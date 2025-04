Mein Review zu "Elite Dangerous"

Liebe Gamehag Community!



Artikel Nummer 5 von mir ist da.



Heute stelle ich euch das Spiel "Elite Dangerous" vor.



Und nun: Here we go!

Was ist Elite Dangerous?

Was braucht ihr zum Spielen?





Beschaffung: Euer Boss möchte dass ihr Sachen wie beispielhaft Tee besorgt und ausliefert. Für das müsst ihr in die "Warenmarkt" gehen. Da findet ihr alles Mögliche zum Beschaffen. Ihr seht, was das für Sachen sind, wieviel es kostet und wo es hergestellt wird. Wenn ihr den günstigsten Preis ermittelt habt, dann fliegt zum Ort, wo es hergestellt wird. Ihr kauft es dort ein und fliegt dann zurück zum Auftraggeber und könnt eure Belohnung holen.

Lieferung: Da heißt es Sachen von A nach B zu liefern.

Abbau: Ihr müsst Mineralien von Abbauorten beschaffen.

Entdeckung: Fliegt zum Ort, um die Galaxie zu erforschen.

Kämpfe: Davon könnt ihr auf Kopfgeldjagd oder auf Piraten-Suche gehen.

Schwarzmarkt: Ja, gibt es. Ihr beschafft Dinge, die illegal sind. Passt auf, dass ihr selbst kein Kopfgeld habt.

"Elite Dangerous" ist ein Weltraum-Simulation-Spiel, indem der Spieler ein Kommandant des eigenen Raumschiffes ist. Man kann Missionen von Weltraum-Stationen erledigen und eine Galaxie erforschen. Die Galaxie ist ein bisschen ähnlich wie die Milchstraße (unsere Galaxie).Man kann alleine im Einzelspieler-Modus oder mit anderen Spieler-Kommandanten den Weltraum erkunden oder kämpfen.Elite Dangerous enthält mehrere Systeme, die von echten Systemen nachempfunden sind. (Vielleicht gibt es die Erde auch, wer weiß?)Ihr könnt wie bei No Man's Sky im VR spielen. Dafür erfordert es ein separates VR-Kit.Das Spiel selbst wurde von Frontier Developments entwickelt. Deren Spiele sind einfach empfehlenswert.Zuerst einmal, muss man das Spiel gekauft haben. Das Spiel kostet ungefähr 25 € auf Steam oder 24 € auf Epic Games Store.Nach dem Einkauf folgt der Download. (Oder die Installation, wenn man die Spiel-Disc hat)Ihr müsst einen Frontier-Account registrieren oder da anmelden, sofern ihr einen habt. Registrierung ist wie immer kostenlos.Ist das erledigt, startet ihr Elite Dangerous im Launcher.Hier ist der Launcher:Wie ihr sehen könnt, dass Elite Dangerous verschiedene Modis hat. Ich spiele mit ED Horizons. Mit Horizons könnt ihr zu den Planeten fliegen. Mit dem Odyssey-Pack könnt ihr auf den Planeten laufen.Es gibt einen Nachteil zum Spiel: Das Spiel benötigt eine konstante Internetverbindung.Hier zeige ich euch mal, wie der Hauptmenü aussieht.Und das sind die Optionen, wenn man in das Spiel einsteigen möchte.Man startet beim Training. Ihr erlernt da die Grundlagen, wie man das Raumschiff fliegt, mit den NPCs kämpft, Rohstoff per Geschosse abbauen und andere Sachen.Das Spiel braucht eine konstante Internetverbindung, wegen dem Multiplayer-Modus. Ihr könnt auch alleine im Einzelspieler fliegen, dann habt ihr da eure Ruhe von den anderen Spielern.Wie bei No Man's Sky gibt es ebenfalls eine Galaxiekarte. Hier zeige ich euch, wie es aussieht:Da in No Man's Sky über 300 Galaxien gibt, gibt es in Elite Dangerous nur eine Galaxie.Ihr habt bemerkt, dass ich im Hauptmenü ein Profilfoto habe?Das ist der sogenannte "Holo-Me". Den könnt ihr für euren Abenteuer im All entwerfen.Was gibt es noch? Ach ja, Raumstationen.Raumstationen sind immens wichtig. Dort könnt ihr euren Raumschiff reparieren, wenn es beschädigt ist, neue Missionen holen, Kopfgeld abholen und anderes Zeug.Der erste Raumschiff ist der "Sidewinder". Den erhält jeder Pilot, der das Spiel zum ersten Mal spielt. Ein kleines Schiff für Anfänger.Hier seht ihr, wie es im Weltall fliegt.Wenn ihr wissen möchtet, wie man fliegt und sonst was, wie gesagt: Training durchgehen oder ihr lest in den Handbüchern nach. Eure Handbücher befinden sich im Codex.Anschließend komme ich zu den Auftragsarten. Aufträge gibt es im "Schwarzen Brett" bei RaumstationenIn Raumstationen könnt ihr folgende Auftragsarten annehmen:Jetzt kommt der Clou.Ihr habt zwei Währungen im Spiel: Credits und Arx. Credits sind einfach zu bekommen. Arx kann man mit Echtgeld erwerben oder kostenlos einmal pro Woche bekommen.Wie man sieht ist es nicht einfach alles aufzuzählen, was das spiel noch enthält.Ich empfehle es einfach.Wer das Game hat: Viel Spaß!Ich wünsch euch was!EuerHeroasHamseros19