir de nivel y conseguir nuevas armas, con mas poder, y querer volverte el mas fuerte de todos, ademas de que el juego tiene grandes calabozos con cofres donde conseguiras tesoros como esta foto de un calabozo de el:Aqui podras ver que estan peleando con un jefe, para reclamar el tesoro, y para mi es un juego que deberias probar bastante, porque es mas tipo RPG,aventura y accion, que lo hace mas grande ante los otros, cuenta con grandes armas, los mazos, espadas, hachas, arcos, y todo tipo de armas de la antiguedad, que lo hace un juego bastante entretenido para el jugador, te lo recomendaria mucho la verdad.Ahora viene el turno de este gran juego que yo he jugado desde mucho tiempo y me a fascinado le doy 6 estrellas porque supera a todos (en mi opinion), es graal playerworlds, ya que es un juego de accion, aventura,RPG, y lo mejor es que no se olvidan de este juego, ya que sus administradores mantienen al pendiente las dudas y sus actualizaciones, y porque es el mejor de todos?.Bueno es porque es un juego multigames, o con servidores, osea se divide en muchos generos que vimos, junta a graal era, graal classic, graal delteria, por la razon que son incorporados en sus juegos pero mejorados aqui una foto de como se veria.Como vieron tiene 5 juegos que puedes jugar en el, pero mejorados y con actualizaciones para el futuro, a este juego lo mantienen con novedades para mejorar su jugabilidad y mas, el juego graal era, por ejemplo ademas de las armas le incluyeron los instrumentos, como el piano, guitarra normal y electrica, xilofono, y muchos mas, y lo hace aun mas grande porque incluye mejoras que te impresionaran, te recomendaria de todos los que hemos visto probar el graal playerworlds, y graal delteria, ya que para mi opinion son unos grandes juegos de la infancia, y son muy buenos para entretenerte con tus amigos y realizar misiones con ellos y muchas actividades, no te vas a arrepentir de echarle una probadita a alguno de ellos porque son una joya para mi, son muy buenos y quisiera invitarte a probarlos.Muchas gracias por mirar este articulo, espero pruebes estos juegos son muy buenos ;).