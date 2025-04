Crystal Of Time (¿Vale la pena?)

Puntos a favor:

Si te gustan los juegos clasicos sobre rompecabezas, podría ser uno para incluirlo a la lista de tus juegos jugados.

Entornos agradables gráficamente en cuanto a su estilo.

Dificultad medida, lo suficiente complejo para no ser un juego super aburrido.

Música bien ambientada

Puntos en contra:

Historia contada demasiado apresurada.

Primer comienzo en el juego es poco amistosa, ya que los primeros niveles son demasiados fáciles. Dejando a vista que mas que un tutorial es hacer click mecánicamente.

Pocas animaciones, a pesar de que los gráficos son agradables no tiene animaciones.

Errores en su música, se para cada cierto tiempo.

No aporta nada interesante ni nuevo a el genero.

Se vuelve repetitivo en un momento de la partida.

Solo disponible en ingles. (Aunque si sabes ingles no cuenta como contra)

Muchas veces el juego no es lo suficiente intuitivo en cuanto a lo que se debe hacer, dejandote hacer cosas que simplemente no eran necesarias.

A veces tendrás que adivinar que objetos necesitas buscar ya que el juego no te lo explica.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS:











CONCLUSIÓN / RECOMENDACIÓN:





EXTRA:

un juego indie, desarrollado por RLV Gamesy lanzado en 2014sobre objetos ocultos y puzzles clásicos que cuenta la historia de Ashley Ford mientras tu debes ayudarla a encontrar a su padre resolviendo varios acertijos. La historia comienza con la desaparición de su padre luego de que este intente infiltrarse en la "Mansion Three Oak", mancion donde encuentras un cristal que te ayudara a viajar en el tiempo para encontrar las pistas para tu aventura. Primeramente, me gusta dejarles el trailer del juego para que puedan entrar en ambiente sobre lo que voy a hablar."CRYSTALS OF TIME" es un juego que no esta mal hecho y de hecho no es malo, pero tampoco aporta nada que haga que te atrape a jugarlo. No aporta nada nuevo a la experiencia de usuario ni tampoco aporta nada nuevo al genero en si. Hay muchos juegos de este genero que son mucho mejores que este, pero eso no es una razon para no probarlo.El juego tiene un valor en Steam de 1.99 USD, es un precio barato pero que podría ser una mala inversión si el juego termina por no agradarnos por lo que si te gustan los juegos de este genero y llegaste en algún momento donde el juego esta gratis,pruebalo. Pero en caso contrario, si por algún motivo estas pensando en comprarlo,, no lo recomiendo. Como vieron mas arriba el juego tiene mas contras que pro lamentablemente.Dejo como regalo al que quiera probar el juego esta key para Steam. "PRMIW-6YAH4-77VLA". Favor de usarla solo si en verdad quieres probar el juego para apoyar a la desarrolladora, no olvides que es un juego indie.