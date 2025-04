Black Squad(El CSGO Gratis)

_Hola comunidad de gamehag hoy vengo con este FPS un juego de disparos muy bueno esto seguro que la mayoría lo deben conocer pero de algo no hay duda es de lo mejorcito que se puede encontrar en juegos fre to play y pasaremos horas de diversión, con nuestros amigos y familiares estoy hablando de Black Squad un juego que en lo personal no me decepciono y a pesar de que pusieron gratis a CSGO no deje de jugar a Black Squad y tengo mis razones sin más que agregar comencemos.

Black Squad:









_Tienes una pc con poca tarjeta de vídeo y memoria RAM, quieres un juego online parecido a CSGO, pues este es tu juego cumple con todo lo ya mencionado tiene múltiples opciones gráficas para el nivel de potencia de cada ordenador, un juego muy limpio nada de pay to win todo está muy buen hecho y hasta me atrevo decir que es mejor que Counter Strike Global Ofensive. El juego al principio como en todo juego nos pondrá el tutorial para que nos familiaricemos con su jugabilidad , sé que para muchos será algo fastidioso solo porque que tan diferente puede ser un juego de fps a un Call Of Duty y no piensan pasarse el tutorial , siempre deben pasar el tutorial porque nos dará tips o alguna que otra mecánica que puede cambiar la diferencia en una partida. Tenemos varias modalidades de partida como:

_Destrucción 16 vs 16.

_Team Deathmach.

_Demolicion 5vs5.

_Competitivo Solo o Dúo.

_Competitivo Squad.

_Podemos crear partidas personalizadas, partidas rápidas, combate entre clanes y muchas otras cosas más en un juego totalmente gratis no tendrás que pagar nada por jugar. Tendremos misiones diarias las cual nos darán ciertas recompensas un sistema de cofres , modificar nuestro banner de perfil , generalmente dependiendo de la época en que estemos sacaran eventos de navidad o de primavera en la cual abran descuentos y podremos ganar fabulosos premios.







La Tienda:









_En la tienda encontraremos un gran arsenal de armas, podremos comprar llaves y cofres para cosas cosméticas o accesorios para nuestro personaje o para las armas pero hay 3 tipos de moneda, está el oro que se consigue jugando, unos emblemas verdes que se consiguen en ranke o eventos especiales y balas que es como los cristales de paladín o el RP en lol ósea los compras con dinero real. La tienda está muy variada en mercancía hay muchas armas con skin muy lindas aunque tienes que jugar como medio día para comprar el arma que deseas, o puedes alquilarla aunque yo no recomiendo eso y obviamente las armas más caras son las de mucha potencia y alta precisión.







Personajes:







_Podremos cambiar nuestro personaje pero para eso necesitaremos balas ósea la moneda de este juego esto es un punto negativo ya que si no tenemos dinero no podremos obtenerlos aunque en ciertos eventos podrás desbloquear un personaje pero no es exactamente el que tú quieres, en plena partida los personajes se ven muy bien tienen buenos modelados la geometría está muy bien hecha y la forma en como mueren y sale la sangre es bastante realista y como siempre digo si un juego es muy fiel a la simulación se agradece pero si es 100% simulación puede volverse algo aburrido con el tiempo.





Jugabilidad:







_La jugabilidad es prácticamente la misma que cualquier juego de disparos en primera persona podemos correr, agacharnos, apuntar con la mira del arma al más estilo call of duty y dejar una especie de torreta en un área del mapa que disparara a todo enemigo que se encuentre en su radio de visión. Podemos dejar hasta 3 conjuntos de equipamientos personalizables en cada conjunto podemos modificar nuestra arma primaria, la secundaria y la ultima en este caso nuestro cuchillo y por supuesto el tipo de granada que queremos llevar a la batalla. El punto de mira y la sensación del ratón al apuntar es diferente en cada arma. Si cargas un arma ligera como una SMG será muy fácil apuntar pero si es un arma grande como un rifle francotirador será algo un poco complicado porque se siente más pesada el arma y la sensibilidad es diferente.









Graficos :







_Para este apartado el juego cumple y mucho y es obvio ya que está hecho con el motor gráfico Unreal Engine que nos dará unas sensaciones de realismo muy bien hechas es más me atrevo a decir que que este juego se ve mejor que CSGO tiene un aspecto visual lo más parecido a call of duty black ops 2.Pero las armas las paredes el cielo el brillo del sol como se refleja en las superficies de metal o del arma luce bastante bien con unas texturas de buena calidad. Yo en lo personal no he encontrado alguna textura de baja calidad ya que en ciertos juegos aun así le pongas full gráficos siempre hay una imagen de una pared o piso o callejón muy comprimida y de baja calidad. Cabe destacar que este juego estaba siendo probado en un procesador 2 núcleos a 2.8ghz y 4gb de ram ddr3 con una 9400gt de 1gb el juego tenia un estándar de 48 a 56 fps en lugares cerrados 60 fps lo más bajo que decayó son 27 fps pero por 1 seg en un momento de mucha acción pero en realidad sucedió eso fue por mi procesador que no fa mucho la talla pero claramente a gráficos medios y alguna que otra cosa en bajo esta gráfica se desenvuelve muy bien , un juego espectacular a nivel gráfico.





Conclusión:







