Ghost Recon: Future Soldier

Hola y muy buenas a toda la comunidad de Gamehag, espero que tengáis una semana maravillosa porque el día de hoy os traigo con muchísimas ganas un shooter que muchos de vosotros seguro que recordáis ya por haber visto algún video gameplay del juego, habéis visto la campaña o simplemente lo habéis jugado y disfrutado tanto como yo en su día.

Este juego, como sus antecesores, es un shooter táctico en tercera persona que llegó al mundo de los videojuegos después de 5 años de sequía en la saga y fue desarrollado por Ubisoft y por la compañía Red Storm Entertainment el cual fue publicado en el año 2012, después de haberse anunciado por primera vez en 2009. El videojuego fue lanzado para las plataformas de PC, PS3 y XBOX 360.Future Soldier tuvo críticas generalmente muy positivas, páginas como IGN dieron en su día una nota de 8,5/10 al juego aunque páginas como GameSpot dieron un 7,5/10 los cuales hablaron mal sobre la IA de este juego comparándola con anteriores juegos de la saga. La versión de PC tuvo unas unas calificaciones más baja, ya que tuvo problemas con la lectura del disco (lo que me pasó a mi en su día con el juego), las entradas de ratón y teclado y lo más importante, tuvieron problemas con el modo multijugador, con el principal problema de que no buscaba partida.Dicho esto, empezaré hablando un poco de la campaña del juego.Empieza con un prólogo para que el jugador se adapte a los controles del juego y que a su vez te introduce en la historia del juego, ya que los personajes del prólogo mueren por un artefacto explosivo gigantesco y es ahí donde un segundo escuadrón (escuadrón que controlares durante el resto de las misiones) va a buscar la autoría del explosivo, lo que acabará en un peligroso conflicto entre varios países.La campaña en sí es muy pobre y las escenas no son tan buenas como en anteriores títulos de la saga. Tiene una durabilidad de unas 10 horas, donde iremos por varios países de África, Europa y de otras partes del mundo donde las misiones son todo disparos con encargos de rescatar personas importantes, interrogar enemigos, asesinar personajes clave...El juego ya no mantiene tanto la línea de shooter táctico como anteriores entregas, pero si conserva misiones donde tendremos que matar empleando el sigilo o artefactos como drones para localizar objetivos. Aunque haya perdido esto, sigue manteniendo también unos enfrentamientos con coberturas.La campaña se podrá pasar solos o acompañados de nuestros aliados, aunque en modo fácil e intermedio, la IA nos ayudará muchísimo en las misiones, por lo que se recomienda jugar en difícil si se quiere disfrutar más del título y que no sea un paseo.Como bien decía, este juego es un shooter táctico, en el que tendremos que cubrirnos detrás de esquinas, coches... pero ya no es tan táctico como anteriores entregas, lo que hace que los combates sean más rápidos y no tengas el miedo de tener que cubrirte porque vas a morir fácilmente. No tenemos un mundo libre disponible por lo que no podemos recorrer los escenarios con facilidad de uno a otro ya que, además, detrás de un edificio, vehículo o cualquier superficie puede haber un enemigo que acabe con nosotros sin darnos cuenta y perder así la misión o en este caso, nuestros aliados podrán revivirnos.En Future Soldier han conseguido retratar de una manera muy realista los combates con armas futuristas, pero futuristas no tan lejano a nuestro día a día, ya que incluye tecnología que podría ser perfectamente creíble para un futuro no muy lejano.El juego presenta una IA excelente, los cuales podrán curarse entre ellos cuando caen abatidos e incluso a nosotros, con un tiempo límite y un máximo de dos veces antes de caer abatidos y tener que reiniciar la partida. También podemos marcar a un objetivo que nos resulta difícil y que nuestro escuadrón dispare hasta matarle o hasta que ordenemos el "alto el fuego"; también podemos ordenar las posiciones y lugares donde tienen que ir o que nos sigan a nosotros y se posicionen de forma automática.Una cosa destacable es que a través de nuestro dispositivo podemos modificar el arsenal desde cero a nuestro gusto con el nuevo sistema llamado modo Gunsmith, y no sólo podemos modificar la óptica o la pintura de las armas, sino que tenemos acceso a todas las piezas del arma que queremos llevar, las cuales podremos probar en una galería de tiro para ver como han quedado una vez terminadas.Otro cosa que quiero destacar es que este juego presenta ejecuciones y deslices en el suelo parecidos a las de algunos juegos de la saga Call of Duty.Los gráficos en general son muy buenos, como el modelado del cuerpo de los soldados y algunos escenarios, aunque las texturas son algo malas para el año que fue lanzado, con animaciones básicas, y un escenario donde casi no podemos interactuar. En anteriores entregas cuando disparamos a una cobertura de madera o un muro se rompía o había alguna interacción, pero esto no pasa siempre en esta entrega, y hay otras cosas como dispara a una rueda y que no se rompa y parezca de metal.Aunque no tenga gráficos impresionantes, sí tiene una ambientación de guerra con una nota de diez. Las ciudades que aparecen en el juego parecen más o menos reales con civiles con modelos detallados que tenemos que evitar matar; además, las misiones contienen una gran variedad de entornos. También presenta una iluminación increíble y efectos de explosiones espectaculares, además presenta unos disparos muy creíbles que no parecen balas de plástico.El juego contiene una banda sonora excelente en la que tendremos una música electrónica que sonará en nuestros combates, en la cual se incluyen unos efectos de sonido brutales. Las voces de los personajes están totalmente dobladas al castellano, donde además los enemigos pueden hablar y burlarse de nosotros o avisar a sus compañeros de intrusos.La verdad que es un título que me sorprendió mucho el cual considero muy entretenido y que aunque no sea 100 por 100 táctico, si que te lo pasas bien cada misión haciéndolas a tu manera y forma de juego. Recomiendo mucho este juego si realmente te gusta la saga Ghost Recon y aún no lo has jugado.