《战争前线》是由著名的Crytek工作室创建的免费第一人称射击游戏。如果你熟悉《孤岛惊魂》或《孤岛危机》之类的游戏，那么你肯定知道可以从这个发行商身上期待些什么 - 动作游戏！

一个新的世界秩序出现了，你将自行决定要在两个主要派系，战争前线和黑木帝国之间的严重冲突中帮助哪一方。与其他玩家对抗，或以独特的合作模式组队。对战让你有机会在多种不同的游戏模式中射击：占领模式，你必须占领或捍卫三个指挥所；空袭模式，你的目标是向敌人基地发动3次空袭以消灭它们，以及爆破模式、团队竞技、个人竞技、等。

在四个不同的职业中进行选择，其中包括：步枪兵、工程兵、支援兵以及狙击手。每个职业在战场上都扮演着不同的角色。

体验这个由CryEngine图像呈现出的史诗动作，定制武器并向敌方玩家展现你的实力！