Dragon Awaken Beschreibung

Das Erwachen der Drachen! Dragon Awaken ist ein Online-RPG, welches – wie der Name schon vermuten lässt – besonderen Wert auf die feurigen Fabelwesen legt. Diese können gesammelt, trainiert und beritten sowie im Kampf eingesetzt werden. Dragon Awaken kann vollkommen kostenlos gespielt werden, allerdings gibt es im Spiel die Möglichkeit, Premiumwährung mit Echtgeld zu erwerben.

Dragon Awaken ist ein halbrundenbasiertes heroisches Fantasy-MMORPG, in dem Sie Drachen sammeln, Ihre Rüstungen verbessern, neue Fähigkeiten entwickeln und legendäre Helden rekrutieren müssen.



Sie sind der Sohn eines ursprünglichen Drachen, der aus einem chaotischen Ozean geboren wurde, und ein alter Gott, der von einem ewigen Stern gerissen wurde. Sie repräsentieren das Leben und die Hoffnung auf einen bestimmten Sieg. Die Essenz der Drachen wird dir helfen, diese neue Bedrohung zu besiegen, und dir ermöglichen, legendäre Wesen zu sammeln und die heilige Stadt zu beschützen!



In der Vergangenheit bildeten die innere und die äußere Ebene nur eine Ebene, die durch das Ätherische, den Schatten und die Energie der Sterne begrenzt war. Jenseits der gewöhnlichen Welt der Menschen gab es zwölf riesige Königreiche, die ein gewisses Gleichgewicht zwischen Elementen und Energien aufrechterhielten. Jeder von ihnen hatte es geschafft, ein vollwertiges Universum mit seinen Naturgesetzen zu erschaffen. Seine außergewöhnlichen Bewohner vermischten ihrerseits sterbliche Leben, Götter, Dämonen, Engel, Teufel und viele weitere seltsame Kreaturen, die beide exotisch, wunderbar und furchterregend sind, was man sich nicht vorstellen kann.



Doch an der Kreuzung der Welten, in denen alles möglich ist, wurde ein entschlossenes Wesen geboren, Garuldrix, der planare Drache. Er gründete das dreizehnte Königreich, versuchte, jeden seiner Nachkommen nach seinem eigenen Bild zu formen, und vertrieb dann wie Tiere die verschiedenen Bewohner der anderen Flugzeuge, die sich nicht seinem Willen beugen wollten. Diejenigen, die er nicht korrumpieren konnte, wurden ausgerottet. Ein Krieg brach zwischen ihnen und diesem Wesen des Bösen aus, noch verheerender als je zuvor, und verursachte so den Exodus mehrerer Menschen zum Versprechen der Zitadelle.



Erschöpft von dem unglaublichen Kampf ihrer Väter beschlossen die Söhne verschiedener Königreiche, sich zusammenzuschließen, um dieser Bedrohung gemeinsam zu begegnen und die letzte Bastion der Freiheit zu verteidigen. Kämpfer aller Horizonte haben begonnen, durch die Ebenen und Passagen des Äthers in die materielle Welt zu fließen. Alle schworen ihren Waffenbrüdern Treue, um ihre Kräfte zu sammeln und Garuldrix zu besiegen.



Noch heute sind Sie, Kommandant und würdiger Erbe der zwölf Königreiche, aufgerufen, Ihre innere Kraft zu führen, zu kämpfen und zu erwecken, um diese Drachen zu überwinden und eine dauerhafte Friedensherrschaft zwischen den Welten zu hinterlassen.





Nun zu den spannenden Vorteilen!