SAO spielbar oder nicht?

Sword Art Online (Kurz SAO) ist eine Anime Serie, in dem die Spieler in eine Virtuelle Realität geschickt werden. Erst im nachhinein erfahren sie, das ein Logout nicht möglich ist und der Tod ihres Avatars auch mit dem Tod ihres echten Körpers endet. Schnell wird aus dem Spiel ernst und der Kampf um begrenze Anzahlen Monster, EXP, Geld und natürlich das Nackte überleben beginnt. Schauen wir doch mal wie dieser Fantastische Anime im Spiel Umgesetzt wurde.

Wir beginnen damit unseren Avatar zu erstellen. Nunja eigentlich ist er schon erstellt und wir dürfen nur noch die Klasse wählen, wobei sich aussehen, Geschlecht und so ziemlich alles weitere nur an unserer Klassenwahl orientieren. Ohne einen wirklichen Plan was uns erwartet, wie das Kampfsystem aussieht oder auch nur genauere Beschreibungen was wir eigentlich können stürzen wir uns ins Abenteuer.SAO Fans freut euch. Schnell wird klar, dass die liebevoll gezeichneten Charaktere der Serie auch im Spiel anzutreffen sind und sogar sehr schnell spielbar werden. Am Tutorial für das Kampfsystem gibt es auch nichts zu meckern.Hier findet man sich schnell zurecht und fängt an der Mainstory aus der Serie zu folgen, jedoch mit der Ausnahme, dass ein Charakter der im Spiel stirbt, nach dem Kampf sofort wiederbelebt und hochgeheilt wird (Ich bin auch nicht gestorben, was mich dann doch ziemlich erleichtert hat).Wer mit der Serie Vertraut ist, wird jedoch die ein oder andere Überraschung erleben. Zum einen gibt es im Spiel nämlich (anders als in der Serie ausdrücklich erwähnt) Sowohl Supportmagie als auch Fernkampfwaffen. Es geht weiter: Charaktere die erst in späteren Staffeln des Animes anzutreffen sind (So wie Sinon oder Leafa), tauchen ebenfalls bereits in der Mainstory auf. Zwar erklärt dies den Bogen (die Existenzberechtigung Sinons), aber es ist dann doch ein wenig merkwürdig.Das eigentliche Problem beginnt aber erst nach einigen Levelups. Mit nahezu jedem der ersten 15-20 Levelups kommt eine neue Schaltfläche ohne Erklärung dazu, bis nahezu der komplette obere Spielrand vollgespamt ist mit Icons, von denen uns einige was schenken wollen, manche versuchen uns was zu verkaufen und wieder andere haben wohl nichts anderes zu tun als einen mehrtägigen counter runter zu zählen. Erschwerend kommt auch hinzu, dass dieser Informationsmangel sich durch das gesamte Spiel zu ziehen scheint. Es gibt weder eine Erklärung welcher Statuswert wie funktioniert, noch wie er sich im Kampf auswirkt (Neben 3600 ATK sehen 18 Punkte auf ausweichen zum Beispiel ziemlich mager aus und da das Kampfsystem automatisch weiter macht, egal ob mit oder ohne dich, hat man nicht wirklich viel zeit sich auf das ausweichen ect. zu konzentrieren).Wir bekommen aber noch mehr als genug Zeit uns alles in Ruhe anzuschauen. Das Spiel funktioniert nämlich über ein Energiesystem (Wer auch immer sich dieses Prinzip ausgedacht hat, gehört gelyncht....wollt ihr nun, dass wir spielen oder nicht?) mit 200 Punkten Energie und nur 5 Kosten für jede Stufe haben wir allerdings auch erstmal genug um uns eine ganze weile zu beschäftigen. Man kann sogar ohne erhöhten Energieaufwand (außer den 5 Punkten versteht sich) eine Stage die man Perfekt gemeistert hat beim nächsten mal überspringen und direkt die Belohnung einkassieren. Danke dafür, ich würde zwar lieber ohne Energie jede Stage einzeln spielen, aber man soll ja nicht meckern.Tatsächlich wurde das Flare von SAO sehr schön eingefangen. Es macht Spaß zu spielen, man trifft sowohl auf die Charaktere als auch die Gegner aus dem Anime, man kann sowohl Raidbosse aufsuchen bei denen (Getreu dem Anime) nur derjenige der ihn killt die Belohnung bekommt alsauch, persönliche Bosse (die einem niemand klauen kann).Alles in allem ist es ein vielversprechendes Game und ich hoffe, dass ihr dabei genausoviel Spaß haben werdet wie ich.Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal dort und bis dahin:" Bleibt am Leben!"