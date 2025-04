Red`s Beginners Guide for Lords Mobile

Erstens: Für was verwende ich Meine Erfahrungspunkte?

Zweitens: Wie greife ich richtig an?

Drittens: Mich greift wer an :-( Hilfe was soll ich machen?

Viertens: Hilf deiner Gilde! Sie wird auch dir helfen!

Was ist Lords Mobile und wie soll ich es spielen?Das sind eine der häufigsten Fragen von neuen Spielern in Lords Mobile. Lords Mobile ist ein Free-To-Play Spiel, für welches man aber auch Echtgeld ausgeben kann, um viel schneller voranzukommen. Die Ziele von Lords Mobile sind einfach. Schließe dich zu einer Gilde zusammen und Werde der König des Reiches. Dafür ist viel Taktikgespür und Kommunikation mit anderen Spielern vonnöten. Um in Lords Mobile (auch LM) stark zu werden ist ein starkes Heimatdorf sehr wichtig. Wie aber schafft man es ein Heimatdorf schnell auf ein gutes Niveau zu bekommen? Zu aller erst sollte man auf seine Ressourcen achten. Man sollte nur einen Bauernhof zur Nahrungsproduktion erstellen, auch wenn das Spiel mehrere vorschlägt, da man im Verlauf des Spieles sowieso immer eine negative Nahrungsproduktion hat und Nahrung nur durch Lootangriffe (Angriffe um Ressourcen zu farmen) oder von Gildenfreunden bekommt. Im Weiteren sollte man immer die ganzen Gebäude für Ressourcen auf das, für die Burg, maximale level bringen, da man so zumindest mal eine stabile Versorgung besitzt. Sollte man mehr Ressourcen benötigen, als man gerade besitzt, ist ein Angriff nicht schlecht. Aber wen sollte man angreifen? Ist man in einer Gilde, sollte man nie random andere Gilden attackieren, da diese oft mit Vergeltungsangriffe antworten und dies sehr viel Zeit und Ressourcen verschlingt, jene Gilde zu vertreiben/schlagen. Wen also sollte ich attackieren? Es gibt auf der ganzen Map von LM inaktive Spieler, welcher keiner Gilde angehören. Diese sind eine gute Quelle für Ressourcen. Eine weitere gute Quelle ist, wenn sich die Gilde von jemanden im Krieg befindet, diese andere Gilde/Gilden zu attackieren.Warum aber spreche ich die ganze Zeit nur von Gilden und warum ist es nicht empfehlenswert LM ohne Gilde zu spielen?Lords Mobile sollte man nie ohne Gilde spielen, da dieses Spiel auf Verhandlungen und Friedensverträge basiert. Gehört man keiner Gilde an, ist es sehr wahrscheinlich, oft von anderen Spielern ausgeplündert zu werden und so wichtige Zeit und Ressis (Ressourcen) zu verlieren. Wenn man einer Gilde angehört, bedeutet das einen gewissen Grundschutz, im weiteren kann man sich bei Verbesserungen helfen, um genau zu sein unter helfen versteht man, die Bauzeit eines Gebäudes / einer Verbesserung zu verkürzen. Dafür bekommt der Spieler, der hilft, Gildencoins, eine Währung die im Gildenshop für Boosts / Verstärkungen /Ressourcen und einige Specials verwendet werden kann.Um schnell voranzukommen sollte man darauf achten, dass man immer ein Gebäude upgradet und parallel immer irgendetwas verbessert, da sich bauen und Verbessern über Tage und Wochen hinziehen kann.einige Tipps für weiter fortgeschrittene:Eine sehr gute Investition ist in Bauzeitverkürzung, bzw. Forschungsverkürzung. Dadurch spart man viel Zeit und kommt deutlich schneller voran. Auch wichtig sind Punkte wie Verstärkungen der Truppenarten.Erkunden!!! Nichts geht über erkunden, dass man genau weiß welche Truppengattung in der Burg / auf dem Feld stationiert sind! Erkunden ist das a und o eines guten Angriffes. Zum Beispiel wenn der Gegner irgendwo nur Fußsoldaten stationiert hat, ist ein Angriff mit Reitern von Vorteil, da die strak gegen Fußsoldaten sind. Um in einen Angriff so wenig wie möglich starke Truppen zu verlieren sollte man immer ca. 10% der Stufe 1 Truppen der jeweiligen Angriffsgattung dabei haben. Diese sind billig und schnell wieder gebaut.Wichtig: Cool bleiben und reagieren. Wenn er ca. gleich gut ist wie jemand selbst kann man einen Gegenangriff versuchen und so zwar geplündert werden, aber auch ihn ausplündern. Was aber wenn er viel stärker ist oder man nicht angreifen möchte? Den Held mit so viel wie möglich der Besten Truppen im Versteck stationieren, einen Fingierten Gildenangriff auf einen inaktiven Spieler erstellen (dadurch werden die Truppen in der Botschaft stationiert und können nicht verteidigen /sterben), ein Dunkelnestangriff starten (dasselbe wie oben) oder bei verbündeten seine Truppen unterstellen. Oder ganz einfach: Schilden!Immer wenn du anderen hilfst beruht das auf Gegenseitigkeit. So werdet Ihr gemeinsam stärker und Du findest Freunde!Ich hoffe das hilft Euch gut in die Welt von Lords Mobile's zu startenMfg Red