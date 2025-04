Dishonored - Analisis

Bienvenido asesinos al análisis del famoso juego de acción, sigilo y asesinato llamado Dishonored (2012) Por favor tómense el tiempo para leer el artículo de principio a fin antes de evaluarlo, no les llevara más de 10 minutos. Muchas gracias.





Bethesda nos trae esta obra de asesinos con poderes sobrenaturales en un mundo devastado por las enfermedades, un golpe de estado, y un hombre deshonrado por la injusticia y el poder. En este juego tendremos varias maneras de aniquilar a la facción opresora... o atormentarlos pero dejarlos vivos. Una experiencia de mundo abierto que no castiga al jugador por sus acciones y podemos abrirnos paso como un verdadero asesino o un ladrón autentico moviéndose por las sombras.

HISTORIA:







Has vuelto después de 6 meses desde la introducción de la plaga de ratas que han elegido esta ciudad. Tu emperatriz, a la que sirves como Lord Protector (Corvo Attano) te ha enviado a buscar ayuda entre las islas y has vuelto con noticias. En el momento menos oportuno asesinos aparecen de la nada y te atacan, y para colmo los guardias no están. Un asesino jefe logra matar a la emperatriz y se llevan a su hija. En ese momento los guardias te encuentran y te acusan de traición, deshonrándote y trayendo el caos al reino. Seis meses después, tu ejecución está cerca, pero logras escaparte de la cárcel y reunirte con tus nuevos aliados quienes te han ayudado y tienen planes para restituir el orden. Cuando duermes tranquilamente, eres arrastrado al Vacio donde una figura misteriosa (El Forastero), te ofrece su marca, y con ello poderes sobrenaturales que podrás usar tanto en combate como para convertirte en un ladrón supremo. Armado con una hoja de asesino, una máscara, poderes, y armas a distancia, es tu trabajo derrotar a tus nuevos enemigos y decidir el destino de la ciudad.





JUGABILIDAD:

El juego está bastante equilibrado tanto en el combate con armas cuerpo a cuerpo o a distancia, y el sigilo. Podemos tomar un camino sangriento y matarlos a todos, o ser un auténtico ladrón y neutralizar a los objetivos clave sin matarlos. La dificultad afecta al combate y la percepción del enemigo (sigilo) así como su fuerza, salud, y la eficacia de las pociones de salud y mana. Tenemos que acércanos sigilosamente y asesinar o dejar inconscientes a los guardias para avanzar, o simplemente escapar y no ser detectado. Encontraremos objetos alrededor del nivel que podemos agarrar sin problemas que pueden restablecer la salud, monedas, runas o talismanes.





Una vez que desbloqueemos los poderes, podemos comprar más y mejorarlos y así nos volveremos aun más fuertes de lo que creíamos. Estos son:

Blink: Nos teletransporta a una corta distancia hacia el objetivo señalado. Se puede mejorar para aumentar las distancias. Una flecha indica que te teletransportaras hacia el muro escalándolo. El tiempo se ralentiza brevemente al usar Blink.

Visión Oscura: Podemos ver a través de las paredes a los enemigos y sus campos de visión, así como un indicador de los ruidos que provocamos. En el nivel 2 podemos ver todos los objetos.

Posesión: Puedes controlar animales y ratas pequeñas para pasar desapercibido. El efecto dura poco tiempo, y el animal no sobrevivirá al proceso. Si el sujeto muere compartirás el mismo destino. Al mejorarlo se puede poseer a personas, pero solo puedes abrir puertas y llevar objetos.

Ralentizar Tiempo: El tiempo se ralentiza durante la duración del poder. En el nivel 2 el tiempo se detiene por completo.

Invocar Ratas: Puedes invocar ratas lo suficiente como para que devoren al enemigo. Mejorarlo aumentara la cantidad de ratas invocadas.

Torbellino: Empuja a los enemigos a su perdición con un torbellino de viento. Al mejorarlo la fuerza del empuje aumenta, provocando el daño suficiente para matar a los enemigos aplastándolos contra los poderes.

Vitalidad: Mejora tu salud máxima y en el nivel dos aumenta la regeneración.

Agilidad: Te permite realizar un salto doble y reducir el daño de caída. En el último nivel, la velocidad al esprintar aumenta considerablemente.

Adrenalina: Si matas a varios enemigos en poco tiempo puedes ejecutar al próximo con esta habilidad. En el nivel 2 puedes matar a toda una horda con un solo golpe (requiere cargarlo).

Asesinato Sombrío: Los enemigos que mueran sin estar en el nivel 3 de alerta desaparecerán en las sombras, dejando sus objetos atrás. En el nivel dos todos los enemigos desaparecen sin importar su condición.





Para mejorar/comprar poderes debemos encontrar runas en el mundo del juego usando el Corazón (otro artefacto del Forastero) para saber su ubicación y distancia. También habrá algunas misiones opciones que otorgan estos objetos. Se pueden identificar a una buena distancia las runas y talismanes de hueso por su sonido característico. Es posible completar el juego usando solamente Blink (sin mejorar) pero será más difícil, según la dificultad que has elegido.

También podemos completar el juego entero sin matar a nadie y neutralizando a los objetivos claves, aunque será más difícil ya que no podemos matar absolutamente a nadie y tendremos que evitar el combate y pasar desapercibidos como un fantasma. Hay instrucciones de cómo neutralizar a tus objetivos sin hacerles daño mortal, la solución siempre se puede encontrar en misiones opcionales. Además de no matar a nadie, podemos pasar el nivel sin ser detectados, esto se logra cuando los enemigos no estén en nivel 3 de alerta, osea que no te tienen que detectar, y no deben encontrar cuerpos durmiendo u otras cosas fuera de lo inusual. Si la marca de Fantasma (nunca descubierto) está sin marcar quiere decir que hemos sido detectados en algún punto de la misión. Para remediar esto siempre podemos cargar de nuevo la partida guardada. Guarda con frecuencia, en algún punto todo ladrón es descubierto, en tu caso podría ser más tarde o más temprano.





Si decides defenderte en el combate en vez de escapar, notaras que es de lo más fácil. Los enemigos pueden morir fácilmente en combate mediante cualquier método (pistola, ballesta, poderes) pero si un enemigo nos ataca, el resto estará bajo alerta y se unirán a la pelea. Ten en cuenta que dispones de un amplio arsenal de granadas, trampas, y también cuentas con los poderes que pueden ser devastadores, además del daño ambiental. Si vez que no tienes posibilidades, no tienes porque morir o matar a todos, el escape es una opción. Asegúrate de llevar pociones y tener tu salud y mana llenos. Siempre puedes cargar la partida y volver a intentarlo cuantas veces quieras.





En el caso de que decidas matarlos a todos o a una gran mayoría de enemigos, esto afectara al resultado final del juego. Esto se llama caos, y aumentara en gran medida la cantidad de afectados por la plaga (Weepers), ratas, y tus aliados actuaran de manera oscura. Para evitar esto trata de asesinar con poca frecuencia, neutraliza a tus enemigos si es posible, y evita bajas masivas. Al final de la misión podrás ver la cantidad de enemigos que has matado y si ha aumentado el caos o no. Puedes reiniciar la misión pero tendrás que completarla de nuevo desde el principio y puede ser una molestia. También puedes abusar del sistema de guardado aunque eso arruina un poco la diversión pero te salvara de un montón de frustración. Además de las muertes puedes ver cuánto oro, runas, y pinturas has juntado en la misión. En este juego nunca se castigara al jugador al tomar ciertas decisiones, puedes hacer de todo pero el resultado final puede no ser agradable para algunos, pero puedes hacerlo con total libertad sin que aumente la dificultad o que el personaje principal sufra de mas.





EXPANSIONES:

Puedes comprar contenido descargable en la tienda de Steam de Dishonored. Uno de estos es un starter pack disponible al comienzo de cada juego, y también un sistema de desafíos que incluyen parkour, combates, y más. También podemos controlar al asesino Daud en dos campañas de expansión: The Knife of Dunwall y su continuación, The Brigmore Witches. Si te has quedado con más ganas de Dishonored deberías probar estos contenidos hasta que estés satisfecho/tengas todos los logros.





EVALUACION: 10/10

Nunca he disfrutado tanto de un juego de acción y sigilo donde tenemos total libertad de hacer lo que queramos. La dificultad no es tan alta, el combate es el más fácil del mundo, y la historia es muy fuerte. El detalle artístico (obra de un veterano de Half Life 2) también destaca, entre otras cosas. Este es uno de esos juegos que debes probar si o si, y te aseguro que tendrás varias horas de diversión garantizada. Todavía queda mucho por explorar, ¿estás dispuesto a explorar los secretos y restablecer el orden en Dunwall? Si es así, Dishonored es el Goty (Juego del Año) favorito de todos los tiempos.





Gracias por llegar al final.