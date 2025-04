My Little Farmies 1 Mal 1 :o)

Im Browsergame „My Little Farmies“ gründen Sie Ihr eigenes Dorf und bauen es nach Ihren Vorstellungen aus. Neben dem Anbau von Getreide, Gemüse und Fruchtbäumen kümmern Sie sich auch um das Herstellen von Waren wie Mehl, Holz, Brot, Marmelade, Säfte oder Kleidung sowie das Züchten von Tieren. Schweine, Kühe, Schafe oder Kaninchen lassen sich anschließend an fliegende Händler verkaufen oder für den Eigenbedarf verwenden. Für den reibungslosen Ablauf müssen Sie die Produktionsketten im Blick behalten sowie auf Bewohnerwünsche eingehen. Richtig spaßig ist es in einer Gilde bei der man verschiedene Berufe und damit verbundener Boni einnehmen kann. Für erfolgreich absolvierte Aufgaben erhalten Sie Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten und Talern, innerhalb der Gilde steigt man in seinem Beruf auf und kann dadurch diese Berufsaufgaben immer schneller/besser/leichter erledigen. Die verdienten Taler nutzen Sie im Shop zum Erwerb von neuem Land, Samen für Gemüse, Getreide, Bäume etc., ebenso neuen Tieren, Gebäuden und Zierelementen wie Bänken, Hecken, Vogelscheuchen usw..

Gameplay

Die Spielgrundzüge sind schnell erlernt. Am oberen Bildschirmrand sind alle Bereiche zum Lagern, Kaufen und für die Errungenschaften. Im unteren Bereich sind alle frei verfügbaren Gebäude, Tiere und Felder. Die Steuerung ist einfach und reagiert umgehend. Im späteren Spielverlauf neigt das Spiel, ausschließlich bei Vollansicht, leider dazu langsam zu sein wenn an einen etwas schwächeren Computer hat oder die Internetverbindung langsam ist. Es ist im späteren Spielverlauf ein großer Aufwand jedes Feld, jedes Gebäude, jedes Tier anzuklicken. Wir reden hier von ca. 200 Klicks für 1x ales abklappern. Je nach Pflanzenart die man säet, je nach Tier das man aufzieht, je nach Gebäude und deren Produktion unterscheidet es sich danach natürlich aber Klicks sind OFT von nöten. Besonders am Anfang wenn man nur Gemüse und Getreide anbauen kann das bereits nach 15-30 Min. fertig ist und davor durch einige Male wässern die Reifezeit deutlich verringert werden kann. Es ist im Endeffekt also eine Klickorgie und mit 1x tgl. einloggen kommt man nicht weit. Es erfordert definitiv SEHR VIEL Zeit wenn man halbwegs "erfolgreich" spielen möchte.



Gilden

Wenn man einer Gilde beitritt kann man sich einen verfügbaren Beruf aussuchen. Das sind z.B. Händler, Seefahrer und dergleichen. Alle in der Gilde arbeiten zusammen an der Aufgabe Schiffe herzustellen, diese mit Waren, Seeleuten und Waffen zu beladen und sie zu Expeditionen/Handelsfahrten auszusenden. Natürlich kann man anfangs nur kleine Nussschalen bauen und zu nahen, nicht sehr lohnenden, Orten aufbrechen. Später wird die Auswahl immer größer. Jede Berufsgruppe muß ihre Arbeit, nacheinander, abschließen. Dadurch kann es durchaus einen oder zwei Tage dauern bis sich ein Schiff auf die Reise macht.

Man erhält gute Einnahmen, Waren die man für Quests oder Gold eintauschen kann, aus diesen Expeditionen und muß danach immer mal wieder die Schiffe reparieren da sie durch Unwetter und Piraten schaden nehmen. Um so höher die Gilde ist um so höher sind natürlich die Boni für die Gildenmitglieder. Außerdem kann man sich gegenseitig unterstützen beim giessen und abernten. Hierfür bekommen beide Seiten eine Belohnung.

Grafik

Grafisch kann man bei My Little Farmies kein Haar in der Suppe finden. Die Figuren sind sehr detailliert ausgearbeitet worden, ebenso die Gebäude. Man kann in verschiedenen Stufen zoomen. Man kann sich schnell über seine wachsende Farm navigieren. Schön sind auch die verschiedenen Phasen zwischen Anbau und den verschiedenen Reifegraden zu sehen.

Die Tierzüchtung

Erst mit den späteren Leveln wird klar, wie umfangreich My Little Farmies wirklich entwickelt wurde. Allein das Thema Tierzüchtung ist ein Thema für sich. Ob Hase, Huhn oder Ziege, sie alle können zehn Stufen durchleben. Je höher sie sind, desto mehr Erfahrung und Wert haben sie. Für die Züchtung müssen bestimmte Faktoren vorhanden sein, als Beispiel muß man natürlich ein männliches und ein weibliches Tier haben. Die Stufe und damit der Wert überträgt sich auf das Jungtier. Bei Kreuzungen von Eltern mit unterschiedlicher Stufe kann man natürlich Glück oder Pech beim Ergebnis haben. Jedes Tier hat eine Phase wo es noch als Jungtier gilt und nicht zum züchten genommen werden kann. Ebenso hat jedes Tier ein Maximumalter. Daher kann man mit jeder Generation natürlich nicht unendlich leveln und somit geht das anheben der Stufe seiner Tiere nicht schnell von statten. Alle beim Händler gekauften Tiere sind Stufe 1. Somit gibt man ungerne einmal erstellte Tierzüchtungen auf.

Die Tiere benötigen unterschiedlich Platz in ihren Gehegen und zusätzlich kann man sich das Leben etwas erleichtern indem man eine Futterstelle und einen Wassertrog in das Gatter stellt. Durch selbiges kann man mit einem Klick alle Tiere im Gatter versorgen. Ansonsten muß man jedes einzelne Tier abklappern.



Premium

Mit den Goldbarren kann man sich viele Features kaufen. Die Verlockung durch den chronischen Geldmangel ist riesig. Sinnvoll ist der Kauf von neuem Land, weiteren Slots in Produktionsgebäuden, spezielle Gebäude die deutlich besser sind als die kostenlosen Varianten und eventuell der Erwerb der Booster, zum Sammeln der Sets. Natürlich kann man auch seine Produktion beschleunigen, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und eigentich verschwendetes Geld. Man kann mit den Goldbarren auch Eventdinge kaufen oder Zierobjekte mit, teils, großem Nutzen.

Booster

Die Booster bekommt man auch kostenlos, natürlich in einer schlechteren Qualität. Sie enthalten Puzzleteile von fast allem was es beim Händler und im Shop zu kaufen gibt. Je nach Qualität und Wert benötigt man mehr oder weniger Teile um die entsprechende Belohnung zu erhalten. Ein Hase wären z.B. 3 Teile, während eine Ziege schon 10 wären, ein forgeschrittenes Gebäude 25-50 usw.. Man kommt voran und erhält immer mal wieder nette Sachen dadurch. Durch die Zufälligkeit zieht es sich aber natürlich. Man kann es etwas beschleunigen indem man in der Gilde Teile untereinander tauscht. Dies ist nur in kleiner Menge machbar aber beschleunigt das fertig stellen, von einzelnen Puzzeln, enorm.

Events

Finden regelmäßig statt und bringen, fast immer, gute Belohnungen für die eingesetzten Waren. Auch schon für noch kleine Farmer und Tierzüchter. Unterschätzt euch da nicht und schaut es euch an was benötigt wird. Natürlich kann man, besonders anfangs, nicht alles erfüllen aber wenn dann lohnt es sich fast immer es auch zu tun.

Fazit

Mir hat das Spiel einige Monate sehr viel Spaß gemacht, auch da ich in einer netten Gilde war. Da ich aber ein Spieler bin der das Bestmögliche raus holen möchte und nicht bereit war für das Spiel mehr als 5€ auszugeben wurde es im späteren Verlauf zu einer unheimlichen Klickorgie die sich den ganzen Tag hin zog. Ständig war was zu giessen, abzuernten, neu einzusäen, zu verkaufen. Neues Mehl, Brot, Marmelade, Kuchen, Säfte etc. oft fertig. Ich hatte auch immer mit Platzmangel im Lager zu kämpfen -hier will man natürlich gerne euer Echtgeld haben...-. Selbst Vereinfachungen wie z.B. nur lang dauernde Dinge säen brachten zwar eine Erleichterung aber keine wirkliche Lösung.

Solltet ihr somit das Maximum raus holen wollen dann plant einiges an Zeit ein. Mit 1-2x einloggen am Tag würdet ihr nicht glücklich werden.

Solltet ihr nur hin und wieder Zeit investieren wollen dann rechnet nicht mit einer super Farm die "oben mitspielt".

In meiner Gilde war ich der Einzige der nicht min. 20€ je Monat investierte und es gab durchaus Personen die dreistellige Summen hingelegt haben. Schaut also etwas drauf ob und wieviel ihr ausgebt. Man wird da so ein wenig rein gesaugt.....^^