Stonies ist ein Browser-Online-Spiel, in dem du in prähistorische Zeiten versetzt wirst und deinen Stamm so gut wie möglich verwalten. Als Anführer bist du für deinen gesamten Stamm verantwortlich. Du musst nach Tieren suchen, Fische fangen oder Waldfrüchte sammeln, um Nahrung zu erhalten. Baue Hütten, in denen sich die Dorfbewohner sicher fühlen können und denke daran, die Größe deines Stammes zu erhöhen. Führe zusammen mit den Siedlern verschiedene Aufgaben aus, die dich mit nützlichen Ressourcen belohnen und dein Dorf auf weise Weise entwickeln! Warte nicht länger, tauche in die faszinierende Welt der Vorgeschichte ein und schließe dich jetzt Stonies an!