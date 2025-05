God of War – El inicio de una saga.

God of War es un videojuego de acción lanzado para la PlayStation 2 por SCE en el año 2005, siendo este el primer lanzamiento de esta franquicia. El videojuego fue bastante exitoso para la época, tanto así, que se creó una saga entera, y, a pesar de que este sea el primer lanzamiento, no ocupa el primer lugar cronológicamente, pues en hechos, su predecesor, es “God of War: Cadenas del Olimpo”. El juego nos podrá en las botas de Kratos, un Guerrero Espartano que sirve y es fiel a los Dioses Griegos, a quienes ayudará realizando varias hazañas, a cambio de que ellos acaben con el tormento que él sufre, del cual ya se explicará a que es producido. Es por ello que, si te gusta esta saga de videojuegos, lee bien lo que voy a escribir, pues en esta entrega ocurren hechos muy importantes para la historia de la misma, ¡Comencemos!





Historia Historia :

Antes de comenzar desde donde empieza el juego, quiero explicar todo lo que ha ocurrido antes de estos acontecimientos, de forma que se entienda mucho mejor el contexto. Kratos es el capitán de un ejército espartano muy prestigioso, y un guerrero formidable que está dispuesto a dar todo por la victoria; desafortunadamente, en su lucha contra los Barbaros, Kratos y su ejército es aniquilado, aunque, como último recurso, Kratos realiza un pacto con Ares, el Dios de la Guerra, ofreciéndole su servicio a cambio de ayuda, pacto que Ares acepta, otorgándole las Espadas del Caos, arma característica de Kratos, la cual usó para pelear con los Barbaros y acabar con la batalla.







Siendo ahora su sirviente, Kratos ataca salvajemente una cuidad habitada por creyentes de Atenea, en la cual se encontraba la mujer e hija del Guerrero Espartano, quienes estaban ahí gracias a Ares. Kratos aniquila a todo el pueblo, y al momento en que entró a la habitación donde ellas se encontraban, no se molestó en ver el rostro de quienes serían sus víctimas, no hasta después de que las masacrara, para darse cuenta, de que ha matado a su familia. Ares le explica a Kratos que este acontecimiento le convertiría en un guerrero legendario para él, sin embargo, esto solo hace impulsar a Kratos a traicionarlo, y empezar a servir a los Dioses para que acabaran con la visión de este suceso, que le atormentaría en el futuro. Kratos es maldecido por una anciana que se encontraba en el pueblo luego de haber asesinado a su familia, haciendo que las cenizas de sus víctimas, se apeguen a su piel por la eternidad, tomando el color de piel pálido característico del Fantasma de Esparta.







Es en este punto donde el juego comienza, acá, Kratos ya comienza a servir a los Dioses, peleando contra la Hidra, una bestia marítima que ha dejado de servir a Poseidón. Para ayudarle, Poseidón le brinda parte de su poder, otorgándole la “Ira de Poseidón”, habilidad que Kratos usa para combatir contra la Reina Hidra, y, finalmente, acabar con ella. Durante esta batalla, Kratos sigue sufriendo con las visiones, y es entonces, donde Atenea le explica que estás desaparecerán cuando mate a Ares, quién estaba rompiendo con las reglas del Olimpo propuestas por Zeus, pues estaba acabando con la cuidad de Atenas. Kratos acude a hacerlo, y de forma inteligente, busca a la Oráculo de Atenas, quién le informa al guerrero que, si quiere acabar con Ares, necesitará del poder que brinda la Caja de Pandora, pues es capaz de que incluso, un simple mortal como Kratos, pueda vencer a un Dios.







Atenea le informa a Kratos que este artefacto se encuentra en el templo que está situado en la espalda de Cronos, el padre de Zeus. Es por ello que, Kratos va al Desierto de las Almas Perdidas, donde llama a Cronos, escala su espalda, y entra al Templo, lugar extremadamente extenso en el que Kratos, pasará gran parte del juego. Luego de vencer jefes, obtener habilidades nuevas, derrotar enemigos, desarrollar los acertijos y demás, el espartano finalmente se hace con la caja de Pandora, sin embargo, para su desgracia, Ares ya sabía perfectamente sobre los planes de Kratos, tomando un pilar, lanzándolo desde la ciudad de Atenas hasta el templo de la espalda de Cronos, y acertando perfectamente en el abdomen de Kratos, matándolo sin que siquiera reaccionará.







Kratos es tomado por los brazos de Hades y tirado al Río Estigia, donde afortunadamente, logra salvarse tomándose de los pies del capitán del barco que mató comenzando el juego, al cual vuelve a lanzar al Río y seguir él solo por el lugar. Kratos atraviesa el abismal infierno, derrotando a los demonios que se encuentra y superando las crueles trampas, para salir por la tumba que estaba cavando el enterrador que se encontraba antes del templo de la Oráculo de Atenas. En este punto, Kratos solo piensa en matar a Ares, y, aprovechando que él no sabe que ha escapado del inframundo, le roba la caja de Pandora, la cual sostenía mediante una cadena que Kratos ha cortado, liberando su poder, y así, obtener el poder de un Dios.







Con este poder, el tamaño de Kratos es multiplicado varias veces, alcanzando el tamaño de Ares, y desatando así la batalla contra él. Ares, sabiendo el trauma que causó en Kratos la muerte de su familia, aprovecha para atormentarlo con una alucinación, en la cual, Kratos debe protegerla con su vida de poderosos enemigos que irán apareciendo en el combate, sin embargo, aunque lo logre, Ares toma las Espadas del Caos que le había otorgado en un principio, para así, matarla nuevamente. Kratos queda desbastado por no poder proteger a su familia incluso por segunda vez, y ahora, sin tener con que atacar, decide tomar la espada que funciona como puente, la espada de los Dioses, la cual el guerrero Espartano usa para matar al Dios de la Guerra y salvar a Atenas.







Luego de su victoria, la recompensa que se le había prometido, resultó no ser posible, pues, incluso para los Dioses, las atrocidades que cometió Kratos, no podían ser olvidadas, sin embargo, fue perdonado por sus actos. Esto a Kratos no le importaba en lo absoluto, y, sabiendo que aún sufrirá por esa pesadilla, decide acabar con su vida, lanzándose desde un precipicio; aunque este no será el fin del Fantasma de Esparta, pues es salvado por Atenea, para que tomara el título del nuevo Dios de la Guerra, siendo llevado al Monte Olimpo, y ganándose unas nuevas Espadas del Caos por sus servicios hacia los Dioses.







Jugabilidad:

El videojuego se centra principalmente en la lucha, sin embargo, no todo se basa en solo dar espadazos a cualquier cosa que se mueva, sino también, superar los desafíos y acertijos que se nos presentarán a lo largo del juego, y realmente, muchos de ellos pueden llegar a estancarte por no saber superarlos. Como todo juego, a medida que vamos avanzando, iremos encontrando enemigos muchos más poderosos, asimismo, nosotros también nos iremos fortaleciendo, subiendo de nivel a nuestras armas con los orbes que sueltan los enemigos al morir; haciéndolo, nos permitirá realizar más combos y más daño. Esto no aplica solo a las armas, pues también podemos subir de nivel a nuestras habilidades, como por ejemplo la Ira de Poseidón, la cual aumentaría su daño, alcance y añadiría algunos efectos secundarios que nos benefician el combate.







El juego también nos permite realizar ataques por secuencias de botones, los cuales se basan en simplemente presionar el botón mostrado en la pantalla, y en caso de no presionarlo o equivocarnos de botón, el ataque fallará. Estos ataques se usan normalmente para acabar con el enemigo y darle el golpe certero, aunque muchas veces es simplemente para avanzar a la siguiente fase del combate o simplemente para meter daño (esto ocurre principalmente con los jefes). Hablando de ellos, poseen batallas muy bien elaboradas, que pueden causarte problemas si no sabes enfrentarlas, sin embargo, en mi opinión, no es la entrega de la saga que más destaca en batallas contra ellos.







Conclusión:

Nuevamente, un videojuego que se suma entre las joyas que posee la PlayStation 2, quién fue el que dio inicio a una de las sagas más importantes de Sony, y que marcaría la historia de los videojuegos. La idea principal de incluir a los Dioses de la Mitología Griega en videojuego de acción y violencia fue sin duda épica, saber en el tipo de mundo ficticio en que nos encontramos y la importancia que nuestro personaje tiene en él, es un argumento perfecto para este estilo de juego. Es por ello que, si no lo has llegado a jugar, te lo recomiendo encarecidamente, está disponible actualmente para PlayStation 2, 3, 4, y Vita, también puede ser emulado en un computador o móvil si gustas hacerlo. Hasta acá mi artículo, espero que lo hayas disfrutado, de ser así, apreciaría mucho que dejases tu opinión en el área de los comentarios, recuerda que acepto críticas constructivas. ¡Un saludo y abrazo desde Gamehag!