¿que es SUPER ROBOT WARS ?

SUPER ROBOT WARS ( SRW) es una franquicia de juegos japoneses hechos por Banpresto donde reúne a distintas series de robots o mechas en un juego de estrategia por turnos. Estos juegos reúne a robots de distintas épocas y tamaños, desde Mazinger Z hasta Gundam.Esta es una franquicia no muy conocida fuera de Japón, pero aun así a los que saben de animes de mecha la mayoría conoce o juega estos juegos, así como todos estos juegos están en japones algunos de sus fan traducen al ingles estos juegos (podrás conseguirlos en ingles para las versiones de PSP o NDS y por Internet encontraras guías o vídeos que te pueden ayudar). Aunque estén en japones estos juegos poseen una interfaz fácil de entender y manejar lo cual pueden jugarse sin saber el idioma.Los que conocen el Advance Wars o los Fire Emblem ya entenderán, para los que no, los juegos de este genero consiste dar ordenes o mover unidades a través de un mapa mientras peleas contra enemigos mediante un sistema de turnos como si fuera un ajedrez.Lo que agrega los SRW son los factores del campo en el que este ya sea tierra, agua o en el espacio; algunas unidades son mejores en el espacio y otras en tierra pero no quiere decir que no puedas usarlas solo que tendrán movimientos reducido o dificultad en acertar ataques.Hay variedad de ataques como rayos, misiles golpes, los cuales consumirán energía del robot o tendrán una munición determinada.Moveras tus unidades lo que permita recorres su movimiento hasta llegar a algún enemigo y procederás a atacarlo eligiendo la variedad de ataques que posee la unidad, cada ataque tiene su porcentaje de acertar, esto esta ligado a las estadísticas del atacante y el defensor ademas dependiendo de si esta o no volando y el factor campo también afecta.Luego al terminar tu turno jugara el enemigo donde te atacara y tu podrás decidir si contra atacarlo , defenderte (no atacaras y recibirás meaos daño) o esquivar ( dependerá del porcentaje en acertar si falla o no ).Cada piloto tiene distintas habilidades pasivas únicas de cada personaje ademas de poderes activables y objetos que puedes equipar a los robots.No importa si pierdes alguna unidad, puedes reparlas luego de terminar el capitulo pero hay algunos capítulos donde cierta unidad no debe morir o llegar a tal zona, para esos casos recomiendo ver alguna guia o ver gameplay del juego.El juego es muy bueno y entretenido si te gustan los animes de robots o mechas te encantara. Ademas de que si eres fan de alguno de estos animes y te gustan sus músicas de sus respectivos animes te gustara aun mas.Recomiendo empezar con el de PSP (playstation portable) SRW Z2 Y Z2.2, puedes encontrarlos en ingles y si no no importa , el menú es mas fácil que como lo eh explicado, o también alguno de NINTENDO 3DS.Si te interesa mas sobre la trama de sus juegos podrás encontrarlos por Internet pero solo en ingles.Yo los juego por la misma razón de que soy fan de varias de las series que aparecen a lo largo de estos juegos y también de sus músicas,que ademas de los instrumentales que usan de los respectivos animes posee una gran banda sonora. Algunas series las conocí y empece a ver gracias a estos juegos.El juego es fácil de entenderlo es cuestión de ver que hace cada opción y entenderás. SI te gustan los juegos de estrategia y alguno de los animes que aparecen te gustara.(las fotos usadas son del SRW Z3 para PS3)