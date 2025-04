Mein "No Man's Sky" - Review

Hallo, liebe Gamehag-Community!



Da euch mein Beitrag vom 29.08.2021 (Wie man mehr Units verdient) gefallen hat, hat mir einer vorgeschlagen, dass ich ein Review zum Spiel „No Man’s Sky“ machen soll.



Hier geht es darum, worum es in dem Spiel geht und was es so alles gibt. Ein bisschen wird gespoilert.



Nur zum Verständnis: Es wird kein Spam (Ich werde kein Text vielfach wiederholen) oder ein Plagiat (Ich werde kein Text aus irgendwelchen Webseiten kopieren) sein.



So, dann wollen wir mal beginnen.

Ich habe viel von „No Man’s Sky“ gehört. Habe „Playtroughs“ oder ein „Let’s Play“ zu diesem Spiel auf YouTube gesehen.Da mir das Spiel sehr wohl anspricht, habe ich es beschlossen es mir auf Steam zu holen.Nachdem „No Man’s Sky“ heruntergeladen und spielbereit ist, steige ich ein und befand mich im Hauptmenü. (Dieses Spiel wurde von „Hello Games“ entwickelt.)So sieht das Hauptmenü in der neueren Version aus:Das im Übrigen ist ein neues Update namens „Frontiers“. Dazu später.Man kann zwischen dem Single-Player (Habt ihr „Multiplayer“ in den Optionen des Spiels aktiviert, dann seht ihr andere Spieler bei einer Raumstation. Dazu später mehr.) oder dem Multiplayer-Modus auswählen. (Man braucht dafür ein gutes Internet und ein paar Freunde.)„No Man’s Sky“ im Single-Player bietet folgende Modi an:Ich spiele hauptsächlich im „Normal“-Modus. Da überlebt man ("Survival") und man erkundet die Galaxien.Nachdem man ein Spielstand kreiert hat, lädt sich das Spiel mit einem richtig guten Lade-Screen, was ich gerne als Live-Wallpaper hätte.Diese „Lichtbälle“ sind Sterne. Es gibt sie nur in verschiedene Farben: Rot/Rosa, Blau/Violett, Grün, Gelb. Hauptsächlich diese Farben sind zu sehen.Es sind sehr viele Sterne. Da weiß ich die genaue Zahl nicht, aber es sind ein paar Trillionen davon.Nicht nur das: In den Sternen gibt es logischerweise ein Sonnensystem mit Planeten.Zur Information: Alle Sterne, Planeten, Flora & Fauna, Mineralien, Namen von Spezies (Die Namen der „Gek“, „Korvax“ und „Vykeen“ sind Hauptspezies als Zivilisation.) wurden mit Namen generiert. Ich als Spieler kann nur die Namen der Sterne, Planeten, Flora & Fauna umbenennen.Man landet irgendwo auf einem zufällig generierten Planeten in einem zufällig generierten Sonnensystem im Nirgendwo.Der Spieler ist ein „Reisender“. Ihr steuert ihn und könnt den Planeten erkunden. Bevor ihr das tut, wäre es empfohlener nach einem Raumschiff zu sehen.Ihr findet den Wrack eines Schiffes auf eurem Kompass oben. Folgt diese und ihr gelangt zum Schiff.Es gibt auch Aufgaben im Spiel und eine Story dazu. Ihr findet diese im Hauptmenü unter „Protokoll“.Aufgaben sind unterteilt in Primär- und Sekundär-Aufgaben. Ihr könnt es nachlesen, damit ihr wisst, was zu tun ist.Für Anfänger: Nach und nach gibt es Einträge, was man mit den Sachen so anstellt, wie man Geld verdient, wie man Sachen abbaut, und so weiter und so fort.Ich skippe mal weiter.„Normal“-Schwierigkeitsgrad heißt Überleben. Das habe ich schon angedeutet. Ihr müsst Ressourcen finden, um euch zu heilen. Euer Lebenserhaltungssystem ist wichtig. Ihr braucht Sauerstoff dazu um zu atmen. Um Ressourcen abzubauen habt ihr ein Werkzeug, dass auch euer Waffe ist, in der Hand. Es nennt sich das "Multiwerkzeug" (Es befindet sich im Inventar):Das Multiwerkzeug kann modifiziert werden. Modifikationen kann man erwerben oder als Geschenk bekommen, wenn man ne Aufgabe erfüllt hat oder so.Nachdem das Raumschiff wieder repariert wurde, könnt ihr abheben. Im Weltall kann man andere Planeten bereisen und erforschen. Sogar gibt es die Asteroiden zum Zerstören. Und natürlich kann man Frachter finden, sie erwerben und ausbauen, leere Frachter erforschen, und und und.Es gibt sogar eine Galaxiekarte (Zu Anfang seid ihr in Euklid), damit ihr zu den anderen Systemen warpen könnt.Bis hierhin habe ich euch nicht durcheinandergebracht, oder?Das Spiel ist enorm groß. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist es, dass es andere Galaxien gibt. Über hunderte davon. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Größe, die Spielwelt hat.Ich habe gehört, dass der Entwickler namens Sean Murray davon geträumt hat, wie das Weltall so aussieht. Deshalb hat das Entwicklerteam geschafft das Spiel zu erstellen.„Frontiers“ ist das neueste Update. Es hat sich geändert. Man kann Siedlungen retten, es auszubauen und noch viel mehr. Ich habe keine Worte mehr dazu.In den letzten Jahren hat „No Man’s Sky“ Macken gehabt bei den älteren Versionen. Jetzt ist alles anders.Der Multiplayer ist ein Erfolg von dem Team. Es gibt im Spiel eine Raumstation namens „Die Anomalie“. Mit den anderen Spielern aus der ganzen Welt (Crossplay-Unterstützung) kann man an Missionen teilnehmen und es erfüllen.So, liebe Gamehag-Community!Dies ist mein zweiter Beitrag.Danke fürs Lesen!Euer HeroasHamseros19