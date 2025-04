Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les traigo un juego móvil del género endles run y como ya sabrán en este tipo juego comenzamos a correr pero nunca llegamos. El nombre del juego es Skylines Skaters y es un juego muy divertido al que podemos dedicarle tiempo para entretenernos. Dicho esto comenzemos.

Skylines Skaters

Misiones y más

La finalidad de recoger letras





Diferentes lugares por recorrer

Roma Sydney New York Cairo Norway Marbella Tokyo Las Vegas Transylvania Shangai San Francisco París Hawaii Chicago Berlín El Polo Norte Río Montreal London.

Personajes, personalizaciones y observaciones

En este juego de como bien dije en la introducción participamos de una carrera a ninguna parte, debido a que no hay niveles así mismo no hay destino al cual llegar. Aquí haremos el papel de un chico que siempre anda en su patineta y es perseguido por las autoridades quienes andan en un elicóptero. A diferencia de juegos como Subway Surfers o Temple Run los cuales son en tercera dimensión, en éste es en 3D pero corremos de manera horizontal y no de frente como en los juegos anteriormente mencionados. Ya que corremos en dirección horizontal no podemos esquivar los obstáculos yendo a la izquierda, a la derecha o volviendo al centro sino que debemos saltar cada vez que nos veamos frente a uno. Mientras huyendo de las autoridades contamos con el doble salto el cual no sólo nos permitirá evitar los obstáculos sino que también podremos acceder a lugares más altos como por ejemplo entrar por los edificios. Cuando huimos de las autoridades siempre lo hacemos corriendo con nuestra patineta por arriba de las casas y de los edificios y al final perdemos de una de las dos formas: o nos atrapan las autoridades lanzando una jaula o nos caemos desde una gran altura y ahí perdemos.Podemos ir completando misiones como las de recoger letras o las misiones que siempre están ahí en el juego y no tienen tiempo límite para completarlos. En Subway Surfers subimos el nivel del multiplicador de puntos, en este juego subimos de nivel para ir avanzando de recorrido en el mapa y así poder acceder a otros lugares. Al principio comenzaremos ubicados en Shangai la cual fue agregada en la última actualización que tuvo el juego. Contaremos con la ayuda del ojo vizor el cual nos recordará las misiones que tenemos pendientes cuando comenzamos un partida. Por cada misión cumplida recibiremos una corona y por cada tres coronas subimos un nivel. Cada vez que subamos un nivel tenemos la oportunidad de girar la ruleta y así ganar múltiples recompensas, podemos incluso ganar fichas de otros personajes o ganar monedas o incluso ganar ruedólares. Las monedas tradicionales se consiguen de a montón con cada partida que juguemos pero los billetes o mejor conocido como los ruedólares en este juego son muy difíciles de conseguir debido a que son la moneda premium del juego. Con los ruedólares podemos saltarnos las misiones y así subir de nivel más rápido pero mientras más alto se el nivel que tengamos más ruedólares vamos a tener que pagar, si es que contamos con ellos claro.Este juego tiene un sistema interesante de asignar la palabra cuyas letras tenemos que recoger durante la carrera ya que si perdemos la letras que logramos conseguir no se guardan y cuando volvamos a correr nos asignarán otra palabra. Por ejemplo digamos que empezamos una partida y mientras corremos tenemos que recoger las letras de la palabra "FAST", conseguimos nuestra primera letra "A" de dicha palabra y luego de eso perdemos. Ya que perdimos y no logramos juntar todas las letras para la siguiente vez que corramos nos asignarán otra palabra distinta a la anterior. A veces se asignan palabras con muchas letras y otras veces con pocas letras. Otra cosa a tomar en cuenta es que las letras no tienen por qué aparecer en orden al menos en el caso de este juego, por eso dije nuestra primera letra "A" en lugar de "F". No importa que en una carrera logremos juntar todas las letras, para la siguiente vez que corramos tendremos otra palabra de la cual vamos a tener que juntar sus letras. En resumen, en cada carrera de este juego siempre tendremos palabras de la cual vamos a tener que juntar sus letras. Cada vez que logramos juntar todas las letras de una palabra en una misma carrera activaremos un súper Power-Up que nos permitirá recoger muchísimas monedas organizadas en forma de palabras.En cuanto a los diferentes lugares o ubicaciones a los que podemos acceder y jugar en ellos, cada uno tiene una cantidad específica de niveles que necesitaremos subir para desbloquearlos. Estos niveles están representados en un mapa de recorridos, donde cada punto es un nivel. La cantidad de niveles requeridos para ir de un lugar a otro siempre será de nueve,de modo que de nueve en nueve podremos jugar en un escenario nuevo. A medida que vaya desbloqueando nuevos lugares tendremos la libertad de elegir en cuál de ellos queremos jugar. El juego tiene 19 ubicaciones diferentes por ser explorados las cuales son:El juego tiene un total de 16 personajes y a cada uno se le puede comprar un aspecto diferente del que tiene de manera predeterminada. Para hacerlo también es necesario que dicho personaje alcance el nivel necesario ya que cuando subimos de nivel ese nivel no es del usuario o jugador sino del personaje que se esté usando actualmente. Pero al cambiar de personaje, dicho personaje empieza desde el primer nivel uno pero el cambio de personaje no altera el progreso que llevamos en el mapa de los recorridos por nivel. Es importante que cada personaje suba de nivel de manera individual y no en general debido a que cada uno cuenta con una habilidad especial distinta del otro. También hay una serie de eventos que podemos realizar y ganar recompensas por ello, además de los logros y el comparar nuestra puntuación con nuestros amigos y con otros jugadores de todo el mundo en el récord general.Bueno chicos y chicas hasta aquí dejo mi artículo espero que lo hayan disfrutado mucho este tipo de juegos entretienen bastante y lo que más me gusta de éste en particular es que te reta a cumplir con varias misiones con tal de viajar a otros escenarios y no quedarse estancado todo el tiempo en un mismo lugar, digo ésto porque este tipo de juegos al ser endles run corremos siempre a ninguna parte y eso pues puede terminar aburriendo. Sin embargo éste nos da un motivo por el cual correr y subir de niveles y en lo personal creo que lo hace de una manera muy creativa. Algo que también me gusta es que las voces de los personajes cambian cuando cambias de personaje y así no de la sensación de que estás jugando con el mismo personaje todo el tiempo. En fin ésto son sólo algunas observaciones mías me despido de ustedes comunidad. Les escribe su servidor Sacnill1516. Hasta otra!!