Terraria ist ein gefeiertes Sandbox-Abenteuerspiel, in dem Spieler graben, bauen, kämpfen und eine lebendige, prozedural generierte Welt voller einzigartiger Biome, Schätze und Herausforderungen erkunden. Stelle mächtige Ausrüstung her, kämpfe gegen epische Bosse und entfessle deine Kreativität in einem grenzenlosen Pixel-Art-Universum.