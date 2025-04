Final Fanatasy XIV

Final Fantasy XIV (OT: jap. ファイナルファンタジー, Fainaru Fantajī Fōtīn), auch bekannt als Final Fantasy XIV Online, ist das zweite MMORPG der Final-Fantasy-Serie. Es wurde vom gleichen Team entwickelt, das auch für Final Fantasy XI verantwortlich war. Final Fantasy XIV ist am 30. September 2010 weltweit für Windows-PC erschienen. Mit der Erweiterung Heavensward wurde das Spiel auch für Mac OS X veröffentlicht, jedoch kurze Zeit später aufgrund von diversen Problemen wieder zurückgezogen.[2] Eine erneute Veröffentlichung fand zusammen mit dem Patch 3.2 „The Gears of Change“ am 23. Februar 2016 statt. Die Unterstützung für den Betrieb des Spiels auf der Plattform Playstation 3 wurde zum Start der zweiten Erweiterung Stormblood, am 20. Juni 2017, beendet.[3][4]

Spielmechanik

Der generelle Spielablauf ähnelt dem von Final Fantasy XI. Im Spiel wird Fortschritt durch das Absolvieren von Missionen und Aufträgen erzielt. Diese Missionen decken die Handlung des Spiels portionsweise auf und erlauben das gemeinsame Spielen mit anderen Spielern. Die Stadtstaaten der Welt Eorzea dienen als Treff- und Sammelpunkte der Spieler, von wo aus sie gemeinsam ihre Missionen antreten, sich unterhalten, Gilden besuchen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Die Zeit verläuft dabei nicht in Echtzeit, sondern ein voller Tag im Spiel dauert 72 Minuten in Echtzeit.

Gildenfreibriefe

Die Missionen werden in Form von Gildenfreibriefen ausgeschrieben. Es sind rechteckige Karten aus farbigem Kristall, die von der Abenteurergilde herausgegeben werden und die Abenteurer zu Aufträgen berechtigen. Sie sind in wertvolle Metallrahmen eingearbeitet und zeigen die Schutzheiligen Eorzeas samt ihren Tugenden. In jeder Schänke können sich die Abenteurer verschiedene Freibriefe zeigen lassen, die ihren Fähigkeiten und ihrem Status entsprechen. Für die Erfüllung von schwierigen Aufträgen können sich Abenteurer zusammenschließen, um von ihren Privilegien zu profitieren. Wenn alle verschiedene Freibriefe mit sich bringen, können diese zu einer Kampagne kombiniert werden. Insgesamt gibt es acht Kategorien von Freibriefen, die verschiedene ehrenhaft Tugenden wie Tapferkeit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit oder Hingabe repräsentieren und entsprechende Aufträge und Missionen unter sich bündeln.

Ausrüstung

Das Ausrüstungssystem ist der Dreh- und Angelpunkt in Final Fantasy XIV, da es den Spielstil der Abenteurer beeinflusst und an ihre Entwicklung gekoppelt ist. Durch das bloße Ändern von ausgerüsteten Waffen oder Werkzeugen kann nicht nur der Spielstil und die damit einhergehenden aktiv verwendeten Fertigkeiten geändert werden, sondern auch die äußere Erscheinung. Durch dieses Prinzip kann sich der Spieler jederzeit optimal auf die Situation einstellen, wobei jedoch ein Wechsel der Waffen nur außerhalb von Kämpfen erfolgen kann. Jede Waffe und jedes Werkzeug beinhaltet bestimmte spezifische Fähigkeiten, die zur Disziplin passen und die durch häufigen Gebrauch effektiver werden. Ausrüstungsgegenstände haben hier, im Gegensatz zum jeweiligen Klassenlevel, keine Möglichkeit zum leveln. Man kann diese aber im weiteren Spielverlauf mit sogenannten Materia verstärken.

FATEs

Ein Full Active Time Event (meistens abgekürzt als F.A.T.E. oder FATE) sind große, öffentliche Events, die zufällig in der gesamten Welt auftauchen und bei erfolgreicher Absolvierung Belohnungen ausgeben. Es gibt verschiedene Arten von FATEs, wie Patrouillengänge, Kämpfe gegen bestimmte Gegner oder Bosskämpfe. Jeder Kartenabschnitt im Spiel beinhaltet verschiedene FATEs, je nachdem wie viel Spieler sich dort aufhalten, wird die Schwierigkeit und Anzahl angepasst. Die FATEs sind eine der schnellsten Möglichkeiten, um im Level zu steigen, Gil und Staatstaler zu verdienen. Die FATE-Level sind angepasst an die im Umkreis befindlichen Monster und Spieler, dessen Stufe zu hoch ist, müssen sich erst an die Niveau des FATEs anpassen, um teilnehmen zu können. Daneben gibt es zusätzlich spezielle seltene Ereignisse, die ganz spezielle Belohnungen vergeben.

Disziplinen und Lebensstil

Durch die Ausrüstungsgegenstände werden den Abenteurern bestimmte Disziplinen zugesprochen, die weitestgehend bestimmten Charakterklassen aus anderen Teilen der Serie entsprechen. Dabei können diese Disziplinen in vier große Gruppen eingeteilt werden: Die „Krieger“, die ihr Heil mit Waffen in der Schlacht suchen; die „Magier“, die sich seltsamer Artefakte bedienen und sich der Erforschung der magischen Künste verschrieben haben; die „Sammler“, die im Gelände arbeiten und der Natur ihre Schätze abringen; und die „Handwerker“, die sich mit ihren Werkzeugen auf das Herstellen von Gütern verstehen. Das Ausrüstungssystem lässt dabei jedem Spieler die Wahl, ob er sich spezialisieren oder ein Allrounder sein möchte.

Dabei ist zu beachten, dass all diese Disziplinen Teile eines funktionierenden Sozialsystems sind, in welchem sich die Bewohner der Spielwelt selbständig mit Lebensmitteln und Ausrüstungsgegenständen gemäß ihrer Fähigkeiten versorgen. Ein Gladiator kann beispielsweise ein Monster erlegen und das Fleisch zu einem Gourmet bringen, aus dem dieser dann Nahrung erzeugt und sie verkaufen kann. Das Tierfell bringt er zu einem Gerber und lässt sich daraus eine Rüstung herstellen. Oder ein Druide findet beispielsweise in den Wäldern gewisse Zutaten, die er sich von einem Alchemisten aufbereiten lassen kann.

Mit dem Neustart des Spiels A Realm Reborn wurden zusätzlich auch erweiterte Klassen aus früheren Spielen der Final-Fantasy-Reihe integriert. Sie können ausgeübt werden, wenn bestimmte Kombinationen der Erfahrungen in den ausgeübten Disziplinen erreicht werden. Nach Abschluss einer daraufhin verfügbaren Jobquest erhält der Spieler einen entsprechenden Jobkristall, der beim Ausrüsten den Wechsel in den jeweiligen Beruf ermöglicht.

Die folgende Auflistung zeigt die verschiedenen Disziplinen (daraus erlernbare Job) auf:

Krieger

Faustkämpfer (Mönch)

Gladiator (Paladin)

Marodeur (Krieger)

Pikenier (Dragoon)

Waldläufer (Barde)

Schurke (Ninja)

Magier

Druide (Weißmagier)

Hermetiker (Beschwörer und Gelehrter)

Thaumaturg (Schwarzmagier)

Sonderklassen

„Heavensward“ (ab 3.0) Dunkelritter Astrologe Machinist



„Stormblood“ (ab 4.0) Rotmagier Samurai

Beschränkter Job (ab 4.5) Blaumagier

„Shadowbringers“ (ab 5.0) Revolverklinge Tänzer



Handwerker

Alchemist

Gerber

Goldschmied

Gourmet

Grobschmied

Plattner

Weber

Zimmerer

Sammler