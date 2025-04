Muy buenas amigos de la comunidad de Gamehag hace muchísimo tiempo que no subo un artículo debido a mi trabajo, pero estoy de regreso debido a la pandemia por la que afronta el mundo entero. Bueno entrando un poco en contexto les he traído un nuevo juego de plataforma para que lo disfruten tanto como yo y se queden en casita, esta primicia se llama (Apple shooter 3D) y la podrán encontrar directamente desde la tienda de la Play Store en Android O's juego en el cual consiste mucho en la lectura y cálculo de distancia que realizarémos mediante un arco y flecha.



PD: Las capturas de pantalla que verás a continuación fueron tomadas por mi persona, espero disfruten de este artículo y me apoyen en los que ya he realizado valorándolos con estrellitas https://gamehag.com/es/perfil/clowreed97 sin más preámbulos ¡comencémos con el artículo!..

Seguramente habrán probado muchas variedades de juegos y algúnos les termina aburriendo un poco ¿verdad? , bueno en esta cuarentena cualquier cosa es posible menos el quedarse con los brazos cruzados todo el tiempo jaja por eso les propongo que vayan a probar este grandioso juego llamado Apple Shooter 3D del género de (Plataformas) con un muy emotivo procesador de gráficos llamativo a la vista del jugador, este juego como comenté en la introducción que les he dejado arriba consiste en atinar a la manzana el cual será tu único objetivo haciendo uso de un arco y fleca. Pero eso no es todo ya que debes recordar que las manzanas estarán en manos de una persona y no colgadas de un árbol por lo tanto debemos ser un poco cautos al realizar el disparo ya que es posible dañar a esta persona y de este forma perder el nivel automáticamente, se estima que no existe una mecánica tan difícil al jugarlo ya que es muy sencillo.Aparentemente son muchos lo niveles del juego para entretenerse un buen rato pero antes que nada debo recordarles que en Apple Shooter 3D no se puede jugar Multi-Jugador como en otro juegos online, bueno dicho esto podrémos estar superando niveles hasta el cansancio y a medida que esto suceda la dificultad de los mismos irá en aumento, por ejemplo : #1. En el primer nivel la persona tiene la manzana sobre su cabeza y como les comenté deben acertar a la manzana sin dañar a la persona #2. En el segundo nivel que es el de la captura de pantalla que está arriba esta persona ya no tiene el objetivo sobre su cabeza sino que los lleva en ambas manos siendo esta una dificultad sólo un poco más extrema y de sumo cuidado por lo que la delicadeza y pulso con el arco deberá ser tu mejor fortaleza. Existen temas de ambientación dentro del juego del cual hablarémos con más profundidad en el siguiente párrafo y algunos items interesantes de la tienda para ir aclarando sus dúdas. Recuerda algo muy importante una véz empieces el primer nivel, existe un limite tiempo asi que aprovéchalo al máximo y no dejes que se te agote antes de superarlo ;) .Estando dentro del juego nos encontrarémos con un botón en la interfáz con un carrito de compras el cual nos indicará los pasos necesarios para comprar los items ya sea Skins de estos arcos y flechas, sé que no es de mucha utilidad a menos que tengas a un amigo que juegue contigo y quieras presumirle tus nuevos objetos (es entendible) pero en lo único que aquejo es que la para desbloquear todos los items del juego salen a un costo de $78 dólares, algo muy costoso para los clientes siendo que la mayoría de los niveles están bloqueados y no te quedará más de otra que pagar dicha suma para seguir juegando y gozar de Skins, temas de ambientación etc etc.Una de mis opiniones personales dentro del juego es que no es necesario comprar este pack a menos que realmente desees ayudar a sus desarrolladores económicamente haciendo tu importe.PD : Debido a que en mi país no aceptan transacciónes en dólares decidí pedirle a alguien del extranjero en este caso (argentina) que me creara una cuenta de Google para poder añadir tarjedas de play store como método de pago por si les llega alguna dúda pueden dejarme su opinión en la barra de comentarios. :DMuchas veces que miramos en la tienda de la Play Store los requisitos del juego y el dispositivo movil asegurarnos de que ésta cumpla con nuestra espectativas en cuanto al arranque y su ejecución, pero de mi parte puedo decirles que no se preocupen mucho ya que los android para poder correrlo en tener un sistema operativo superior a Lollipop 5.0.1 en adelante , un procesador dúo core (doble núcleo) preferiblemente de 1.4 Ghz. Recordémos que es muy imprescindible la memoria Ram disponible con la que ejecutarás el juego por lo tanto les recomiendo que sea una de 1.5 ó 1GB de espacio para que cubras los procesos en segundo plano y la ejecución del juego sea lo más rápido en cuanto a su respuesta de FPS (Fragmentos por segundos), seguido de esto pero muy importante será la tarjeta de video integrada llamada GPU deberá ser una MTK ó Snapdragon.Como les había comentado en mi pequeña introducción del artículo está totalmente de forma gratuita en la tienda de la Play Store y estuve indagando un poco en la web y dí con que sus desarroladores son (¡Games Entertainment, sin el último signo de exclamación) los responsables de darle un lindo aspecto y pulir su juego con actualizaciones, de hecho unas de sus últimas actualizaciónes fué el 6 de Diciembre del año 2018 ¿interesante verdad?.. Este juego pesa alrededor de 54.07 MB en su versión 3.3 y tiene actualmente cerca de los 5 millones de descarga, recordémos que estas ambientaciónes ó mejor dicho lo que ellos le llaman "Temas" son los que podrás adquirir en el sistema de compra de su tienda virtual dentro del juego. Al principio del juego nos regalarán 1000 de oro lo necesario para comprarnos la primera skin de arco y flecha para hacernos un poco de ilusión y dejarnos enganchados ¿como gano más oro? , la respuesta es : Superando la mayoría de los niveles ó el otro método tradicional llamado micro compras mediante la tienda como en todo juego de android :) .Bueno amigos de la comunidad de Gamehag siento decirles que mi artículo se quedó un poco corto ya que el juego como tal no tiene tanto contenido como esperába cuando lo descargué a pesar de esto de ser Off-Line es un poco comprometedor con los gráficos y desearía que de algún modo estos desarroladores le implementen un modo Multi-Jugador para poner a prueba nuestras habilidades con el pulso y el frío cálculo para que de este modo la comunidad crezca mucho y entretenga. Infor Extra : El juego a pesar de no contar con un modo multijugador tiene un lindo sistema de logros mediante google play juegos pero sin embargo aún se queda corto ya que no contiene sistema de guardado de cuentas (Sólo logros mediante tu Gmail). Desde mi punto de perspectiva es un juego con un buen potencial gráfico que le falta mejorar mucho pero sin dúda alguna te saca una sonrisa y te entretiene lo suficiente , yo lo recomiendo abiertamente para las personas que no tienen internet en sus casas y desean jugar off-line matando el tiempo como dirían en mi país Venezuela. Para ir despidiendo este artículo les agradecería mucho si me apoyan visitando mi perfil de Gamehag y valorando mis artículos , los estaré leyendo ya que también acepto críticas constructivas para todos mis artículos incluyéndo este que estas leyendo ahora.