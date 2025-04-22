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Soul Calibur

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Information

可以肯定的是，《灵魂能力》系列的每位粉丝都会非常高兴看到Game Spirit工作室创建的这款网页游戏中有他最喜欢的角色。这款免费的MMO RPG游戏是知名作品的新版本。这次您会选择什么角色？您可以选择准备在您身边战斗的男英雄（洪润星，拉斐尔，洛克，贝迪维勒，真喜志）或女英雄（卡桑德拉，雪华，希尔妲）！


您选择的角色将不得不面对许多对手，其中他将遇到各种各样的无畏怪物。击败他们之后，您将获得宝贵的回报，因此请准备好在这个奇妙而危险的世界中分泌大量的肾上腺素。


完成某些任务后，您将可以加入三个氏族之一：通道氏族（Birf of Passage），施瓦兹温德（Schwarzwind）或费古尔·塞斯特莫斯（Fygul Cestemus）；并创建自己的朋友和敌人列表。该游戏中的特殊选项之一是让同一氏族的两个角色进入婚姻。这是激活“合作伙伴任务”的一种联盟。唯一的条件是必须达到55级。


不仅变得超级强大，而且也变得时尚！这些图形非常有趣，可以在每个角色的各种服装中发现到。


如果您在地图上闲逛得无聊了，请检查包含特殊任务的日常任务。他们将对您的英雄非常有益。另外，对于所有忠实的玩家，有连续7天登录的奖励。 立即在这个令人惊叹的《灵魂能力》浏览器版本中加入这些勇敢的英雄！

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how to level up quickly

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Last reply: Sep 27, 2022

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Last reply: Oct 16, 2021

I'm playing. It's interesting.

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Last reply: Feb 27, 2021

What do you think about this game ??

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Last reply: Jan 13, 2021

Why is this so hard to leveling up to 80

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Last reply: Jun 6, 2020

good game

1 replies

Last reply: Apr 18, 2020

What is this game?

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Last reply: Jan 5, 2020

I need help how to level up faster

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Last reply: Jan 5, 2020

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