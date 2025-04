Chivalry Medieval Warfare Spiele Für die Ewigkeit

Was ich aber vorab noch sagen kann ist, das Chivalry 2 Deutscher Titel Mittelalterliche Kriegsführung 2, eben noch so einige Fehler hat. Die Alle samt im ersten Teil schon lange behoben wurden, aber ich denke das es normal ist für ein komplett Neues Spiel. Ich kann euch den ersten Titel nur ans Herz legen, denn er wird auch nach 100 Jahren, wenn wir alle schon im Weltall leben euch noch Spaß machen. Praktisch gesehen hört die Entwicklung des ersten Titels auch nie auf, denn es kommen immer wieder Neue Inhalte, von Spielern wie auch Entwicklern. Die Entwickler machen zum Beispiel immer wieder Neue Rüstungssets hinein oder Waffen. Jeder kann sich auch selber an der Entwicklung beteiligen, denn der Editor ist jedem Frei und auch Server können kostenlos gestellt werden. Ich hoffe in diesem 2 Teil was ich auch mehrere Monate getestet habe es auch schafft zu einem Meisterwerk und in vielen Jahren Kulthit und sich großem Publikum zu erweist. Das wir auch selbst Karten und Figuren erstellen können, die wir mit vielen Freunden spielen können.

Es geht um das Spiel Chivalry 2. Ich werde einiges zum Spiel geschehen erzählen wie das Spiel in der Alpha so läuft, was man dort so machen kann. Dann kommen wir zur einer kurzen Bewertung, anschließend zur einer Erklärung zum Spiel, sowie Empfehlungen und dem Aufbau. Kurze Feedbacks werde ich geben und einiges erzählen über das Spiel an sich. Ihr könnt gerne das Thema kommentieren, sowie eure eigenen Meinungen dazu äußern.

Zu Chivalry 2 der Beta Waffen, Spielsystem...



Allgemein kann man In diesem Spiel können wir einige neue Sachen machen, Es gibt neue Character, also mehrere Präsentationen dieser. Sowie neue Sounds , mehrere neue Rüstung. Anderes Levelsystem. Ein sehr realistisches Schlachtfeld, in der Alpha gibt es bisher nur ca. 4 Karten. Die Waffen und das Kampfsystem sind anders beziehungsweise es gibt viele neue Gegenstände. Es wird aber noch viel gearbeitet am Spiel , es soll sogar dann noch Pferde geben.

Vom Spiel her ist es eine hübsche Grafik, Spielspaßgrad 8/10 weil der Effekt fehlt , das wie beim ersten Teil die Kampfeinheiten herumliegen , so fehlt die Kriegerische Atmosphäre die Chivalry 1 noch hatte. und einen Punkt minus weil es noch ein paar Fehler gibt. Hier kann man jetzt auch den Belagerungsturm richtig bewegen sowie sich mit dem Katapult die mauer hoch schießen. Ansicht ist das Spiel auch ganz lustig humorvoll gestaltet.Zum Beispiel die Stimmen der Ritter, es sind ja auch neue dazu gekommen. Als Einstiegsklasse kann ich den Waffenknecht empfehlen das ist die mittlere Klasse die in allem ganz gut abschneidet. Ansonsten gibt es 4 große Hauptklassen und in jeder 3 Unterklassen die man mit dem Level freischalten muss. Es gibt nicht mehr den normalen Waffenknecht sondern , naja die Vorhut ähnelt der Klasse , es gibt aber eben eine ähnlich der Fußsoldat. Dazu kann noch jede Einheit unterschiedliche Fähigkeiten ausführen wie zum Beispiel den Sprintangriff. Von der Spielmechanik bekommt es 10/10 Punkten. von der Grafik ist es ein toller Augenschmaus, Die Rüstungen glänzen sehr realistisch , sehr schön brutal gemacht mit den Kampfszenen. Das Konzept kommt gut an.Die Landschaft und Burgen sind sehr schön gestaltet. auch Glanzeffekte im Wasser sind sichtbar Im Spiel gibt es viele neue Waffen, sehr starke vor allem, einiges wird noch dazu kommen , manches wie die Molotow Granate wie die vom Waffenknecht gibt nicht mehr , kommt aber vielleicht noch. Den Waffenknecht mit der schnellen Beweglichkeit und Auseichmanöver wurde ersetzt durch einen Pikenier, heißt aber auch Waffenknecht. Vor allem geht es im Spiel darum sein Charakter zu leveln sowie die missionsziele zu schaffen und Komplet zu machen. Es wird denke danach auch Modele erteilt ,sodass man wie im ersten teil eigene Maps und karten erstellen kann.Im Team ist man hier auf jeden fall am stärksten , aber es ist schon so gemacht das es nicht unmöglich ist gegen mehrere Soldaten zu kämpfen. Meine Lieblingsaffe ist der Streithammer da man mit dem am meisten Schaden macht, es ist nicht mehr der Zweihänder wie früher wie ich finde der als stärkste Waffe galt im Spiel. Die Waffen wurden also sehr angepasst mit dem Schaden den man macht. Man kann immer noch seine feinde wegschlagen wie sonst was, sodass es immer viel Spaß macht. Mir hat die Alpha bisher sehr gut gefallen und hoffe es wird eine gute Veröffentlichung im Jahr 2021, danke für das lesen.Chivalry 1 hat aber eben auch noch viel mehr Modis die im neuen Teil hoffentlich noch erscheinen wie auf dem Bild hier der Hordemodus, gibt auch Varianten mit Zombies, Orks, Skeletten.So können hinterhältige Gefechte aussehen natürlich noch viel größer und auch mit Burgen,wie aber eben auch auf dem Freien Feld, oder Landschaften. Es gibt auch komplett ausgefalleneSachen mit Fantasy , Herr der Ringe, oder Star Wars Karten sowie Waffen.oder auch Arenenkämpfe 1vs1 in einem Pool wo angefragt wird nach einem Match.Neue Rüstungen vom Entwickler, oder mein Schwert mit einem schönen Stil der Zweihänder.So kann man auch seine eigenen passenden Rüstungen zu den anderen kreieren.