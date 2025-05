Dante´s Inferno

Ficha técnica

Género: Hack and Slash.

Hack and Slash. Categoría del proyecto: Videojuego Triple A

Fecha de lanzamiento: 21/Agosto/2007

Desarrolladora: Irrational Games

Introducción

Este proyecto es un juego que entra dentro de la categoría de los juegos de culto, es conocido por muchos jugadores debido a su temática y se elaboraron miles de copias que actualmente escasean dentro del mercado, pero lastimosamente su desarrolladora no produjo alguna posterior secuela, fue un multiplataforma exclusivo para consolas, originalmente publicado el 5 de febrero del 2010 para la xbox 360, la play 3 e incluso llegó a salir en la PSP.

Sistema de Juego

La dinámica de este juego se centra en los combates cuerpo a cuerpo dentro de un sistema de hack and slash, es decir, nuestro personaje Dante utilizará diferentes herramientas para ejecutar golpes que se conectan y encadenan en un sistema de combos predefinidos, combos que a medida que avancemos en la historia, estos cambiaran dependiendo las nuevas variantes de golpes que el jugador recolecte o también se adaptarán a medida que este avance durante la historia y se enfrente a diferentes enemigos y jefes que requieren diferentes estrategias de pelea que rompe la tradicional táctica de ejecutar el mismo combo predefinido una y otra vez hasta que el enemigo perezca.

Pero lo curioso de este proyecto, es que nuestro personaje realiza el mismo porcentaje de daño con sus golpes iniciales tanto con sus desbloquearles, elemento que le da cierto toque de dificultad al juego.

Historia

En esta sección manejaremos al personaje Dante, quien es un antiguo guerrero de las cruzadas, quien luego de varias de estas encomendaciones completas termina muriendo durante una de ellas gracias a una herida propulsada por una puñalada en su cuerpo, por lo cual termina desangrándose y da a parar en el infierno debido a los multiples actos barbáricos que los miembros de las cruzadas realizaron para completar sus tareas y de las cuales Dante también fue participe.

En el juego este personaje es la representación del alma de aquellos soldados que seguían ciegamente estos proyectos de colonización, por lo cual Dante termina negando este destino y se aventura a recorrer todo el territorio del infierno para eliminar a la misma muerte, recorriendo con ello los mismísimos anillos del infierno donde le esperaban 7 demonios diferentes representando los 7 pecados capitales en los que Dante recurrió durante su campaña con las cruzadas (es decir, siendo estos la lujuria, gulla, pereza, avaricia, ira, soberbia, envídia) y que se nos presentaban en la divina comedia, obra de la cual este juego hacía un tributo.

Recomendación Final

Desafortunadamente si no tienen una consola no podrán jugar este proyecto, no está disponible en pc mediante las tiendas digitales oficiales, como Steam por ejemplo, ya que actualmente no le han producido una reedición o alguna versión remasterizada, pero aún con esto en la Xbox one es un título retrocompatible así que tenemos al menos una plataforma de actual generación en la que se puede disfrutar este juego.

Y para los más curiosos, tenemos una adaptación a película de este juego, que lo podemos encontrar en Steam como un corto animado que podrán ver en la imagen.