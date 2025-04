Lohnt es sich zu spielen?

Habe mir das Spiel World of Warships anfangs runtergeladen da es viele Seelenjuwelen gegeben hat

und die erste Aufgabe nicht so schwierig zu meistern aussah.



In diesem Bericht möchte ich darlegen inwiefern es sich lohnt das Spiel

vielleicht auch ohne extra Belohnung zu spielen und seinen Spaß damit zu haben.



Zuvor hatte ich bereits ein ähnliches Spiel zu diesem gespielt und hatte demnach keine hohen Erwartungen.World of Warships hat meine Erwartungen aber übertroffen.World of Warships hat ein wirklich sehr schönes Gameplay,mit leicht verständlicher Steuerung und Möglichkeiten. Die Schiffe sind alle ein Augenschmaus,was es einem schwierig macht die Augen vom Bildschirm zu reißen.Auch Umgebungen und Hintergründe sind sehr schön anzusehen.In diesem Spiel ist das Ziel bestimmte Bereiche einzunehmen und/oder seine Gegnerzu erledigen. Das alles geschieht hinter dem Steuer eines gewaltigen Schiffes, welcheselegant über das Wasser gleitet.Los geht es und du beginnst deine Feinde zu beschießen und deine eigenen Schädenzu reparieren. Du musst wirklich drauf achten nicht von den Feinden umstellt oder mit Torpedosbeschossen zu werden, denn das bedeutet meist das Ende für dich.Beim beschießen von Zielen, die in Bewegung sind, erweist es sich als relativ schwierig sie ausder Ferne zu treffen, aber Übung macht schwer bekannt den meister.Du kannst jedes deiner Schiffe mit Verbesserungen bestücken, die es z.B. schnelleroder stabiler machen, erforschen musst du sie zuvor aber.Ebenso musst du neue Schiffe erstmal erforschen, die du nach meist einer Rundedann auch für den eigenen Gebrauch erwerben kannst. Zu Beginn erhält man sehr viele"Kreditpunkte", die die Währung in diesem Spiel sind. Der Erhalt von mehreren Millionenvon ihnen, obwohl ein brandneues Schiff zum Beispiel nur ein paar Tausend kostet, erleichterteinem den Spielstart erheblich. Wer sich drei Tage hintereinander einloggt erhält ebenfallsein Premiumkonto für 24 Stunden, was das Erfahrung sammeln deutlich vereinfacht.Es ist mit jedem neu erworbenen Schiffinteressant es sich anzugucken und damit dann auch in der Schlacht zu kämpfen.Im Hauptmenü kann man es sich schönerweise auch ganz aus der Nähe und in Ruhe ansehenoder äußere Veränderungen vornehmen.Nachdem man mit seinem neuen Schiff ein wenig rumprobiert hat, hört der Spaß aber auf.Klar macht es immernoch irgendwie Spaß eine Zeit lang mit demselben Schiff zu spielen, aberdas Gameplay ist und bleibt das gleiche. Das Spiel könnte ein paar mehr Spielmodi oder sonstigeAbwechslung mehr vertragen, die es auch auf Dauer interessanter macht.Als Fazit kann man sagen, dass es sich auf jedenfall lohnt sich das Spiel einfach runterzuladenund es selbst anzuzocken. Wer nach dem fünften Schiff noch weiterspielen will soll das für sich entscheiden,aber bis dahin rate ich jedem sich das Spiel einfach mal anzuschaun. ^^