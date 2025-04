In gut 2 Wochen kommt der siebte Teil der Hitman-Reihe heraus.Doch was kann das neuste Werk von IO Interactive? Hitman 2 kommt am 13. November heraus und ist ein Nachfolger von "Hitman" aus 2016. Als Agent 47 wird man in verschiedene Orte geschickt und muss versuchen bestimmte Ziele auszuschalten, am besten ohne gesehen zu werden. Die bereits bekannten Locations sind die Miami und ein Dschungel in Kolumbien. Miami konnte man bereits auf der Gamescom 2018 in Köln anspielen.Nachdem Hitman 2 au der E3 angekündigt wurde, konnte an es direkt vorbestellen. Es gab die Standard-Edition für 60 Euro, die Silber-Edition für 80 Euro, und die Gold-Edition für 90 Euro.Bei allen Editionen gab es einen neuen Spielmodus, den man direkt nach dem vorbestellen spielen konnte. Es ist der Sniper-Assasin-Modus in welchem man Agent 47 nur mit einem Scharfschützengewehr spielt. Der Agent wird hier nach Österreich geschickt und muss dort drei Ziele und alle Bodyguards erschießenIO Interactive hat sich zu Hitman 2 die Kritik des Vorgängers zu Herzen genommen und einige neue Funktionen ins Spiel eingebaut.Es gibt viele neue Waffen und Items. Außerdem wurden Funktionen von älteren Spielen wieder mit hinein genommen. Nun gibt es den Split-Screen und den Koffer erneut im Hitman-Universum. Der Koffer ist ein Item in dem man jedes Objekt im Spiel verstecken kann. So kann man zum Beispiel Waffen oder ähnliches an den Wachen vorbeischmuggeln.In Hitman 2 wird es das erste mal einen Online-Modus geben. Er nennt sich Ghost-Mode. In diesem Modus spielt man online mit einem anderem Agenten um die Wette. Man schaltet in zwei unabhängigen Welten das selbe Ziel aus und es geht darum wer schneller ist.Natürlich muss man in Hitman 2 nicht nur die Ziele ausschalten. Für jede Location gibt es noch zusätzliche Nebenziele, die aber nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Außerdem kann jeder Spieler eigene Aufträge erstellen, die später jeder spielen kann. In diesem Auftrags-Modus schaltet ein Spieler beliebige Personen mit bestimmten Wafffen aus und veröffentlicht diesen Auftrag daraufhin. Nun soll jeder Spieler, der den Auftrag nimmt, die Ziele genau so ausschalten wie der Auftragshersteller.Im Laufe des Spiels werden einige zusätzlichen Ziele von IO Interactive hinzugefügt. Sie nennen sich "schwer zu fassende Ziele" oder auf Englisch: "Elusive Targets". Dies sind eigene Charaktere, die in die Locations hinzugefügt wurden und eine Hintergrundgeschichte besitzen. Das erste "schwer zu fassende Ziel" ist der Schauspieler Sean Bean, der sich in Miami aufhalten wird.