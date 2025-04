( 16 ratings)

Rail Nation - Grundlagen

Wer Wirtschaftssimulationen mag, wird diese Spiel lieben, genau wie Eisenbahnfans. Aber Vorsicht: dieses Spiel spielt sich am besten mit anderen zusammen!!!



Als erfahrener und erfolgreicher RN Spieler kenn ich mich sehr gut mit dem Spiel aus. Rail Nation ist ein Spiel was man im Team spielt. Solo-Spieler werden nicht soviel Spaß an diesem Spiel haben, wie Leute die koordiniert und kommunikativ spielen wollen.



Ein gutes Team (im Spiel Gesellschaft genannt) ist das A und O. Nur in einer guten Gesellschaft (abgekürzt GS) kann man hier erfolgreich spielen. Das Spiel wird nicht Endlos gespielt, sondern in Runden. Jeder Runde umfasst 6 Epochen von je 2 Wochen, und nach Ende der letzten Epoche, findet das Endspiel statt. Danach gehen die Server offline und zu einem festgelegten Termin (meistens 1 Woche nach Beginn des Endspiels) geht die Runde von vorne los.



Die Epochen sind nach der "Eisenbahngeschichte" aufgeteilt.

Die ersten beiden Epochen beinhalten Dampfloks. In Epo 3 und 4 sind es die Dieselloks und in Epo 5 und 6 gehts an die Elektrozüge. Jedoch kommen die ganzen Züge nicht von irgendwoher. Man muss sie erfoschen um sie einzusetzen.

i.d.r. gilt für jede Epoche, dass es nur einen (manchmal auch 2) Züge gibt, die wirklich zu gebrauchen sind. deswegen forscht man auch nicht alle updates sondern nur die, die man braucht um zum nächsten zu kommen. die fetten Linien weisen einem den Weg, dass man eigentlich nix falsch machen kann.

Hier alle guten Züge (nur Frachtzüge). Die "Mainstreamzüge" hab ich fett markiert.

epo1: Nashorn, Falke

epo2: Luchs, u.u. Eber

epo3: Morpheus, alternativ auch Osiris

epo4: Poseidon, Thor geht aber auch ganz gut.

epo5: Zentaurus, bedingt Satyr+Waggonupgrade

epo6: Lindwurm und Olymp









Ziel des Spiels ist es (je nach Szenario) die Städte mit Waren und Personen zu beliefern und diese so zum Wachsen zu bringen. Hat einer Stadt die benötigten Warenmengen erhalten, wächst sie nach dem Abzug der Waren (das erfolgt alle 15 Minuten). Bei der Europaversion (Steam over Europe) gibts noch ein Wahrzeichen, was man parallel zur Stadt leveln muss. Bei der USA Version gibts wiederrum keine Passagiere, hier werden nur Waren in die Stadt gefahren.







Natürlich gibts hier eine Rangliste, wo die Erfolgreichsten Spieler und GS'en gelistet werden. Es gibt unterschiedliche Rangliste, aber im Hauptranking geht um Prestigepunkte (PP genannt).

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten an PP zu kommen. Dazu zählen die Bahnhofsausbauten, wie auch die Stadtlieferungen, aber auch Investitionen in Betriebe zählen zu den ertragsreichsten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten wie man zu PP kommen kann.

Abhängig von Szenario ist eine hohe Platzierung leichter bzw schwer möglich. Ich persönlich empfinde das USA Szenario am einfachsten um eine hohe Platzierung zu erreichen, da es dort weniger Möglichkeiten gibt an PP zu kommen, als zB bei Europa, wo nach Ende des Endspiels nochmals Extra PP für die Regionenwertung ausgeschüttet werden.