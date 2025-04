Ein Spiel für Pferde liebhaber

Ein gutes spiel für Juwelen/Spaß Hallo ihr :) ihr mögt Pferde? aber ihr wollt auch Juwelen (SJ) Dann ist das Spiel genau für euchLevel up tips: Spielt immer Missionen :) die Schwer sind dadurch werdet ihr schneller ein höheres LevelVersucht ein Mustang zu kriegen damit werdet ihr viel glück habenAm Anfang wird es schwerer denn ihr müsst euch an die Fortbewegung gewöhnen denn, die Bewegung im Spiel ist zurzeit bisschen schlechtam besten mit einer Schnellen Maus spielen wenn ihr nicht so gut dran gewöhnt sein, und eine gute Internetverbindung ist ein Muss, ansonsten habt ihr nur Pech :(Ich empfehle euch Tutorials anzugucken, investiert nur in Schnelle/Gute Pferde aber auch nicht so viel denn das Geld ist ein Muss:Und über Jorvik:

Die Legende besagt, dass Jorvik einst ein lebloser Fels in der Mitte eines dunklen und kalten Ozeans war, bis zu dem Tag, an dem ein Stern vom Himmel fiel. Durch den Aufprall des Sterns erschien ein Mädchen auf einem Pferd, umgeben von einem Schein, der aus ihrem tiefsten Inneren kam. Majestätisch ritt sie über die Oberfläche des Ozeans und allein durch ihre Anwesenheit beruhigte sich das vorher so wilde Wasser. In ihrer rechten Hand hielt sie eine Kerze.

Das Mädchen und ihr Pferd erreichten die Mitte der Insel, wo sie die Kerze abstellten. Licht und Leben strömte aus der kleinen Flamme und was vorher ein lebloser kalter Ort gewesen ist, blühte plötzlich vor Licht und Wärme. Jorvik hatte immer eine besondere Verbindung zu den Pferden, die auf der Insel leben. Manche sagen, dass Pferde die Seele der Insel sind. Die Legende besagt, dass ein Mädchen auf einem Pferd die Insel in Zeiten der Verzweiflung und Dunkelheit mit Licht erfüllen wird und Hoffnung an die Hoffnungslosen spenden wird…

Was ist Star Stable?

Star Stable ist eine spektakuläre Onlinewelt, die eigens für die geschaffen wurde, die eine besondere Leidenschaft für Pferde und Spiele haben. Es ist ein sogenanntes „MMORPG“, welches kurz für „Massively Multiplayer Online Role Playing Game“ steht und ganz einfach als großes Rollenspiel beschrieben werden kann. Das bedeutet, dass hunderte, wenn nicht tausende von Spielern zusammen spielen, chatten und sich gegenseitig helfen können und die Abenteuer von Star Stable gemeinsam erleben können. Das Spiel wird damit begonnen, in dem man seinen eigenen Spieler und sein eigenes Pferd kreiert. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten sein Pferd und seinen Spieler erscheinen zu lassen. Der Spieler und das Pferd, die du erschaffen wirst, werden als Team durch die riesige 3D Welt von Star Stable reiten. Du wirst viele andere Spieler treffen und auf euren Abenteuern könnt ihr euch gegenseitig durch die vielen Geheimnisse Jorviks helfen!

Während des Lösens der vielen Rätsel der wunderbaren Star Stable Welt, die wöchentlich ausgebaut wird, können alle Spieler an verschiedenen Wettbewerben und Rennen teilnehmen. Versuche die besten Ergebnisse unter all deinen Freunden zu erzielen! Versuche die besten Zeiten zu erzielen! Du kannst ebenfalls tägliche Aufträge erledigen, die dir dabei helfen deinen Ruf in den verschiedenen Fraktionen zu verbessern und somit Zugang zu besserer Kleidung und Ausrüstung für dein Pferd zu bekommen. Diesem Spiel werden wöchentlich neue spannende Aufträge hinzugefügt… mit größeren Updates alle paar Monate! Trainiere dein Pferd so oft du kannst, um dich auf die bevorstehenden Abenteuer gut vorzubereiten! Du wirst ein sehr guter Reiter sein müssen! Anders, als andere Spiele wird Star Stable ununterbrochen erweitert und verbessert. Es werden immer neue Bereiche und Möglichkeiten entwickelt und so kannst dich immer auf Neuigkeiten in deinem Lieblingspferdespiel freuen! Star Stable ist ein fantastisches Pferde-Abenteuer, das niemals endet!