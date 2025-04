TOXIKK - Reseña.

Buenas comunidad de Gamehag, esta vez les vengo a hablar sobre un shooter estilo deatchmatch arena llamado TOXIKK. Andaba revisando mi biblioteca de juegos en Steam y me tope con este grandioso juego que la verdad es que tiene muy buena pinta y se me ocurrió la idea de buscarlo en los artículos de Gamehag aver si ya alguien había aportado algo a la comunidad sobre este juego y me encontre con nada menos que... No, lamentablemente todavía nadie habia hablado o aportado algo sobre este juego a la comunidad de Gamehag :/.

Así que me di a la tarea de hacer el primer articulo que hable sobre este grandioso juego, describiendo así de que trata, los tipos de modalidades que tiene, la jugabilidad, mapas y entre otras muchas cosas mas que ya verán próximamente en este articulo.

Sin mas nada que decir, empecemos.

Empecemos por el principio, TOXIKK es un juego estilo deatchmatch arena con un estilo de combate y jugabilidad ambientado en los años 1999, es decir, que la jugabilidad de este grandioso shooter esta hecha haciendo referencia a esos juegos del año 1999, como por ejemplo: No regenerar la salud automaticamente, no recargar armas, nada de subir de nivel y diferentes clases de personajes y ventajas o habilidades especiales, no hay sistema de cobertura, entre otros. Lamentablemente, TOXIKK tiene poca o, bueno, ninguna historia. Consiste nada mas en unirte a una partida, ganas la partida y ya fin. Como un deatchmatch cualquiera. Ahora que recuerdo, hay un modo campaña pero es mas que todo aparecer en un mapa cualquiera y luchar con un grupo de bots mientras sale un párrafo o un narrador en la esquina "explicándote" como se origino todo.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad, contamos que con cada arma que hay en el juego tenga dos modos de disparo y que ejecuta una acción especifica, el movimiento de el jugador es ligero y flexible. Nada difícil de manejar, venga que digo. Como un shooter cualquiera, ya os lo podéis imaginar. También contamos con un sistema de esquivo, podemos esquivar balas, los ataques de los adversarios a cualquier dirección que queramos ir, pero eso no es todo también contamos con un salto doble y un propulsor para ciertos lugares alto a los que no podamos alcanzar caminando.

En cada partida que ganemos y en el final de cada una de estas conseguiremos puntos de experiencia, la cantidad de puntos de experiencias depende de como nos desempeñemos en combate como por ejemplo: No morir tantas veces y hacer bastantes kills y ser el top 1 de tu equipo, hacer rachas de kills de x3 o x5, combos, matar a mano limpia, etc. Todas estas cosas hará que consigamos mas puntos de experiencia y que subamos a el siguiente nivel/rango que ofrece el juego... (Que si que ya se que dije que el juego no traía sistema de subir de nivel, ni de habilidades ni nada de eso.) Pero es que este sistema de subir de nivel es diferente a los demás, aquí en vez de ser recompensado por cajitas o monedas que sirven para comprar habilidades o mejorar tu equipo, con lo que somos recompensados es con un simple nivel o rango que sirve para diferenciarnos con los otros jugadores haciendo así que cuando te vayas a unir en una partida no te toque un veterano siendo tu apenas un novato con 30 minutos de experiencia en este juego.

En cuanto a mapas y diferentes modalidades con las que contamos en el juego, existen alrededor de 11 mapas distintos con diferentes biomas y en cuanto a modalidades contamos con 4 diferentes modalidades de juego que ya les explicare ;).

GANESHA.

Ganesha, un mapa ambientado en una jungla tropical que contiene un templo antiguo secreto escondido por alguna parte de esta hermosa jungla.

JUGADORES MÁXIMOS: 8

MODALIDADES JUGABLES: Blood Lust, Squas Assault, Area Domination.

DEKK.

Se encuentra ubicada en Moscow, Russia. Es una base/corporación reconocida por ser la punta de lanza en la investigación de el EDINIUM.

JUGADORES MÁXIMOS: 8

MODALIDADES JUGABLES: Blood Lust, Squad Assault, Area Domination.

ARTIFACT.

Un mapa ambientado en un antiguo templo que se encuentra en la jungla de Guatemala.

JUGADORES MÁXIMOS: 8

MODALIDADES DE JUEGO: Blood Lust, Squad Assault, Area Domination.

CITADEL.

Se encuentra ubicado en Norton, Chicago. Una ciudad que es mas bien conocida como el hogar de la sede de EXOCOM en Estados Unidos.

MÁXIMOS JUGADORES: 8

MODALIDADES JUGABLES: Cell Capture.

TWIN PEAKS.

Un bosque nevado con una plantación minera hecha por EXOCOM tras el hallazgo de múltiples cristales EDENIUM. Se encuentrar ubicado en Alberta, Canada.

MÁXIMOS JUGADORES: 8

MODALIDADES JUGABLES: Cell Capture, Area Domination.

FOUNDATION XL.

Construido y designado específicamente para las capturas de cells. Se encuentra ubicado en Hiata District, Hong Kong.

JUGADORES MAXIMOS: 16

MODALIDADES JUGABLES: Cell Capture.

ARTIFACT XL.

Otro mapa específicamente diseñado para la captura de cells. Se encuentra ubicado en Guatemala.

MAXIMOS JUGADORES: 16

MODALIDADES JUGABLES: Cells Capture.

CASTELLO.

Se encuentra ubicado en Ischia, Italia. Es famoso por sus altos niveles de actividad geológica y su riqueza en recursos minerales.

MÁXIMOS JUGADORES: 16

MODALIDADES JUGABLES: Blood Lust, Squad Assault, Area Domination.

FOUNDATION.

Se encuentra ubicado en Hiata, Hong Kong. Es conocido por ser uno de los barrios mas pobres de Hong Kong.

CUBE INSTALATION.

Se encuentra ubicado en Siberia, Russia. Se utiliza para preparar a los mercenarios para su primera tarea en los campos de batalla.

MÁXIMOS JUGADORES: 8

MODALIDADES JUGABLES: Blood Lust, Squad Assault, Area Domination.

EHRGEIZ.

Se encuentra ubicado en el Monte Illimani, Bolivia. Una operación creada originalmente por EXOCOM.

MAXIMOS JUGADORES: 10

MODALIDADES JUGABLES: Cell Capture.

MODALIDADES.

Bien, ahora que saben cuales son los mapas, las diferentes de modalidades que se pueden jugar en el, en que bioma se encuentran y cuantos jugadores máximos puede tener, empezare ahora a explicarles cada unas de las 4 modalidades existentes en este juego.

Blood Lust.

Como un deatchmatch cualquiera, un combate a muerte todos contra todos. El que consiga mas kills, es el ganador.

Cell Capture.

Captura la bandera, o mejor conocido como Cell Capture. Supongo que ya sabrán de que trata esta modalidad pero aun así se las explicare, lo mismo. Dos equipos con una cantidad de jugadores que depende de cuantos jugadores permiten el mapa luchan para capturar el Cell y llevarlo a su base, el equipo que lo logre, gana.

Area Domination.

El mismo nombre lo dice, consiste en dos equipos que nuevamente la cantidad de jugadores depende de cuantos jugadores permite el mapa que luchan por capturar una zona predeterminada. El equipo que se mantenga mayor tiempo en esta zona sin morir por un tiempo predeterminado, gana.

Squad Assault.

Trata sobre un combate a muerte por equipos con una cantidad de jugadores que depende de cuantos jugadores permite el mapa (si el mapa permite 10 jugadores, entonces seria 5 jugadores en cada equipo.) El equipo que consiga mas kills y puntos, gana.

FINAL.

Hasta aqui llega mi articulo, espero que les haya gustado. Si les gusto recuerden valorarlo bien y no spamear chicos que luego os reportan y luego se quejan porque no consiguen gemas o no pueden subir de nivel, nuevamente espero que les haya gustado seguire sacando mas articulos de este estilo y la verdad es que me entretube bastante escribiendo esta aportacion a la comunidad de Gamehag, espero que tengan un feliz dia/tarde/noche. Chao chao ;).