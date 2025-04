Besser als World of Warplanes! Aber schlechter als World of Tanks!

Sehr einfache Steuerung, sehr realistische Grafik und abwechslungsreiche Maps!Rasante Panzer und Flugzeugschlachten! Die Online Gefechte in War Thunder sind KLASSE! Man kommt auf viele verschiedene Maps, findet immer schnell ein Spiel und kann sich zwischen sehr vielen Flugzeugtypen wie Bombern, Jägern etc. entscheiden. So kann man selber entscheiden wie man seinem Team zum Sieg verhelfen will :)Die Steuerung ist nach ein paar Games leicht zu lernen, wenn man sie erstmal beherrscht ist es ein Kinderspiel gegnerische Flugzeuge abzuschießen.Sound und Grafik bekommen einen dicken +. bei mir denn es ist alles so realistisch. Man hat viele Einstellungen für Grafik Sound Steuerung etc.War Thunder unterstützt zahlreiche Einstellungen bei Realismus und Steuerung und kann so sowohl für Einsteiger, die nur mit Maus und Tastatur spielen wollen oder Profis, die selbst TrackIR verwenden wollen, konfiguriert werden.Man kann das Spiel natürlich auch mit Controller oder Joystick spielen und seine eigene Tasten in den Einstellungen festlegen.Hacker gibt es auch wenig bis gar keine in diesem Spiel weil man es eig. nicht notwendig hat und es auch so Spaß macht :)Es gibt viele Maps mit Flachland oder riesigen Bergen mit verschiedenen Missionszielen. In hohen Berglandschaften kann man z.B krasse Manöver und Verfolgungsjagden veranstalten was echt Laune macht. Das Spiel schenkt einem sehr oft Booster oder andere Sachen die einen z.B schneller an ein neues Flugzeug kommen lasssen. Außerdem kann man zusammen mit Freunden zusammen online oder offline fliegen um zu üben oder einfach Spaß zu haben. Es gibt Kampagnen, normale Online Gefechte Events und vieles mehr also wird einem nie langweilig!PS. und wenn man mal kein Bock auf Flugzeuge hat kann man auch Panzer fahren aber das ist meiner Meinung nach dann nicht so gut wie in WOT, denn ein Spiel was sich auf zwei große Sachen spezialisiert ist meist nicht so gut in einem davon.

World of Warplanes setzt in Puncto Schadensmodell fest auf das bekannte System aus World of Tanks. Jede Maschine hat eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten, vom leichten japanischen Jäger bis hin zum massiven sowjetischen Schlachtflugzeug. Zusätzlich kann gezielter Beschuss einzelne Komponenten wie Motor und Seitenruder beschädigen, was das Flugverhalten der Maschine entscheidend beeinflusst.

Sind alle Lebenspunkte weg, schmiert Euer Flugzeug ab. Bei War Thunder erwartet Euch ein deutlich komplexeres Schadensmodell ohne Lebenspunkte. Ein Flugzeug stürzt erst ab, wenn essentielle Komponenten zerstört sind und selbst dann könnt Ihr die Maschine noch so lange fliegen, bis sie endgültig am Boden zerschellt. Lediglich ein Volltreffer in den Benzintank oder der Tod des Piloten bedeuten das sofortige Ende. Erfahrenen Spielern gelingt selbst mit kaputtem Seitenruder und halb abgerissenem Flügel noch eine Notlandung.

Wer es bis zum eigenen Rollfeld schafft, kann seine Kiste reparieren lassen und wieder ins Gefecht starten. Aufgrund des dynamischeren Schadensmodells geht auch in diesem Punkt der Sieg klar an War Thunder. Der einzige Vorteil des Konzepts von World of Warplanes besteht darin, dass man die Verfassung der Gegner und Verbündeten besser einschätzen kann.

Zusammenzufassend Top Free2Play Spiel für Fliegerliebhaber :)