Danganronpa 2

Y aquí nos encontramos con uno de los mejores juegos enserio,suena raro decir ¿como? resolución de problemas y shooter pues si este juego tiene una de las tramas mas interesantes y adictivas. Mientras lo juegas puedes darte cuenta que el juego esta es una montaña rusa de emociones ya que si darte cuenta el ambiente cambia de repente.Sin duda alguna es mi juego favorito de la saga de danganronpa, teniendo unos personajes muy carismáticos los cuales puedes cogerles cariño(como yo por que soy muy masoquista.).

PERSONAJES





peko pekoyama







Ibuki mioda



SinopsisY no solo eso toma el control de la isla cambiando las leyes de la excursión ahora para escapar de la Isla tienen que comerte un asesinato y luego evitar ser descubierto mediante un "juicio escolar"y aquí es donde comienza la diversión.El es nuestro avatar(osea nosotros),el es solo un chico normal de instituto que el cual por alguna extraña razón no recuerda cual era su talento definitivo.El es, elEl es un chico del pueblo el cual atendía junto a su madre su restaurante pero luego fue aceptado en la academia por su grandes habilidades de cocina su sueño es ser el mejor chef(el siempre intenta aparentar ser de la ciudad pero su "dialecto campesino" lo demuestra cuando eta nervioso),el es un pervertido y a veces llega a ser gracioso(y un potencial violador en potencia...).El es Byakuya togami el heredo de el grupo togami el grupo empresarial mas importante de toda japon mueven filas de personas y dinero por todos lados,segun el cuenta para ser el heredo del grupo togami todos los "hijos" juegan una especie de competencia por ver cual consigue mas poder y derriba a quien para hacerse con todo el poder,el lo consiguió(es muy protector y a la vez leal).Ella es, laella trabaja para el clan kuzuryuu ella es la guarda espalda y mano derecha de el hijo del líder del clan,ella se crió desde pequeña a su lado,aunque finja ser una persona sin sentimientos ella es muy dulce y tierna pero a la vez muy leal por su amo(y ademas me llego a friendzonear...).El es, elya que es el hijo del lider de el clan de yakuzas mas importante de toda japón literalmente todos los otros clanes y yakuzas le temen a este clan,el priva en ser alguien duro y fuerte pero su cara de niño lo delata y en realidad es mas amable de lo que el intenta aparentar que no es.Ella es, la fotógrafa definitiva lamentablemente tuvo una infancia dificil ya que se crío mas con su padre debido al trabajo de la madre por eso ella es algo tsundere con los hombres pero en realidad ella es muy buena y amable con todos,le encanta fotografiar sonrisas de las personas aun en los momentos difíciles y llenos desesperación.Ella es la,ella es una muchacha muy energética alegre e impredecible, ella tocaba para una banda muy famosa en japón pero luego se separo de ellas porella es muy graciosa y le gusta siempre alegrar a otros y siempre anda al 100% dando lo mejor de sí con esa alegría y felicidad sinigual.Ella es, la, que no te engañe ese bello cuerpo de loli y esa carita tierna por que tiene una personalidad muy sádica aunque intenta ocultar que en realidad es algo débil,ella tubo el calor de yukata,pero no el de un abrazo y eso que se le hace difícil el".lla es la,ella es muy cariñosa pero también sufre de falta de amor y es muy insegura debido al bullying,rechazo y maltrato que le hicieronEl es, el criador definitivo,el posee un amor y cariño sin igual hacia los animales principalmente sobre sus "cuatro debas de la destrucción",el intenta parecer ser alguien frio que no piensa en cosas mundanas el creeA demás de que vive en su mundito le gusta las cosas de ocultismo.El es el entrenador definitivo es sin duda alguna un guerrero y entrenador formidable,es alguien muy energético y alegre(y es muy malo mintiendo) ademas es alguien muy tierno por dentro aunque no lo aparenta por esa pila de músculos.Ella es, la,adora jugar videojuegos por horas y horas a tal punto que hasta se le olvida dormir y por eso normalmente en el dia siempre tiene sueño y se le ve con ganas de dormir se le dan bien todos los géneros de juegos exceptuando elademás es alguien muy inteligente y intuitiva y un poco antisocial pero luego se va abriendose.El es, el suertudo definitivo,El es un chico tranquilo alegre y calmado pero a la vez es algo pesimista y tiene un complejo de inferioridad ya que cree que su suerte no es un talento y es solo alguien mas del monton,el esta obsesionado con la esperanza y hará TODO lo necesario para que gane la esperanza sobre toda desesperación y se vuelva mas fuerte.El es, el,es alguien muy alegre y amable también con un toque pervertido y un carácter impulsivo el esta completamente enamorado de la señorita sonia nevermind pero ella digamos que..ignora su existencia completamente...Ella es, la, que no te engañe el hecho de que sea princesa ella sabe manejar cualquier tipo de arma y esta alta mente entrenada para el combate y habla mas de 10 idiomas ya que ella es la princesa de un país que posee un régimen militar, ella ama las cosas como el ocultismo,el misterio,ademas de que le encanta investigar sobre asesinos famosos como "KIRA KIRA CHAN".Ella es,su destreza y agilidad es casi tan grande como su..estomago ella es muy impulsiva y te recomiendo no hacerla enfadar para que no termines en el hospital.era más rápida cada vez que jugabas un nuevo juicio. Las letras no solo aparecían si no que contaban con movimiento vertical y horizontal y si estas letras chocaban te quitaban vidaPara formar la palabra oculta tienes que juntar dos letras iguales y posteriormente seleccionarla.el diseño cambio mucho a comparación del primer juego, incluso pienso que ha sido mucho mejor, pero había algunas ocasiones en donde el duelo era tan largo que me aburría a pesar de no tener ningún error. Aunque debo admitir que estuve a punto de perder al final de este mini-juego, ya que al final solo cuentas con unos segundos para adivinar las palabras claves en el orden correcto.este juego es una mezcla del debate continuo y duelo de fuego cruzado ya que necesitas una daga para negar todo lo que dice tu oponente. Si estas haciendo bien tu trabajo la balanza se inclina a tu favor y tendrás más oportunidad de dar un corte definitivo a los argumentos de tu contrincante.En este minijuego podías mover a tu personaje de derecha a izquierda, esquivar obstáculos y hacer saltos para evitar caer al vacío.-mente este es mi mini-juego favorito, mediante un diseño muy parecido a un manga, se ordena todo lo sucedido con el asesinato. Tienes 10 minutos para colocar las partes correctas en su respectivo orden, es un poco tardado pero muy entretenido.Durante el tiempo libre podremos tener citas y conocer mejor a los personajes ademas de esos podremos darles regalos, cada personaje tiene gustos diferentes,los regalos se consiguen en una tragamonedas.Ademas mientras mas suba los corazones con esa persona,obtendremos mas información sobre ella.ADEMÁS si conseguimos los corazones al máximo esa persona nos otorgará una habilidad que solo se puede conseguir con esa persona y su...ropa interior..-Quise basarme en todo en mi opinión y evitar usar google solamente lo use con los nombres de los personajes y algunos minijuegos que se me hacían algo incómodo de explicar pero gracias siempre me esforzare mas para seguir mejorando. :3