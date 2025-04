Dragon Blood ist ein kostenloses Browser-MMORPG, in dem du die Rolle eines Helden spielst, der ein einst ruhiges Land retten soll. Werde ein mächtiger Magier oder ein unbesiegter Ritter und tauche tief in eine wunderschöne Fantasiewelt voller Magie und Monster ein. Die Titan-Invasion hat die friedliche Welt, in der du lebtest, zu einem Ort gemacht, der einen neuen Helden braucht. Sammle das beste Team, hole dir immer mächtigere Gegenstände für dich und deine Gefährten und säubere die Welt gemeinsam von unerwünschten Eindringlingen. Tritt der Gilde bei, in der du und andere Spieler an herausfordernden und aufregenden PvP-Kämpfen teilnehmen. Die farbenfrohe Welt von Dragon Blood wartet, zocke noch heute!