Hero Zero - Ein Browsergame

Hero Zero ist ein kostenloses online Browserspiel, bei dem es darum geht seinen Charakter aufzuleveln und ander Spieler zu übertrumpfen.Zu finden ist dieses Spiel, ganz einfach, im Browser der Wahl.

Es ist ein hervorragendes Spiel für zwischendurch und fesselt vor allem durch den drang gegnerische Spieler zu von den Fähigkeiten her zu übertrumpfen und diese anschließend zu besiegen.





In diesem Spiel ist es möglich durch klicken auf Missionen und anschließendes Warten auf das vollenden der Mission seinen Charakter aufzubessern.Das mag erstmal langweilig klingen ist es aber nicht.Diese kurze Wartezeit vergeht wie im Flug (kleiner Tipp: Vor allem wenn man YouTube nebenbei guckt) und danach überströmen einen sämtliche Glücksgefühle nach dem Einsammeln der Belohnung, denn unter anderem bekommt man Punkte mit dem man seinen Charakter verstärken kann und noch schwerere Missionen zu absolvieren welche einem wiederum mehr Belohnungen geben.Eine andere mögliche Belohnung wären aber auch Münzen, mit ihnen lassen sich Gegenstände kaufen die den Charakter wieder einmal verstärken.Nach einiger Spielzeit schaltet man auch das sogenannte "Heldenversteck" frei wo es möglich ist sich mit anderen Gegnern zu "battlen" und Geld zu verdienen.Ihr seht, fast alles in Hero Zero dreht sich um Leveln und kämpfen.

Die Grafik ist sehr simpel und kindlich gehalten und dadurch sehr ansprechend für die etwas jüngere Spieler.

Auch das Spiel an sich ist sehr einfach und dadurch ebenfalls sehr ansprechend für die junge Generation.

Allerdings können auch Erwachsene und Jugendliche Spaß an diesem Spiel haben, da es trotzdem sehr unterhaltsam ist und den etwas fragwürdigen Humor überzeugt.

Alles in Allem ist Hero Zero ein sehr unterhaltsames und lustiges Spiel für Klein und Groß, welches durch den einzigartigen Humor uns das Gameplay überzeugt. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen das Spiel einmal auszuprobieren auch wenn es hier jetzt vielleicht nicht so spannend geklungen hat.

Ich finde man sollte dem ganzen eine Chance geben, denn es ist wie mit Minecraft, alle denken sich "Boah so ein Kiddigame" aber NEIN!!! Genau das ist es nicht wisst ihr wie viele "nicht Kinder" dieses Spiel spielen. Und selbst wenn es nur "Kiddis" spielen heißt es nicht das man es nicht ausprobieren kann.

