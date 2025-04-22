War Robots

《战争机器人》是一款多人游戏，你可以在其中控制巨大的机甲并参与与其他玩家的激烈战斗！试想一下：带有大型火炮的机器人以及具有多个层次的现代化城市竞技场，你的目标是在团队中比敌人逗留的时间更长，并最终赢得“夺旗大战”！





游戏本身并不是一个简单的射击游戏，在游戏中我们会不停疯狂地向敌人射击 - 我们也必须时常考虑到敌人的战术以及瞄准目标，因为我们可以通过射击他们的特定机甲来减慢他们的速度，或者是简单地利用力量将他甩到高处！





最初，玩家可以使用一种类型的机器人和两种武器，但随着时间流逝，我们将能够解锁新的机器人或升级已经拥有的机器人。总而言之，游戏为我们提供了：13个机甲、16个武器和2个盾牌，它们可以为我们提供不同的游戏风格 - 只为自己挑选最好的！





《战争机器人》绝对会是一款能改变未来战斗外观的动作游戏，所以不要再等了，立即加入这个游戏！