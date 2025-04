Battle-Royal Modus in Black Ops 4

Da der Hype von Fortnite und Player Unknown Battleground mit dem neuen Spielmodus Battle-Royal so groß war und immer noch ist zieht Treyarch mit dem neuen Call of Duty Black Ops 4 nun nach und erstellt ebenfalls einen Battle-Royal Modus.

Ich denke mal ihr freut euch genauso auf Call of Duty Black Ops 4 wie ich.

Nun hat Treyarch (Entwicklerstudio aller Black Ops Teile) bekannt gegeben, dass es in dem neuen Spiel einen Battle-Royal Spielmodus mit dem Namen "Black-Out" geben wird. Die Umsetzung dieses Spielmodus wird natürlich ein wenig anders, als in den bekannten Spielen PlayerUnknownBattleground und Fortnite. In den genannten Spielen gehen die Spieler in Häuser und suchen sich auf der Map ihren Loot und erst wenn die Spieler einige Waffen gesammelt haben beginnt die Action, mit Gunfights. In Call of Duty Black Ops 4 wird man von Beginn an seine Waffen haben und kann direkt mit den Kämpfen loslegen. Es wird außerdem etwas mehr Spieler geben, in dem Black Ops 4 Modus kämpfen 140 statt 100 Spieler geneinander und es gibt das erste Mal überhaupt in einem Call of Duty Fahrzeuge. Es wird Boote, Landfahrzeuge und Flugzeuge/Hubschrauber geben. In dem Modus werden Squads mit 4 Personen gegeneinander kämpfen. Natürlich sind die bisherigen Maps der Call of Duty Reihe viel zu klein für einen solchen Modus, deshalb hat sich Treyarch entschlossen eine Map mit Teilstücken bekannter Maps aus Black Ops 1, 2 und 3 zu generieren, die 4000x größer als die gehasste als auch geliebte Map Nuketown sein wird, es wird aber nicht nur auf Gebäude aus den alten Teilen zurückgegriffen in dieser riesigen Map wird es mindestens ein gigantische Gebäude wie man es aus Battlefield kennt geben.

Ich finde den Spielmodus Battle-Royal spitze und spiele diesen selbst sehr gerne, allerdings finde ich dieser Spielmodus hat nicht mehr viel mit dem eigentlichen Spiel zu tun, in Call of Duty erwarten die Spieler Actionreiche Gunfights, ohne langes Warten, deshalb bin ich mir noch unschlüssig wie viel Spaß der Modus mir bereiten wird und natürlich wie er bei der Community ankommen wird.

Aber wieso warten, wir können ja in dem Forum schon einmal ein bisschen über den Modus diskutieren.

Was denkt ihr darüber, glaubt ihr der Spielmodus wird ein Erfolg und es macht mindestens genauso viel Spaß wie die herkömmlichen Moduse wie Team-Deathmatch, Capture the Flag, Stellung oder Geleitschutz oder seht ihr ihm genau wie ich ein wenig kritischer gegenüber?

Was denkt ihr, wird Treyarch das Einfügen der Fahrzeuge ohne größere Bugs hinbekommen oder wird es einige Zeit/Updates brauchen bis diese Bugfrei durch die Luft fliegen oder durch die Gegend fahren? :)