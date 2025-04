COMO SALVAR TU ALMA SI ESTAS EN CUPHEAD

Hola a todos y todas en la comunidad de Gamehag, el dia de hoy le echaremos un vistazo a los consejos mas importantes que un gamer deve seguir para no morir a manos del diablo en este caricaturesco juegazo del 2019.

“Cuphead don’t deal with the devil” es un juegazo indie de acción estrenado más o menos el 29 de septiembre del 2017, es del tipo Boss Rush, plataformas, clásico y de un jugador o cooperativo creado por la compañía “Studio MDHR Entretainment Inc” fundada por los hermanos Chad y Jared Moldenhauer ellos son mejor conocidos por rehipotecar sus casas para poder financiar y crear Cuphead, lo que fue una decisión arriesgada se hizo su mayor logro y un juego muy memorable y hermoso.

Pues muy bien, ya explicado un poco sobre Cuphead en el artículo de hoy, vamos a analizar algunos de sus secretos y curiosidades que van más allá de la historia de su desarrollo y su gameplay, como todos ya sabrán sus gráficos se inspiran en las antiguas caricaturas del año 1930.

COMENCEMOS:



En nuestra aventura debemos explorar varias islas, (3 para ser exactos) y derrotar a todos los jefes que habitan en ellas y cumplir con una siniestra tarea que nos encomendó el mismísimo Diablo.

Este juego también consta de niveles Run and gun, además de muchas batallas épicas con jefes donde se pondrán a prueba todas nuestras habilidades como Hardcore Gamers.







Y todo empezó cuando Cuphead y Mugman presionan su suerte un poco demasiado lejos en el casino de King Dice, sus almas son recogidas por el propio Diablo. La única manera de liberarse de las garras del Diablo es hacer su trabajo sucio, recogiendo contratos de otros aspirantes a condenados con la esperanza de ganar su libertad. Studio MDHR hace que esa tarea sea difícil, ya que Cuphead es tan desafiante como encantador. Que esta guía le ayude a dar sus primeros pasos en las Islas Tintas con gracia.

Conceptos generales:

Cuphead sólo tiene una velocidad de carrera, pero puede agacharse y disparar en todas las direcciones. Si mantienes pulsado el botón de bloqueo mientras disparas, él puede disparar en esas direcciones sin moverse. Cuphead tiene una habilidad que puede usar en el suelo y en cualquier punto durante un salto. Tenga cuidado, sin embargo, él no es invulnerable durante estos guiones (a menos que tenga un encanto especial). También tiene una maniobra de parar, pero lo cubriremos con más profundidad más adelante.









Cuphead puede llevar dos armas a la batalla a la vez, y puede cambiar entre ellas a voluntad. No puede seleccionar nuevas armas mientras está en un escenario, sin embargo, usted tiene que planificar con anticipación en el mapa de la isla. Cada vez que un disparo golpea a un enemigo, Cuphead gana un poco de medidor EX, ilustrado por las cartas de juego en la esquina inferior izquierda. Cuando la carta es volteada para revelar su cara, tiene un punto completo, que se puede utilizar para lanzar ataques EX. Cuphead sólo tiene tres puntos de golpe (cuatro con un encanto especial), y si los pierdes todos en cualquier momento durante una etapa, te envían de vuelta al principio para hacerlo todo de nuevo. Puntos de control RIP.

El mapa de la isla es donde iniciarás tus batallas y organizas tus armas y mejoras. Las ubicaciones se bloquearán y solo se podrán abrir derrotando a los jefes o completando los desafíos run n Gun. No podrás salir de cada isla sin cobrar los contratos de todos los jefes de tu lista.









Niveles de jefes y Run N Guns:

Hay dos tipos diferentes de etapas en Cuphead, Los Jefes principales y los Run N Guns donde conseguiremos monedas y un buen desafío.

Los niveles de jefe son una etapa que literalmente sólo tiene el jefe en él. Pero no creas que esto hace que sea fácil. Los jefes pueden despacharte rápidamente con una rápida variedad de ataques y maniobras que a menudo se unen en paredes de dolor cuando se combinan. Cuando pierdes contra un jefe, notarás que el juego sobre la pantalla presenta un diagrama de una silueta de Cuphead moviéndose a lo largo de una pista, pasando ciertos umbrales. Esta es una buena ilustración de cuánto progreso hiciste durante la pelea, cuántas formas tomó el jefe y cuántas más quedan.







Las etapas de jefe también vienen en dos tipos, los modos normal y avión. Las batallas de aviones limitan tu ofensiva y movilidad a la del avión, por lo que tus armas compradas y movimientos especiales como tu tablero se reemplazan con armas de avión y una habilidad de reducción.

El otro tipo de etapa es el Run N Gun. Se asemejan más a tu juego de plataformas 2D promedio, como Mega Man o Contra. El único objetivo es llegar hasta el final, pero sabe que Run N Guns va a ser su fuente principal de monedas. Estos niveles son desafiantes por derecho propio, por lo que la recompensa definitivamente requiere riesgo. Tanto las etapas de Boss como Run N Guns deben ser derrotadas para abrir caminos en el mapa, aunque no todas los Run N Gun son obligatorias.







Tienda y actualizaciones:

Para hacer un buen uso de las monedas que ganaste en las Run N Gun, dirígete a la tienda de Porkrind's. Allí, puedes comprar nuevas armas y encantos que te otorgarán nuevos tipos de disparos y habilidades. Las armas que compres vienen en muchas variedades - burbujas rebotantes que hacen daño promedio, disparos de carga que tardan tiempo en cargarse, pero hacen daño masivo, etc. Comprar un puñado de estas es una estrategia inteligente ya que es vital asegurarse de que usted tiene la herramienta correcta para cualquier trabajo. Cuando compras un artículo, uno nuevo lo reemplaza en su estante.

Chaser y Spread son sólidas primeras compras en cuanto a tiros buenos. Spread hace mucho daño a corta distancia y Chaser encontrará automáticamente al enemigo más cercano, para que puedas concentrarte en no ser golpeado. Cuando esté disponible, también debes comprar el amuleto Bomba de humo, que te permite esquivar sin recibir daño. Puede ser un verdadero salvavidas desde el principio.

Al seleccionar el equipamiento para cualquier escenario en particular, no olvide el modo de disparo EX de cada disparo. Estos son grandes ataques que cuestan una de tus cartas de medidor EX, y hacen cosas particularmente únicas. El EX de Chaser rodea a Cuphead con balas en órbita que chocan con lo que entra en contacto. El EX de Spread dispara grandes proyectiles en las ocho direcciones. Elegir armas únicamente por su EX es una decisión legítima, a veces.

Esa última ranura de equipo, Super, es para tus habilidades Súper, que en realidad no puedes comprar de Porkrind. Debes buscar los mausoleos en cada isla, y proteger la urna dentro de fantasmas. Tras el éxito, recompensarás un movimiento Súper. Los supers cuestan todas tus cartas EX y sueltan habilidades de cambio de juego, como darte invulnerabilidad temporal. Buscar estos mausoleos cada vez que llegues a una nueva isla es primordial.

Parrying:

Tal vez lo más importante que tendrás que aprender a hacer además de saltar y disparar es parar. Cuando esté en el aire, pulse el botón de salto de nuevo para hacer una bofetada giratoria. Cuando te conectes con objetos rosados, los pararás, destruyéndolos y rebotando más alto en el aire. El parar es una habilidad vital para bajar, ya que puede ayudarte a hacer caminos a través de densas olas de balas o ayudarte a obtener un poco de altura extra para un salto.









El parrying a veces también es obligatorio. Hay monedas escondidas en Run N Guns a las que solo se puede acceder parando algo primero. Hay algunos jefes que despliegan ataques que casi garantizan daño a menos que los detengas. La única manera de detener fantasmas en los Mausoleos es a través del parar. Los parries incluso sirven como interruptores para activar ciertos dispositivos deben usar.

Aprender los ritmos de parar desbloqueará un montón de profundidad táctica añadida. Parrying otorga una gran cantidad de medidor EX, por lo que cuanto más paras, más oportunidades tendrás de hacer grandes ataques. Sepa que el parrying tiende a ser más fácil de hacer contra las cosas que se mueve hacia, y los objetos que están por debajo de usted. Es posible saltar a un objeto capaz de parar, o parar algo que ataca por detrás, pero el tiempo es sólo un poco diferente y puede ser difícil de clavar constantemente.







