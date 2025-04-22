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Skyforge

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Information

你是否厌倦了到处都是很棒的，但重复性的MMORPG？《天锻》试图解决了这个问题！这个免费的科幻MMO游戏是由Allods Team和Obsidian Entertainment共同打造的。前者是《巫师之怒》的创建者，后者则创建了近十年来最著名的电脑角色扮演游戏之一 - 永恒之柱。所以这怎么可能会有问题呢？好吧，我们找不到任何可以向我们证明的东西。

《天锻》撇去了那些大众标准，还以自己的方式制造一切。首先，这里没有需要达到的级别。你是一个人类，但不是普通的人类 - 你是不朽的。你将走上荣耀和神性之路，赢得声望，以便被这个充满危险的奇幻世界的居民和其他玩家认可。第二，类别并不锁定在你的角色。你可以随时更改它们。有时你还必须这样做，因为你必须在战斗中选择不同的战术！刚开始时，你只会有三个，但在玩游戏时会解锁更多。至于战斗本身，它与老式的数字技能组战斗无关。它是基于动作的、动态的，且令人满意。你必须躲避敌人的攻击，进行反击并增加连击！

从崇拜你的追随者那里获得帮助，将他们发送至宣教，或将他们变成传教士，以帮助你拉入更多人加入你的组织。抵御那些威胁世界的入侵者，探索令人惊奇、充满精致图像和优美音乐的世界。探索《天锻》里广阔而美丽的宇宙。你会惊讶其创建者为我们准备了多少惊喜。

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Why u hate this game

2 replies

Last reply: Oct 28, 2021

is this game is dead ?

17 replies

Last reply: Sep 13, 2021

play with friend is fun

1 replies

Last reply: Nov 21, 2020

very nice , good , ccoahdwu , nice and conforatble game ever

4 replies

Last reply: Jun 13, 2020

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