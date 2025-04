Pantoffelhelden Schlacht

Hallo Gamehag User!

Wer hat nicht davon geträumt in Bademantel und Schlappen gegen andere Pantoffelhelden zu kämpfen?

Nach dem kämpfen mit ulkig aussehenden Nachbarn, kann man sich direkt nochmal eine Abreibung in der Liga verpassen lassen oder andere einseifen.

Es kostet dich nur eins: Lachmuskeln und etwas Zeit! :-)

Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Aber die Pluspunkte bekommt Hero Zero dafür, dass es mal nicht nur abkopiert ist, sondern in sich mal was ganz eigenständiges darstellt. Da wechselt man die "Rüssi" von der Pantoffel zu zweifarbigen Socken und die Quarkmaske liefert einem extra Punkte. Nur für was? Schöner wird hier keiner, das steht schon mal fest, nur etwas wiederstandsfähiger und kräftiger, schlauer und ausdauernder, denn die Werte: Kraft, Kondition, Grips und Intuition sollten regelmäßig gesteigert werden. Und als würde sich die Bekleidungsindustrie selbst über das Spiel lustig machen wollen, erhält man rechts eine Werbung mit "hübschen" Kleidern, nur das man die nicht seinem Held anziehen kann. Aber man munkelt, dass es später die richtig coolen Superhelden Anzüge gibt. Ich sagte ja schon, das wichtigste Gut in dem Spiel ist: Zeit.







Was sicher ist, Hero Zero ist einfach unterirdisch! Da baut man sein Versteck und weitere Gebäude doch einfach maulwurfhaft ins Erdreich hinunter, was mit einem selbsttätigen Fahrstuhl den Komfort nicht missen lässt. Also auch hier gibts Einiges anzubauen und zu sammeln.

Ebenso bekommst du für das erledigen der Missionen und Erfolge die du erreichst Belohnungen, die du einsammeln kannst. Der Jäger und Sammler in Dir kommt auch hier wieder zum Zug.











Deine EP erhälst du durch Missionen. Eingebettet in fragwürdige Geschichten, denn die Fragezeichen auf dem Kopf werden immer mehr, kannst du entweder gegen andere Pantoffelhelden antreten, die ebenso fragwürdige Geräusche von sich geben oder du lässt in Zeitmissionen deinen Held suchen und fluchen. Hauptsache EP! In Spezialmissionen kannst du dir besondere Belohnungen holen. Endlich habe ich die "Trillerpfeife mit digitaler Dezibelanzeige" gefunden und kann meinen Held damit aufpeppen. Aber was wird da eigentlich digital angezeigt? Egal, Hauptsache "episch"!

Der Macher des Games war ganz eindeutig ein Donuts-Süchtiger. Denn mit bunten Donuts kannst du dein Spiel beschleunigen oder du lässt dir von deinen Freunden für deine Fernbedienungen Einwegbatterien zuschicken, die dann die Missionen verkürzen.

Ich habe es immerhin zum "Prosozialer Obernerd" geschafft. Das wollte ich schon immer mal werden!

Ich will aber nicht Alles verraten, damit du auch noch etwas zu entdecken hast :-)

Bis zum nächsten Bericht viel Glück den richtigen Badeumhang im Second Hand Shop zu erwischen! ;-)

Eure Arcanta